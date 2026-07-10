Moment important pentru Cătălin Cherecheş. Ce a decis Tribunalul Maramureş în cazul fostului edil

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv pentru luare de mită, a fost liberat condiţionat vineri, după ce Tribunalul Maramureş a respins contestaţia formulată de procurorii DNA împotriva deciziei Judecătoriei Baia Mare. Hotărârea instanţei a rămas astfel definitivă.

La momentul transmiterii acestei informaţii, Cătălin Cherecheş nu părăsise încă Penitenciarul Baia Mare, unde executa pedeapsa primită în dosarul de corupţie, deoarece erau derulate procedurile administrative necesare înainte de punerea sa în libertate.

Tribunalul Maramureş a analizat vineri contestaţia DNA împotriva deciziei Judecătoriei Baia Mare din 16 iunie, prin care fusese admisă cererea de liberare condiţionată formulată de fostul edil. Prin respingerea contestaţiei procurorilor, soluţia instanţei de fond a devenit definitivă. Avocatul lui Cătălin Cherecheş, Răzvan Doseanu, a anunţat decizia printr-un mesaj publicat pe contul său de socializare.

„Cătălin Chereches este începând de azi o persoana liberă. Mă bucur ca am rămas alături de el în timp ce mulţi i-au întors spatele. Mulţumesc pentru încredere, Cătălin Cherecheş! Bine ai venit acasă! Sa nu zici ca nu ti-am spus”, a transmis acesta.

Cătălin Cherecheş a fost condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins contestaţia în anulare formulată în dosarul în care fusese judecat.

Înainte de pronunţarea sentinţei instanţei de fond, fostul primar a părăsit România, fiind dat ulterior în urmărire internaţională. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi trecut frontiera prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea folosind identitatea unei rude.

Cătălin Cherecheş a fost identificat de poliţişti în Augsburg, Germania, la data de 28 noiembrie 2023. După depistare, acesta a fost adus în România şi încarcerat iniţial la Penitenciarul Rahova, ulterior fiind transferat la Penitenciarul Baia Mare.

În 4 iunie 2026, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cătălin Cherecheş la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Fostul primar a contestat decizia, iar dosarul are termen de judecată în 22 septembrie la Curtea de Apel Cluj.

Cătălin Cherecheş a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016 pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii au susţinut că fostul edil ar fi primit 70.000 de lei de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare pentru a sprijini financiar activitatea clubului.

Cererea de liberare condiţionată a fost admisă iniţial de Judecătoria Baia Mare în 16 iunie, însă decizia a fost contestată de procurorii DNA la Tribunalul Maramureş.

În acelaşi dosar, în noiembrie 2023, socrii fostului primar au fost arestaţi după ce soacra acestuia a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, aceasta i-ar fi oferit mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj suma de 50.000 de euro, pentru obţinerea unei sentinţe mai blânde în dosarul lui Cătălin Cherecheş.