TikTok înăsprește controalele asupra conținutului cu inteligență artificială. Noua regulă vizează mii de conturi
SURSA FOTO: Capital, concept realizat cu AI - TikTok, platforme digitale
TikTok anunță noi măsuri împotriva conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, într-o încercare de a limita răspândirea materialelor produse automat în cantități mari. Platforma va extinde în următoarele săptămâni sistemele de detectare a conturilor care publică predominant astfel de videoclipuri. Noile reguli vizează în special conținutul considerat spam și materialele care pot influența opinia publică în domenii precum politica, sănătatea sau finanțele.
TikTok extinde sistemele de identificare pentru conturile care publică masiv materiale generate de AI
TikTok va introduce mecanisme suplimentare de detectare a conținutului generat de inteligența artificială, cu accent pe identificarea conturilor care distribuie aproape exclusiv videoclipuri create automat. Platforma susține că aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea calității conținutului și pentru protejarea utilizatorilor împotriva materialelor repetitive sau înșelătoare.
Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, compania urmărește în special conturile care produc volume mari de materiale standardizate și care pot funcționa ca surse de spam pe platformă. Noile sisteme vor analiza mai atent videoclipurile generate de AI pe teme sensibile, unde riscul de manipulare a informațiilor este considerat mai ridicat.
Reprezentanții TikTok consideră că materialele automatizate pe subiecte precum politica, actualitatea, sănătatea sau recomandările financiare pot afecta modul în care utilizatorii percep informațiile distribuite online. În același timp, platforma avertizează că proliferarea acestor materiale poate reduce vizibilitatea creatorilor care produc conținut original.
Compania definește drept „spam generat de AI” conturile care publică un număr ridicat de videoclipuri standardizate, cu valoare redusă pentru utilizatori, realizate în jurul unor teme concepute pentru atragerea rapidă a atenției. În această categorie sunt incluse și conturile care apelează la cumpărarea sau vânzarea de urmăritori pentru creșterea artificială a audienței.
Fenomenul „AI slop” determină platformele sociale să adopte noi restricții
Creșterea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială a dus la apariția fenomenului cunoscut sub denumirea de „AI slop”, care descrie conținuturile generate automat și caracterizate prin lipsa de originalitate, repetiție sau calitate scăzută. TikTok, asemenea altor platforme digitale, se confruntă cu un volum tot mai mare de astfel de materiale.
Posibilitatea de a produce videoclipuri într-un timp scurt și cu costuri reduse a determinat numeroși utilizatori să folosească instrumente de inteligență artificială pentru creșterea vizibilității online. În multe cazuri, aceste materiale sunt create pentru obținerea rapidă de vizualizări, fără o contribuție editorială semnificativă.
Fenomenul ridică însă probleme suplimentare atunci când tehnologiile sunt utilizate pentru distribuirea unor mesaje politice, campanii ideologice sau materiale dezinformatoare. Din acest motiv, platformele sociale investesc tot mai mult în sisteme capabile să identifice, să marcheze și să limiteze răspândirea conținutului generat automat.
TikTok și alte rețele sociale introduc instrumente pentru controlul materialelor generate de inteligența artificială
Strategia TikTok face parte dintr-un efort mai amplu al platformelor online de a reduce impactul conținutului produs în masă cu ajutorul algoritmilor. Compania colaborează deja cu organizații specializate în verificarea informațiilor pentru identificarea videoclipurilor care pot conține informații false sau prezentări înșelătoare ale realității.
Platforma a introdus încă din 2024 o funcție prin care materialele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale pot fi etichetate automat. Noile măsuri vin ca o extindere a acestei politici și urmăresc să ofere utilizatorilor mai mult context despre originea conținutului pe care îl consumă.
Și alte rețele sociale au adoptat reguli similare pentru gestionarea materialelor generate de AI. Pinterest a introdus în 2025 opțiuni care permit utilizatorilor să filtreze o parte dintre imaginile și materialele create cu ajutorul inteligenței artificiale.
Prin aceste schimbări, platformele încearcă să reducă riscul ca spațiul online să fie dominat de materiale produse automat în cantități mari și să mențină un echilibru între utilizarea noilor tehnologii și protejarea experienței utilizatorilor.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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