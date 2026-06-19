Un procuror militar obține daune în instanță după un litigiu care a vizat mai multe articole de presă defăimătoare

Locotenent-colonelul magistrat Cazacu Radu-Mihăiţă activează ca procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, unde are o experiență de peste 21 de ani în magistratură. Acesta deține un grad profesional echivalent cu cel al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie și conduce în prezent Secţia de urmărire penală din cadrul aceleiași unități.

De asemenea, până în toamna anului 2023, acesta a activat în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari.

Între 2020 și 2023, procurorul a apărut în 16 articole publicate pe site-ul naţional.ro, sub semnătura jurnalistului Cătălin Tache. Printre titlurile menționate în dosar se regăsesc: „Noul Portocală” dezbracă martori în WC-ul DNA!, „Şoc la Parchetul General – atac raider coordonat de DNA Militar!, Măcelul procurorilor pe dosarul Cazacu! Şantaj mafiot la SIIJ”, „Ucigaşii de dosare”, „Şef DNA, pupic de 1.300.000 de euro”, „Sexgate la DNA: Muritor de foame, făcut miliardar! ”, potrivit celor relatate de justnews.ro.

Concret, reclamantul a susținut că aceste materiale reprezintă o campanie de defăimare și a solicitat în instanță ștergerea articolelor, daune morale și publicarea hotărârii.

„Prin cererea din 22.08.2023, reclamantul a solicitat obligarea pârâților la înlăturarea de pe site-ul naţional.ro, precum şi a tuturor indexărilor acestora în alte articole de pe acelaşi site sau în motoare de căutare a celor 16 articole, obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 106.000 de euro, daune morale, împreună cu dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu data introducerii cererii până în data achitării sumei, obligarea pârâtului Double Click Net SRL la publicarea dispozitivului hotărârii pe site-ul national.ro, cu menţionarea doar a numelor părţilor şi excluderea celorlalte date cu caracter personal, obligarea pârâţilor la publicarea dispozitivului hotărârii în 2 ziare de largă circulaţie naţională, cu menţionarea doar a numelor părţilor şi excluderea celorlalte date cu caracter personal și obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată”

În motivare, reclamantul a arătat că Iliescu Ștefan Adrian ar fi determinat publicarea articolelor și a indicat sesizări către Inspecţia Judiciară și plângeri penale, inclusiv o rezoluţie de clasare nr. 1897/A/18.06.2021.

Tribunalul București a admis parțial acțiunea, obligând un pârât la daune morale de 10.000 de euro.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Tache Cătălin. Obligă pe pârâtul Tache Cătălin la plata către reclamant a sumei de 10.000 de euro, cu titlu de daune morale, şi la plata dobânzii legale aferente, determinată începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată până în data plăţii efective. Obligă pe pârâtul Tache Cătălin să publice dispozitivul sentinţei civile, în momentul rămânerii definitive, în două ziare de largă circulaţie, cu menţionarea doar a numelui celor două părţi – reclamant şi pârât, cu excluderea tuturor celor date cu caracter personal. Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâţii Double Click Net şi Iliescu Adrian, ca neîntemeiate. Admite în parte cererea reclamantului privind cheltuielile de judecată. Obligă pe pârâtul Tache Cătălin la plata către reclamant a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecată – taxă de timbru. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – secţia a III-a civilă. Pronunţată în data de 07.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Instanța a reținut că limitele libertății de exprimare au fost depășite în cazul analizat.

Curtea de Apel București a modificat parțial hotărârea și a majorat despăgubirile.