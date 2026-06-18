Diviziile de Securitate NEI își consolidează statutul de parteneri strategici Ajax și Hikvision în România

Divizia de Securitate a Grupului NEI a obținut în această lună două distincții de top: certificarea Ajax PRO 2026 și premiul Hikvision VASP Diamond 2025–2026. Acestea validează expertiza tehnică și performanța operațională a echipelor NEI, transformându-le în parteneri strategici pentru două dintre cele mai importante branduri globale din industria securității.

Distincțiile reflectă capacitatea de implementare a proiectelor complexe și contribuția NEI la dezvoltarea pieței de securitate din România. Premiul Hikvision VASP Diamond 2025–2026 reprezintă o apreciere a performanțelor obținute în implementarea soluțiilor Hikvision, unul dintre cei mai importanți producători de tehnologii pentru securitate la nivel mondial.

Distincția evidențiază performanțele diviziei NEI în implementarea proiectelor bazate pe tehnologii de ultimă generație și contribuția sa la promovarea acestor soluții pe piața locală.

În același timp, certificarea Ajax PRO 2026 atestă pregătirea avansată a specialiștilor NEI Divizia de Securitate și respectiv RoNEI în proiectarea, configurarea și administrarea soluțiilor dezvoltate de Ajax Systems. Obținerea acestei certificări demonstrează respectarea standardelor internaționale de competență tehnică și capacitatea companiei de a livra proiecte adaptate celor mai exigente cerințe din domeniul protecției electronice.

„Aceste recunoașteri confirmă valoarea echipei NEI Divizia de Securitate și standardele ridicate pe care leaplicăm în fiecare proiect. Suntem onorați de aprecierea unor producători de referință la nivel mondial și vom continua să dezvoltăm servicii care oferă clienților noștri siguranță și încredere”, a declarat Mihaela Neicu, Vicepreședinte al Grupului NEI.

NEI Divizia de Securitate face parte din NEI Holding, grup antreprenorial românesc cu capital integral românesc, care dezvoltă servicii integrate în domeniul securității și protecției. Alături de RoNEI Guard Protection, compania contribuie la furnizarea unui portofoliu complet de servicii, de la securitate electronică, monitorizare și intervenție, până la pază umană și soluții personalizate de pază a companiilor din multiple sectoare economice.

Prin investiții constante în tehnologie, pregătirea profesională a echipelor și extinderea capacităților operaționale, Grupul NEI și-a construit o prezență solidă la nivel național, răspunzând cerințelor organizațiilor din retail, industrie, logistică, real estate, sănătate și infrastructură, precum și nevoilor persoanelor fizice – care optează pentru a asigura securitate locațiilor proprii.

Înființat în 2002, NEI Holding reunește 11 companii și deservește peste 20.000 de clienți activi. Într-un context în care securitatea a devenit o componentă esențială a continuității operaționale și a managementului riscului, colaborarea cu producători de top reprezintă un avantaj competitiv important.

Aceste colaborări permit accesul NEI la tehnologii performante și la cele mai recente inovații din industrie, precum paza electronică asistată de inteligență artificială, contribuind la dezvoltarea unor soluții eficiente și scalabile pentru

clienți.

Articol publicat la initiativa NEI Divizia de Securitate.