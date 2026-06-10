UE și Coreea de Sud își consolidează parteneriatul strategic. Apărarea, tehnologia și comerțul, în centrul unui nou acord

Uniunea Europeană și Coreea de Sud au făcut un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale, în cadrul celui de-al 11-lea summit desfășurat la Bruxelles. Liderii celor două părți au convenit lansarea unor noi mecanisme de cooperare economică, digitală și de securitate, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și competiție economică tot mai intensă.

La reuniunea de la Bruxelles, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, au analizat evoluția relațiilor bilaterale din ultimii ani și au decis aprofundarea cooperării în domenii considerate strategice.

Una dintre cele mai importante decizii anunțate a fost lansarea Parteneriatului pentru Competitivitate UE-Coreea de Sud, un nou cadru destinat consolidării competitivității economice și rezilienței lanțurilor de aprovizionare. În paralel, va fi creat și un Dialog Economic la Nivel Înalt, care va permite coordonarea mai strânsă a politicilor privind comerțul, investițiile și securitatea economică.

Liderii au subliniat că Acordul de Liber Schimb dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud continuă să fie unul dintre cele mai de succes acorduri comerciale ale UE. De la intrarea sa în vigoare, schimburile comerciale și investițiile au crescut constant. Datele prezentate la summit arată că, în perioada 2011-2025, comerțul bilateral cu bunuri a avansat în medie cu 5,3% anual.

Un alt rezultat important al summitului este semnarea Acordului privind Comerțul Digital dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud. Documentul completează actualul acord comercial și stabilește reguli comune pentru fluxurile transfrontaliere de date, contractele electronice, semnăturile digitale, protecția consumatorilor și comerțul online.

Oficialii europeni consideră că acest acord va contribui la dezvoltarea economiilor digitale și va susține creșterea bazată pe inovare.

António Costa a afirmat că documentul reprezintă o realizare importantă care va conecta și mai mult economiile digitale ale celor două părți și va crea standarde ridicate pentru comerțul digital.

Summitul a confirmat și consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării. Liderii au salutat progresele făcute după semnarea Parteneriatului pentru Securitate și Apărare din noiembrie 2024 și au convenit extinderea colaborării în domenii precum securitatea maritimă, combaterea amenințărilor cibernetice și hibride, protecția infrastructurilor critice și dezvoltarea industriei de apărare.

În ultimii ani, producătorii sud-coreeni de armament au devenit furnizori importanți pentru statele europene care și-au accelerat programele de înzestrare militară. Polonia a semnat contracte de miliarde de euro pentru tancuri K2 Black Panther, obuziere K9 Thunder, lansatoare de rachete Chunmoo și avioane FA-50.

România a devenit, la rândul său, un client important, prin achiziția a 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de aprovizionare K10, acord care include și dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriul României.

Oficialii europeni consideră că echipamentele sud-coreene sunt atractive datorită vitezei de livrare, compatibilității cu standardele NATO și capacității de a răspunde rapid cerințelor statelor europene.

Liderii au discutat și principalele dosare internaționale. Uniunea Europeană și Coreea de Sud au condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și au reafirmat sprijinul pentru o pace justă și durabilă. Cele două părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua susținerea reconstrucției Ucrainei și au cerut încetarea cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord.

În privința Peninsulei Coreene, participanții au condamnat lansările repetate de rachete balistice efectuate de Phenian și și-au reafirmat sprijinul pentru denuclearizarea completă a regiunii. De asemenea, au susținut eforturile Seulului pentru reluarea dialogului intercoreean și reducerea tensiunilor.

Situația din Orientul Mijlociu a fost de asemenea analizată. Liderii au făcut apel la dezescaladare, respectarea dreptului internațional, protejarea populației civile și menținerea libertății de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.

În cadrul summitului au fost discutate și proiecte legate de inteligența artificială, cercetare, inovare și tranziția energetică. Cele două părți au convenit să colaboreze pentru stimularea inovației în domeniul IA, dezvoltarea startup-urilor deep-tech și consolidarea securității energetice.

Uniunea Europeană și Coreea de Sud și-au reafirmat, de asemenea, angajamentul pentru reducerea emisiilor și menținerea obiectivului de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, precum și pentru dezvoltarea unei economii mai circulare și protejarea oceanelor.

Parteneriatul dintre Bruxelles și Seul capătă astfel o dimensiune tot mai amplă, depășind zona comercială și extinzându-se către apărare, tehnologie, energie și securitate internațională.