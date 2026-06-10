Apărarea devine prioritate strategică în UE. Proiectele militare vor avea autorizații mai rapide

Apărarea europeană intră într-o nouă etapă după acordul provizoriu la care au ajuns miercuri Consiliul UE și Parlamentul European. Noile măsuri urmăresc accelerarea proiectelor militare și eliminarea obstacolelor administrative care afectează industria de profil. Pachetul legislativ vizează achizițiile publice, investițiile în sector și cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene. Inițiativa face parte din strategia europeană de pregătire pentru apărare până în anul 2030.

Apărarea europeană urmează să beneficieze de proceduri simplificate, după acordul provizoriu încheiat între Consiliul UE și Parlamentul European. Pachetul legislativ urmărește eliminarea întârzierilor administrative care afectează proiectele militare, procesele de autorizare, obligațiile de raportare și cooperarea transfrontalieră dintre statele membre.

Prin noile prevederi, statele membre și companiile din industria de apărare vor avea acces la proceduri mai rapide pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor considerate esențiale pentru securitatea europeană. Obiectivul este creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene într-un context geopolitic marcat de provocări de securitate tot mai complexe.

Importanța acordului a fost subliniată și de reprezentanții președinției cipriote a Consiliului UE.

„Prin acordul de astăzi, simplificăm normele pentru proiectele legate de apărare și oferim un sprijin sporit industriei europene de apărare. Acesta este un rezultat important în ceea ce privește două priorități cheie ale președinției cipriote: consolidarea pregătirii și competitivității UE în materie de apărare. Pentru o Europă autonomă din punct de vedere strategic, pregătirea în materie de apărare și competitivitatea merg mână în mână”, a spus Marilena Raouna, ministrul adjunct pentru afaceri europene al Republicii Cipru.

Acordul provizoriu introduce modificări importante privind administrarea Fondului European de Apărare (FED), principalul instrument financiar al Uniunii destinat dezvoltării proiectelor din sectorul militar și al tehnologiilor de securitate.

Noile reguli reduc cerințele administrative impuse beneficiarilor care solicită finanțare prin FED și oferă mai multă predictibilitate în implementarea proiectelor. Totodată, este menținut rolul organismelor publice europene, inclusiv al Agenției Europene de Apărare, în calitate de organisme centrale de achiziții.

Textul convenit păstrează drepturile statelor membre care cofinanțează proiecte prin FED de a avea acces la rezultatele acestora. În același timp, sunt protejate drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor implicate în dezvoltarea tehnologiilor și echipamentelor finanțate prin fond.

Un accent special este pus pe participarea întreprinderilor mici și mijlocii. Negociatorii au convenit majorarea bonusurilor acordate proiectelor care includ IMM-uri, măsură prin care Bruxellesul încearcă să atragă mai multe companii europene în programele de apărare.

Acordul menține și modificările propuse de Comisia Europeană privind legislația referitoare la mediu și substanțe chimice, inclusiv excepțiile aplicabile activităților necesare pregătirii pentru apărare. În același timp, documentul reafirmă necesitatea menținerii unui nivel ridicat de protecție a sănătății populației și a mediului.

Unul dintre cele mai importante elemente ale acordului vizează accelerarea procesului de autorizare pentru proiectele considerate relevante pentru apărare.

Legislația introduce un cadru armonizat la nivel european și stabilește o durată maximă de 102 zile lucrătoare pentru finalizarea procedurilor de autorizare. Măsura urmărește reducerea întârzierilor care afectează dezvoltarea infrastructurii și a capacităților militare.

Negociatorii au păstrat propunerea Comisiei Europene privind aprobarea tacită a cererilor atunci când autoritatea competentă nu emite o decizie înainte de expirarea termenului legal.

Totuși, statele membre vor putea introduce excepții de la această regulă. Legislațiile naționale vor avea posibilitatea să prevadă derogări în situațiile în care există riscuri grave pentru sănătatea publică sau pentru securitatea națională.

Pachetul legislativ aduce schimbări importante și în domeniul achizițiilor publice de securitate și apărare, precum și în transferul produselor militare între statele membre.

Acordul urmărește eliminarea obstacolelor administrative care încetinesc proiectele comune și facilitează cooperarea industrială la nivel european. Totodată, textul aliniază anumite prevederi la normele generale privind achizițiile publice, păstrând în același timp particularitățile specifice sectorului de apărare.

Printre modificările convenite se numără majorarea pragurilor prevăzute de directiva europeană privind achizițiile publice în domeniul apărării. Măsura este destinată reducerii sarcinilor administrative și concentrării resurselor asupra proiectelor strategice de mare amploare.

Documentul introduce, de asemenea, posibilitatea organizării unor achiziții publice comune ocazionale, reguli de minimis pentru modificarea contractelor și mai multă flexibilitate în utilizarea acordurilor-cadru.

În plus, sunt create două noi licențe generale obligatorii pentru transferurile de produse de apărare în interiorul Uniunii Europene. Prima vizează transferurile dintre furnizori și destinatari certificați, iar a doua se aplică transferurilor realizate în cadrul parteneriatelor industriale intra-UE.

Acordul provizoriu trebuie aprobat acum atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European. După finalizarea verificărilor juridico-lingvistice, actele legislative vor fi adoptate formal în lunile următoare.

Inițiativa are la bază cel de-al cincilea pachet Omnibus privind pregătirea pentru apărare, adoptat de Comisia Europeană la 17 iunie 2025. Acesta include două regulamente, o directivă și acte delegate destinate simplificării legislației care influențează investițiile și activitatea industriei europene de apărare.

Pachetul reflectă obiectivele stabilite în Cartea Albă privind pregătirea europeană pentru apărare 2030 și face parte din strategia mai amplă a Uniunii Europene de creștere a competitivității economice prin reducerea poverii administrative asupra companiilor.

La 6 martie 2025, Consiliul European a solicitat Comisiei Europene și colegislatorilor să accelereze procesul de simplificare legislativă pentru achiziții publice, cooperare industrială, autorizare și raportare, astfel încât să fie eliminate blocajele care împiedică dezvoltarea rapidă a industriei europene de apărare, inclusiv în cazul IMM-urilor și al companiilor cu capitalizare medie.