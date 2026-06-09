Semnale importante de la București: întâlnirea care poate influența drumul Moldovei spre UE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost gazda unei vizite oficiale realizate de o delegație a Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova.

Dialogul bilateral a vizat cooperarea în domeniul fondurilor europene, precum și etapele procesului de aderare la Uniunea Europeană. Întâlnirea a avut loc luni, 8 iunie, și a reunit reprezentanți instituționali implicați în mecanismele de coordonare europeană.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a găzduit vizita unei delegații a Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, într-un dialog bilateral dedicat cooperării în domeniul fondurilor europene și procesului de aderare la UE. Secretarul de stat Kelemen Attila a condus discuțiile alături de experți MIPE, în prezența Excelenței Sale Mihai Mîțu, Ambasadorul Republicii Moldova în România”, se arată în mesajul transmis de Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Discuțiile au fost coordonate de secretarul de stat Kelemen Attila, alături de specialiști din cadrul ministerului, iar la eveniment a participat și Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu.

Schimbul de informații a vizat experiența administrativă a României în gestionarea fondurilor europene și mecanismele instituționale utilizate în procesul de integrare.

„Întrevederea a adus în prim-plan un moment de referință: deschiderea Clusterului 1 al negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, confirmată de Președinția cipriotă a Consiliului UE, urmând să aibă loc pe 15 iunie la Luxemburg. Un pas istoric, la care România a contribuit activ prin asistență tehnică și transfer de expertiză”, se arată în mesajul pubicat pe contul oficial al ministerului.

Un punct central al dialogului a fost evoluția procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu accent pe deschiderea Clusterului 1 al negocierilor. Potrivit informațiilor transmise, momentul este programat pentru 15 iunie la Luxemburg, fiind confirmat de Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene. România este menționată ca stat implicat în susținerea acestui demers prin expertiză tehnică și sprijin instituțional.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene susține parcursul european al Republicii Moldova printr-un program structurat de transfer de expertiză, derulat din 2024, care implică trimiterea de specialiști români la Chișinău. Acțiunile vizează domenii precum politica de coeziune, sistemele de management și control, dar și elaborarea documentelor programatice necesare procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene.