Alexandru Nazare: România și SUA vor consolidarea cooperării economice în cadrul Parteneriatului Strategic

România și SUA își propun să intensifice cooperarea economică în cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe investiții, infrastructură, energie și finanțarea proiectelor majore. Aceste teme au fost discutate la o întâlnire desfășurată la Ministerul Finanțelor între Alexandru Nazare și oficiali ai Ambasadei SUA la București.

Alexandru Nazare a anunțat joi, 9 iulie, că a avut o întâlnire cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru Afaceri Politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA, și cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile de consolidare a dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Potrivit lui, discuțiile au vizat transformarea relației bilaterale într-un parteneriat care să genereze mai multe rezultate economice concrete, prin atragerea de investiții, capital, tehnologie și dezvoltarea unor proiecte în domenii precum infrastructura strategică, energia și alte sectoare cu valoare adăugată pentru economia românească.

Nazare a precizat că unul dintre obiectivele urmărite de Ministerul Finanțelor este creșterea vizibilității României în rândul instituțiilor financiare, investitorilor și companiilor americane.

În cadrul întâlnirii au fost analizate proiectele strategice în care cooperarea româno-americană poate fi accelerată, inclusiv în domeniile energiei, infrastructurii strategice, mineralelor critice și finanțării investițiilor. Au fost discutate rolul U.S. International Development Finance Corporation (DFC) și al US Exim Bank în susținerea proiectelor cu participare americană, precum și instrumentele prin care România poate atrage mai mult capital privat.

Nazare a arătat că un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat accesul României la finanțare pentru proiecte strategice, inclusiv în domeniul apărării și securității. În contextul actual, a subliniat acesta, statele care doresc să își consolideze securitatea trebuie să dispună și de mecanisme moderne de finanțare, întrucât reziliența, infrastructura critică și securitatea energetică nu pot fi dezvoltate fără capital și parteneri credibili.

Totodată, oficialii au abordat și procesul de aderare a României la OCDE. Potrivit lui, acest obiectiv are o componentă economică importantă, deoarece poate contribui la reducerea costurilor de finanțare, la creșterea încrederii investitorilor și la atragerea de noi fonduri și companii interesate de un mediu economic predictibil și aliniat standardelor economiilor dezvoltate.

Nazare a subliniat că Parteneriatul Strategic cu SUA trebuie să devină un accelerator al dezvoltării economice a României, prin investiții, proiecte majore și cooperare în sectoare esențiale pentru securitatea și dezvoltarea pe termen lung. El a adăugat că România trebuie să își mențină statutul de partener serios, credibil și predictibil, întrucât investitorii sunt atrași de stabilitate, reguli clare, responsabilitate fiscală și proiecte bine pregătite.