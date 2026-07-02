ASF anunță un moment istoric pentru aderarea la OCDE. Alexandru Petrescu: Este un moment care schimbă în profunzime arhitectura pieței financiare

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat că instituția a aprobat autorizarea societății CCP.RO Bucharest S.A. în calitate de Contraparte Centrală, decizie pe care o consideră un moment cu impact profund asupra arhitecturii pieței financiare din România.

Potrivit acestuia, autorizarea CCP.RO depășește semnificația validării unei noi infrastructuri financiare și reprezintă consolidarea unui mecanism esențial pentru creșterea încrederii, a disciplinei și pentru reducerea riscurilor sistemice din piața de capital.

Alexandru Petrescu a subliniat că piețele financiare moderne au nevoie de infrastructuri solide, de mecanisme post-tranzacționare robuste și de instituții capabile să gestioneze riscurile cu rigoare, predictibilitate și responsabilitate. În acest context, Contrapartea Centrală reprezintă un pilon fundamental, care introduce un nivel suplimentar de siguranță între participanții la piață, sporește reziliența activităților de post-tranzacționare și creează premisele dezvoltării unor instrumente financiare mai sofisticate, inclusiv a pieței derivatelor.

Prin autorizarea CCP.RO, România intră într-un grup restrâns de piețe europene care dispun de o astfel de infrastructură autorizată conform standardelor europene EMIR. Potrivit președintelui ASF, doar 12 state membre ale Uniunii Europene dețin în prezent astfel de instituții.

„Am aprobat alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, autorizarea societății CCP.RO BUCHAREST S.A. în calitate de Contraparte Centrală, un moment care schimbă în profunzime arhitectura pieței financiare. Pentru piața de capital din România, acest pas înseamnă mai mult decât validarea unei noi infrastructuri. Înseamnă consolidarea unui mecanism esențial de încredere, disciplină și reducere a riscurilor sistemice. Piețele moderne au nevoie de infrastructuri solide, de mecanisme post-tranzacționare robuste și de instituții capabile să administreze riscul cu rigoare, predictibilitate și responsabilitate. Contrapartea Centrală este un asemenea pilon. Aceasta așază între participanții la piață un cadru suplimentar de siguranță, crește reziliența activităților de post-tranzacționare și creează premisele pentru dezvoltarea unor instrumente financiare mai sofisticate, inclusiv a pieței derivatelor. Prin această autorizare, România intră în cercul restrâns al piețelor europene care dispun de o asemenea infrastructură autorizată potrivit standardelor EMIR – doar 12 state din Uniunea Europeană dețin astfel de instituții”, a declarat președintele ASF.

De asemenea, acesta a arătat că instituția a accelerat procesul de autorizare în limitele cadrului legal și cu respectarea integrală a cerințelor europene, într-un proces complex, cu componente tehnice și instituționale, care a implicat analize de risc, cooperare interinstituțională și responsabilitate față de stabilitatea pieței financiare.

În cadrul acestui demers, ASF a colaborat îndeaproape cu Banca Națională a României și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Totodată, potrivit lui Alexandru Petrescu, sprijinul acordat de Administrația Prezidențială a avut o importanță instituțională majoră, prin susținerea constantă a obiectivelor strategice privind modernizarea pieței financiare și parcursul european al României. Președintele ASF a transmis mulțumiri tuturor instituțiilor implicate pentru profesionalismul, dialogul și contribuția lor la finalizarea acestei etape.

Șeful ASF a evidențiat și semnificația mai amplă a autorizării Contrapărții Centrale, apreciind că aceasta contribuie la îndeplinirea unui obiectiv important în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În opinia sa, această decizie transmite un semnal de maturitate instituțională, predictibilitate și aliniere la standardele economiilor dezvoltate.

Alexandru Petrescu a atras însă atenția că autorizarea CCP.RO marchează doar începutul unei noi etape, subliniind că operaționalizarea Contrapărții Centrale trebuie realizată cu același nivel de exigență, prin respectarea strictă a condițiilor, recomandărilor și termenelor stabilite prin decizia de autorizare.