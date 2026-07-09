România urcă pe locul 44 în Global Startup Ecosystem Index 2026, după o creștere anuală de 32,9%

România revine pe un trend ascendent în clasamentele globale dedicate startup-urilor, după trei ani de declin. Global Startup Ecosystem Index 2026 arată că ecosistemul local a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri din Uniunea Europeană, în timp ce Bucureștiul și alte orașe își consolidează pozițiile în ierarhia mondială.

După trei ani consecutivi de declin în clasamentele internaționale ale inovației, România revine pe un trend ascendent și urcă patru poziții, până pe locul 44 în Global Startup Ecosystem Index 2026, unul dintre cele mai importante clasamente dedicate ecosistemelor de startup-uri la nivel mondial. Potrivit raportului realizat de StartupBlink, ecosistemul local a înregistrat o creștere anuală de 32,9%, a doua cea mai ridicată rată de creștere din Uniunea Europeană, după Cipru. Valoarea ecosistemului românesc de startup-uri este estimată la 9,7 miliarde de dolari, iar șase orașe din România sunt incluse în topul primelor 1.000 de ecosisteme antreprenoriale din lume, deși niciunul nu se regăsește în Top 100.

În ciuda acestei reveniri, România continuă să fie depășită de mai multe state din regiune. În clasament se află în urma Bulgariei (locul 40), Ucrainei (locul 43), Cehiei (locul 32) și Poloniei (locul 33). În schimb, se clasează înaintea Ungariei (locul 53), Serbiei (locul 58) și Republicii Moldova (locul 82).

Deși ascensiunea din acest an marchează o recuperare după trei ediții consecutive de scădere, evoluția României din ultimii cinci ani rămâne sub nivelul atins anterior. După locul 48 ocupat în ediția precedentă, România a revenit pe poziția 44, egalând performanța din 2024. Totuși, rezultatul este încă inferior clasărilor din 2023 și 2022, când țara ocupa locurile 42, respectiv 39.

La nivel regional, Europa de Est a înregistrat o creștere de 13%, un ritm de peste două ori mai rapid decât cel al Europei Occidentale. Printre cele mai dinamice ecosisteme de startup-uri din regiune se numără Istanbul, Ankara, Cracovia și Wroclaw. În clasamentul Balcanilor, România ocupă locul al doilea, fiind devansată doar de Turcia și urcând o poziție față de anul precedent.

Raportul evidențiază și faptul că România se situează pe locul 25 la nivel mondial în clasamentul privind mediul de afaceri destinat inovatorilor. Acest rezultat sugerează că mediul economic și investițional este mai bine dezvoltat decât performanțele efective ale ecosistemului local de startup-uri, existând astfel un potențial semnificativ de creștere.

Clasamentul global este condus de Statele Unite ale Americii, cu 314.096 de puncte, urmate de Marea Britanie (80.114 puncte), Israel (71.462), Singapore, Canada, Suedia, Germania, Elveția, Australia și Olanda, care încheie Top 10 cu 34.514 puncte. Prin comparație, România obține un scor de 6.379 de puncte.

Unul dintre cei mai relevanți indicatori analizați în raport este gradul de concentrare a ecosistemului de startup-uri, care evidențiază cât de puternic este concentrată activitatea antreprenorială într-un singur oraș comparativ cu restul țării.

La nivel regional, doar trei orașe din Europa Centrală și de Est se regăsesc în Top 100 mondial: Kiev (locul 74), Praga (83) și Varșovia (88). Bucureștiul ocupă locul 112 la nivel global, în urcare cu patru poziții față de ediția precedentă, după ce ecosistemul său de startup-uri a crescut cu 12,7% în ultimul an. Totodată, pe segmentul Inteligenței Artificiale, capitala României se clasează pe locul 82 în lume.

Potrivit autorilor raportului, Bucureștiul domină ecosistemul național de startup-uri, generând un scor de 5,5 ori mai mare decât Cluj-Napoca, al doilea cel mai puternic centru antreprenorial din țară. Cluj-Napoca ocupă locul 336 la nivel mondial, după un avans de 49 de poziții față de anul anterior.

În clasamentul global mai apar Oradea, pe locul 592, Timișoara (650), Iași (738), Brașov (817), Sibiu (1.109), Craiova (1.286) și Târgu Mureș (1.491). Cele șase orașe românești incluse în Top 1.000 mondial au înregistrat, de asemenea, creșteri ale ecosistemelor de startup-uri în ultimul an.

La nivel european, clasamentul orașelor este condus de Londra, urmată de Paris, Berlin, Stockholm, Amsterdam, Barcelona, München, Moscova, Istanbul și Helsinki. În clasamentul mondial, primul loc este ocupat de San Francisco, urmat de New York, Londra, Los Angeles, Boston, Beijing, Tel Aviv, Shanghai, Paris și Singapore, care completează Top 10.