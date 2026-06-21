Cât costă internetul în România comparativ cu alte țări. Cine ocupă primele locuri în clasament

Internetul fix din România se numără printre cele mai ieftine din lume, potrivit unui studiu internațional care a analizat peste 2.600 de abonamente din 214 țări și teritorii. Datele au fost colectate la începutul anului 2026 și arată diferențe majore între piețele globale. România ocupă locul al șaptelea în clasamentul celor mai accesibile servicii broadband. În unele state, utilizatorii plătesc de peste 140 de ori mai mult pentru un abonament lunar comparativ cu cele mai ieftine piețe.

Un studiu realizat de Broadband Genie plasează România pe locul al șaptelea la nivel mondial în clasamentul celor mai accesibile servicii de internet fix. Analiza a inclus 2.631 de abonamente broadband disponibile în 214 țări și teritorii, pe baza ofertelor existente în perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2026.

Potrivit datelor centralizate, Iranul ocupă prima poziție, cu un cost mediu lunar de numai 2,61 dolari. Autorii cercetării explică faptul că deprecierea accentuată a monedei naționale în raport cu dolarul american, alături de subvențiile acordate de stat pentru dezvoltarea infrastructurii digitale, contribuie la menținerea unor tarife foarte reduse.

Pe locul al doilea se află Ucraina, unde un abonament broadband costă în medie 5,35 dolari pe lună. Studiul arată că piața telecom continuă să fie competitivă, în pofida contextului generat de război, datorită numărului ridicat de operatori și extinderii rețelelor de fibră optică.

Etiopia ocupă poziția a treia, cu un cost mediu de 6,46 dolari lunar, fiind singura țară africană prezentă în primele zece locuri ale clasamentului. Urmează Bangladesh, cu 7,38 dolari, și Mongolia, cu 7,41 dolari pe lună.

România se situează pe locul șapte, cu un cost mediu de 8,19 dolari pentru un abonament de internet fix. În clasament, țara noastră este poziționată după Egipt, aflat pe locul șase, cu 7,91 dolari lunar, și înaintea Indiei, care ocupă locul opt, cu 8,82 dolari. Primele zece poziții sunt completate de Nepal, cu 9,22 dolari, și Rusia, cu 9,71 dolari pe lună.

Autorii raportului evidențiază și un alt aspect relevant: unele dintre cele mai ieftine piețe broadband din lume, inclusiv România și Vietnam, se numără și printre cele mai rapide în ceea ce privește viteza conexiunilor la internet.

La capătul opus al clasamentului se află Wallis și Futuna, teritoriu francez situat în Pacificul de Sud. Aici, costul mediu al unui abonament broadband ajunge la 373,88 dolari pe lună, cel mai ridicat nivel identificat în analiză.

Cercetarea arată că poziționarea geografică izolată și costurile ridicate asociate dezvoltării și întreținerii infrastructurii de comunicații reprezintă principalele explicații pentru nivelul excepțional al tarifelor.

Pe locul al doilea în topul celor mai scumpe piețe se află Turkmenistan, unde utilizatorii plătesc în medie 286,24 dolari lunar pentru acces la internet. Potrivit autorilor studiului, lipsa concurenței, generată de dominația furnizorului controlat de stat, contribuie la menținerea unor prețuri foarte ridicate.

Clasamentul continuă cu Insulele Turks și Caicos, unde costul mediu ajunge la 252 de dolari pe lună. În continuare se află Saint Barthélemy, cu 207,26 dolari, și Eswatini, unde utilizatorii plătesc în medie 193,31 dolari lunar.

Studiul evidențiază că geografia influențează decisiv costurile serviciilor broadband. Nu mai puțin de 18 dintre cele mai scumpe 25 de piețe analizate sunt insule sau teritorii izolate, unde construirea și exploatarea infrastructurii necesită investiții considerabil mai mari decât în statele continentale.

Datele analizate de Broadband Genie relevă un decalaj uriaș între costurile practicate la nivel global pentru serviciile de internet fix. Dacă în Iran prețul mediu este de doar 2,61 dolari pe lună, în Wallis și Futuna acesta se apropie de 374 de dolari, ceea ce înseamnă o diferență de peste 140 de ori.

Raportul precizează că au fost luate în calcul exclusiv serviciile de internet fix. Prețurile au fost colectate din ofertele publicate pe site-urile oficiale ale furnizorilor sau de pe platforme specializate în compararea abonamentelor broadband.

Autorii menționează că 22 de state și teritorii au fost excluse din analiză din cauza lipsei unor informații considerate suficient de credibile pentru realizarea comparațiilor internaționale. Printre acestea se numără Coreea de Nord, Congo, Kosovo, Republica Turcă a Ciprului de Nord, Sudan și Cuba.

Broadband Genie este o platformă independentă specializată în compararea ofertelor de internet de bandă largă disponibile la nivel internațional.