Cât costă să locuiești în Capitală și în marile orașe din România? Cât scot românii din portofel înainte de sezonul estival?

Tu ești gata pentru vacanța de vară, dar portofelul tău este? Costul traiului în România atinge noi praguri în luna mai 2026. Descoperă harta cheltuielilor urbane: de la „luxul” de a locui în Cluj-Napoca, până la orașele care încă țin cu bugetul familiei tale.

Pentru o familie formată din patru persoane, costurile lunare estimate se ridică la suma de 12.322,8 lei, în timp ce o persoană singură are nevoie de aproximativ 3.488,4 lei pentru a-și acoperi nevoile zilnice, ambele cifre fiind calculate fără a include cheltuielile pentru chirie.

Un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului poate fi închiriat cu 2.971,57 lei, în timp ce o locuință similară situată în afara zonei centrale costă aproximativ 1.993,13 lei pe lună. Pentru spații mai generoase, un apartament cu trei dormitoare în zonele centrale ajunge la 5.492,75 lei, în timp ce la periferie costul scade la 3.521,37 lei. La aceste sume se adaugă utilitățile de bază pentru un apartament de 85 m2, care includ electricitatea, încălzirea, răcirea, apa și serviciile de salubritate, însumând în medie 916,11 lei lunar. Cheltuielile pentru comunicații rămân relativ scăzute, un abonament de telefonie mobilă cu peste 10 GB de date costând 34,32 lei, iar serviciile de internet în bandă largă fiind disponibile la un preț de 45,98 lei.

În ceea ce privește coșul de cumpărături pentru alimente, prețurile reflectă stabilitatea pieței înainte de vară. Consumatorii plătesc 7,36 lei pentru un litru de lapte și 43,45 lei pentru un kilogram de brânză locală, în timp ce pâinea albă proaspătă de 500 g costă 5,75 lei. Produsele de bază precum orezul alb se vând cu 7,37 lei kilogramul, cartofii cu 3,54 lei, iar ceapa cu 3,66 lei. Legumele proaspete precum roșiile sunt cotate la 10,37 lei pe kilogram, iar o salată verde costă 4,06 lei. În sectorul proteinelor, un set de 12 ouă mari costă 16,93 lei, fileul de pui este 32,41 lei pe kilogram, iar carnea de vită se vinde cu 55,79 lei kilogramul. Fructele de sezon și cele de import au prețuri cuprinse între 6,06 lei pentru mere, 7,56 lei pentru portocale și 7,74 lei pentru banane.

Pregătirea pentru sezonul cald implică și investiții în vestimentație și încălțăminte. O rochie de vară achiziționată dintr-un magazin de lanț costă aproximativ 181,22 lei, în timp ce o pereche de blugi din gama Levi’s 501 este listată la 409,27 lei. Pentru încălțăminte, bucureștenii trebuie să aloce 408,70 lei pentru o pereche de pantofi de alergare Nike din gama medie și aproximativ 463,46 lei pentru o pereche de pantofi business din piele destinată bărbaților.

Categorie Articol Cost Alimente Lapte (1 litru) 7,36 lei Brânză locală (1 kg) 43,45 lei Pâine albă proaspătă (500 g) 5,75 lei Cartofi (1 kg) 3,54 lei Orez alb (1 kg) 7,37 lei Ceapă (1 kg) 3,66 lei Roșii (1 kg) 10,37 lei Salată verde (1 cap) 4,06 lei Ouă (12 buc., mărime mare) 16,93 lei Fileuri de pui (1 kg) 32,41 lei Pulpe de vită (1 kg) 55,79 lei Mere (1 kg) 6,06 lei Banane (1 kg) 7,74 lei Portocale (1 kg) 7,56 lei Utilități (lunare) Utilități de bază pentru apartament de 85 m² (electricitate, încălzire, răcire, apă, gunoi) 916,11 lei Abonament de telefonie mobilă (apeluri + peste 10 GB date) 34,32 lei Internet în bandă largă (nelimitat, 60 Mbps+) 45,98 lei Chirie lunară Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului 2.971,57 lei Apartament cu 1 dormitor în afara centrului orașului 1.993,13 lei Apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului 5.492,75 lei Apartament cu 3 dormitoare în afara centrului orașului 3.521,37 lei Îmbrăcăminte și încălțăminte Blugi (Levi’s 501 sau similari) 409,27 lei Pantofi business din piele pentru bărbați 463,46 lei Rochie de vară (Zara, H&M etc.) 181,22 lei Pantofi de alergare Nike (gamă medie) 408,70 lei

Pentru o familie formată din patru persoane, costurile lunare estimate se ridică la 12.337,0 lei, în timp ce o persoană singură are nevoie de aproximativ 3.424,0 lei pentru a-și acoperi cheltuielile de subzistență, ambele cifre fiind calculate fără a lua în calcul chiria. Un aspect notabil al acestei perioade este faptul că traiul în Cluj-Napoca a devenit cu 0,5% mai scump decât în București, iar diferența este și mai accentuată în sectorul imobiliar, unde chiriile de pe piața clujeană sunt, în medie, cu 13,9% mai mari decât cele din Capitală.

Piața chiriilor din Cluj-Napoca reflectă o cerere ridicată, prețurile variind considerabil în funcție de locație. Un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului poate fi închiriat pentru suma de 3.228,82 lei, în timp ce pentru o locuință similară situată în afara zonei centrale, costul scade la 2.535,18 lei. Pentru familiile care necesită mai mult spațiu, un apartament cu trei dormitoare în zona centrală ajunge la un cost lunar de 5.823,54 lei, în timp ce în cartierele de la periferie, chiria pentru aceeași configurație este de aproximativ 4.333,79 lei.

La capitolul utilități, întreținerea unui apartament standard de 85 m2, care include electricitatea, încălzirea, răcirea, apa și serviciile de salubritate, implică un cost mediu lunar de 722,88 lei. În ceea ce privește serviciile de comunicații, clujenii alocă aproximativ 35,88 lei pentru un abonament de telefonie mobilă cu apeluri incluse și un trafic de date de peste 10 GB. De asemenea, serviciile de internet în bandă largă, oferind date nelimitate și viteze de peste 60 Mbps, adaugă la bugetul lunar încă 42,77 lei.

Pregătirile pentru garderoba de vară și încălțăminte completează tabloul cheltuielilor lunare la începutul lunii mai. O rochie de vară achiziționată dintr-un magazin de tip lanț, precum Zara sau H&M, costă în medie 188,94 lei, în timp ce o pereche de blugi clasici, cum ar fi modelul Levi’s 501, ajunge la 356,05 lei. În sectorul încălțămintei, o pereche de pantofi de alergare Nike de preț mediu este cotată la 457,76 lei, iar pentru ținutele profesionale, pantofii business din piele pentru bărbați au un preț de aproximativ 463,69 lei.

Categorie Articol Cost Utilități (lunare) Utilități de bază pentru apartament de 85 m² (electricitate, încălzire, răcire, apă, gunoi) 722,88 lei Abonament de telefonie mobilă (apeluri + peste 10 GB date) 35,88 lei Internet în bandă largă (nelimitat, 60 Mbps+) 42,77 lei Chirie lunară Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului 3.228,82 lei Apartament cu 1 dormitor în afara centrului orașului 2.535,18 lei Apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului 5.823,54 lei Apartament cu 3 dormitoare în afara centrului orașului 4.333,79 lei Îmbrăcăminte și încălțăminte Blugi (Levi’s 501 sau similar) 356,05 lei Rochie de vară (Zara, H&M etc.) 188,94 lei Pantofi de alergare Nike (preț mediu) 457,76 lei Pantofi business din piele pentru bărbați 463,69 lei

Pentru o familie compusă din patru membri, costurile lunare estimate, excluzând chiria, se ridică la suma de 10.931,6 lei, în timp ce o persoană singură are nevoie de aproximativ 3.056,8 lei pentru cheltuielile de bază. Comparativ cu Bucureștiul, orașul de pe Bega rămâne o destinație considerabil mai ieftină, costurile generale ale vieții fiind cu 11,3% mai scăzute, în timp ce piața chiriilor oferă prețuri în medie cu 22,9% mai mici decât în Capitală.

Sectorul imobiliar din Timișoara prezintă variații clare în funcție de zona aleasă și numărul de camere. Un apartament cu un dormitor situat chiar în centrul orașului poate fi închiriat pentru 2.510,52 lei, însă cei care aleg zonele periferice pot găsi locuințe similare la un preț mult mai redus, de 1.632,33 lei. Pentru familiile numeroase, chiria unui apartament cu trei dormitoare în zonele centrale ajunge la 3.771,29 lei, în timp ce în afara centrului, costul pentru un spațiu similar scade la 2.864,11 lei. Întreținerea acestor locuințe adaugă costuri suplimentare, utilitățile de bază pentru un apartament de 85 m2, care includ energia electrică, încălzirea, răcirea, apa și gunoiul, însumând lunar 687,98 lei. Conectivitatea rămâne accesibilă, cu un abonament de telefonie mobilă ce oferă peste 10 GB de date la 36,54 lei și internet în bandă largă la prețul de 40,67 lei.

Pregătirile pentru garderoba de vară reflectă, de asemenea, tendințele de consum ale acestui an. O rochie de vară achiziționată dintr-un lanț de magazine de profil, precum Zara sau H&M, costă în jur de 201,80 lei, în timp ce o pereche de blugi clasici Levi’s 501 este cotată la 303,68 lei. Segmentul încălțămintei completează bugetul de sezon, o pereche de pantofi sport Nike din gama medie fiind disponibilă la 372,74 lei, în timp ce pantofii business din piele pentru bărbați mențin un preț de 460,00 lei.

Categorie Articol Cost Utilități (lunare) Utilități de bază pentru apartament de 85 m² (electricitate, încălzire, răcire, apă, gunoi) 687,98 lei Abonament de telefonie mobilă (apeluri + peste 10 GB date) 36,54 lei Internet în bandă largă (nelimitat, 60 Mbps+) 40,67 lei Îmbrăcăminte și încălțăminte Blugi (Levi’s 501 sau similar) 303,68 lei Rochie de vară (Zara, H&M etc.) 201,80 lei Pantofi sport Nike (gamă medie) 372,74 lei Pantofi business din piele pentru bărbați 460,00 lei Chirie lunară Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului 2.510,52 lei Apartament cu 1 dormitor în afara centrului orașului 1.632,33 lei Apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului 3.771,29 lei Apartament cu 3 dormitoare în afara centrului orașului 2.864,11 lei

Pentru o familie compusă din patru persoane, cheltuielile lunare estimate se ridică la 10.917,3 lei, în timp ce o persoană singură are nevoie de aproximativ 3.100,9 lei pentru a-și acoperi necesitățile zilnice, ambele sume fiind calculate fără a include costurile pentru chirie. În acest context, Iașul se dovedește a fi cu 10,7% mai ieftin decât Bucureștiul în ceea ce privește costurile de subzistență, o diferență care se resimte și mai puternic în sectorul imobiliar, unde chiriile sunt, în medie, cu 21,4% mai mici decât în Capitală.

Piața chiriilor prezintă opțiuni diverse pentru rezidenți, în funcție de proximitatea față de zona centrală. Astfel, un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului poate fi închiriat cu 2.358,16 lei, în timp ce o locuință similară situată în afara centrului costă aproximativ 1.864,11 lei pe lună. Pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu, un apartament cu trei dormitoare în zonele centrale ajunge la 3.931,16 lei, în timp ce la periferia orașului prețul scade la 2.836,21 lei. La aceste costuri se adaugă utilitățile lunare pentru un apartament standard de 85 m2, care includ electricitatea, încălzirea, răcirea, apa și serviciile de salubritate, însumând în medie 815,25 lei. Cheltuielile pentru conectivitate rămân accesibile, un abonament de telefonie mobilă cu peste 10 GB de date costând 36,96 lei, iar serviciile de internet în bandă largă fiind disponibile la un preț de 43,56 lei.

În perspectiva pregătirilor pentru sezonul estival, ieșenii alocă bugete specifice și pentru reînnoirea garderobei. O rochie de vară achiziționată dintr-un lanț de magazine precum Zara sau H&M costă în medie 178,97 lei, în timp ce o pereche de blugi din gama Levi’s 501 este listată la 341,76 lei. Sectorul încălțămintei completează tabloul cheltuielilor, o pereche de pantofi sport Nike din gamă medie fiind cotată la 412,73 lei, în timp ce pantofii business din piele pentru bărbați au un preț de aproximativ 421,73 lei.

Categorie Articol Cost Utilități (lunare) Utilități de bază pentru apartament de 85 m² (electricitate, încălzire, răcire, apă, gunoi) 815,25 lei Abonament de telefonie mobilă (apeluri + peste 10 GB date) 36,96 lei Internet în bandă largă (nelimitat, 60 Mbps+) 43,56 lei Îmbrăcăminte și încălțăminte Blugi (Levi’s 501 sau similar) 341,76 lei Rochie de vară (Zara, H&M etc.) 178,97 lei Pantofi sport Nike (gamă medie) 412,73 lei Pantofi business din piele pentru bărbați 421,73 lei Chirie lunară Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului 2.358,16 lei Apartament cu 1 dormitor în afara centrului orașului 1.864,11 lei Apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului 3.931,16 lei Apartament cu 3 dormitoare în afara centrului orașului 2.836,21 lei

Pentru o familie formată din patru persoane, costurile lunare estimate, fără a include chiria, se ridică la 11.592,5 lei, în timp ce o persoană singură trebuie să aloce aproximativ 3.257,7 lei pentru cheltuielile de zi cu zi. În context național, cel mai mare oraș de la malul mării rămâne o alternativă mai accesibilă decât Capitala, fiind cu 6,7% mai ieftin decât Bucureștiul din punctul de vedere al costurilor de subzistență, în timp ce chiriile sunt, în medie, cu 3,5% mai mici.

Piața imobiliară din Constanța prezintă prețuri competitive, deși presiunea sezonului turistic începe să se facă simțită. Un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului poate fi închiriat pentru 2.781,83 lei, în timp ce o locuință similară situată în afara zonelor centrale costă aproximativ 2.217,06 lei pe lună. Pentru familiile care caută spații mai generoase, un apartament cu trei dormitoare în zonele centrale ajunge la 4.993,63 lei, în timp ce în cartierele periferice prețul scade la 3.498,54 lei. La aceste sume se adaugă utilitățile lunare pentru un apartament de 85 m2, care includ electricitatea, încălzirea, răcirea, apa și serviciile de salubritate, însumând în medie 790,08 lei. În ceea ce privește comunicațiile, un abonament de telefonie mobilă cu peste 10 GB de date este disponibil pentru 36,19 lei, iar serviciile de internet în bandă largă costă lunar 41,16 lei.

Pregătirile pentru garderoba de vară ocupă un loc important în bugetul constănțenilor în această perioadă a anului. O rochie de vară achiziționată dintr-un lanț de magazine precum Zara sau H&M are un preț mediu de 216,17 lei, în timp ce o pereche de blugi clasici Levi’s 501 costă aproximativ 312,35 lei. Sectorul încălțămintei completează necesarul pentru noul sezon, cu un cost de 420,00 lei pentru o pereche de pantofi de alergare Nike din gamă medie și 409,58 lei pentru o pereche de pantofi business din piele destinată bărbaților.

Categorie Articol Cost Îmbrăcăminte și încălțăminte Blugi (Levi’s 501 sau similar) 312,35 lei Rochie de vară (Zara, H&M etc.) 216,17 lei Pantofi de alergare Nike (gamă medie) 420,00 lei Pantofi business din piele pentru bărbați 409,58 lei Utilități (lunare) Utilități de bază pentru apartament de 85 m² (electricitate, încălzire, răcire, apă, gunoi) 790,08 lei Abonament de telefonie mobilă (apeluri + peste 10 GB date) 36,19 lei Internet în bandă largă (nelimitat, 60 Mbps+) 41,16 lei Chirie lunară Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului 2.781,83 lei Apartament cu 1 dormitor în afara centrului orașului 2.217,06 lei Apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului 4.993,63 lei Apartament cu 3 dormitoare în afara centrului orașului 3.498,54 lei

O familie formată din patru persoane are nevoie de un buget lunar estimat la 10.218,1 lei pentru a-și acoperi cheltuielile de subzistență, în timp ce o persoană singură poate locui în oraș cu aproximativ 2.949,9 lei pe lună, ambele sume fiind calculate fără a include chiria. Aceste cifre subliniază un avantaj competitiv major față de Capitală, Craiova fiind cu 15,8% mai ieftină decât Bucureștiul la capitolul costului general al vieții și cu 18,1% mai accesibilă în ceea ce privește prețurile de pe piața chiriilor.

Opțiunile de locuire rămân variate, adaptate diferitelor nevoi de spațiu și proximitate. Un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului are o chirie medie de 2.303,36 lei, în timp ce o variantă similară în afara centrului costă 1.830,93 lei. Pentru familiile care necesită trei dormitoare, prețurile pornesc de la 3.020,00 lei în zonele periferice și ajung la 4.289,78 lei pentru locațiile ultracentrale. Menținerea unei locuințe de 85 m2 implică costuri suplimentare pentru utilități de bază, precum electricitatea, apa, încălzirea, răcirea și serviciile de salubritate, care se ridică în medie la 888,00 lei lunar. Conectivitatea este asigurată prin abonamente de telefonie mobilă cu date de peste 10 GB la prețul de 42,33 lei și internet în bandă largă la 48,67 lei.

În pragul verii, craiovenii își ajustează bugetele și pentru reînnoirea garderobei, prețurile din magazinele de profil menținându-se într-o zonă echilibrată. O rochie de vară dintr-un lanț de magazine precum Zara sau H&M poate fi achiziționată cu 193,80 lei, în timp ce o pereche de blugi clasici Levi’s 501 sau similari costă 343,33 lei. În sectorul încălțămintei, o pereche de pantofi sport Nike din gama medie este cotată la 380,00 lei, iar pantofii business din piele pentru bărbați necesită o investiție de aproximativ 458,33 lei.