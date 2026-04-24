Primăria municipiului Tulcea a demarat un amplu proces de revizuire a cadrului legal local care reglementează gestionarea fondului locativ public. În prezent, autoritățile lucrează la elaborarea unui nou Regulament de atribuire a locuințelor sociale aflate în proprietatea și administrarea municipalității.

Această inițiativă survine într-un context marcat de modificări legislative la nivel național, care au condus deja la o creștere semnificativă a costurilor de locuire pentru chiriașii statului. Începând cu această lună, cuantumul chiriilor pentru aceste imobile s-a dublat, urmare a aplicării unei hotărâri de Guvern publicate în Monitorul Oficial.

Administratorul public al municipiului Tulcea, Nicolae Bibu, a explicat situația dificilă cu care se confruntă administrația locală în ceea ce privește echilibrul dintre cerere și ofertă.

Acesta a precizat pentru Agerpres că, în momentul de față, instituția are în evidență aproximativ 900 de cereri depuse de cetățeni care solicită o locuință socială. Cu toate acestea, inventarul primăriei cuprinde doar circa 600 de astfel de imobile, fapt ce generează un deficit major și o listă de așteptare lungă.

În acest context, Nicolae Bibu a subliniat că noul regulament aflat în lucru vizează atât modalitățile de atribuire, cât și condițiile de vânzare a locuințelor sociale în interiorul termenului legal de cinci ani. Administratorul public a evidențiat existența unor situații critice în care actualii beneficiari nu au o nevoie reală de sprijin locativ.

El a oferit exemple de persoane care lucrează în străinătate, adesea fără forme legale, lăsând locuințele sociale neutilizate. Nicolae Bibu a declarat că în astfel de cazuri se va proceda la rezilierea contractelor, deoarece prioritatea municipalității trebuie să fie sprijinirea celor care se confruntă cu nevoi locative autentice și imediate.

Mai mult, reprezentantul primăriei a semnalat o problemă istorică legată de „moștenirea” acestor contracte.

„Lucrăm la Regulamentul de atribuire şi de vânzare a locuinţelor sociale, în interiorul perioadei de cinci ani. Avem situaţii în care oamenii muncesc afară, la negru, nu au venituri, locuinţa nu e folosită, le reziliem contractele, pentru că nevoia lor nu e reală. Noi trebuie să ne îndreptăm spre cei cu nevoi reale. Contractele de locuinţe sociale s-au moştenit, îşi treceau copiii nou-născuţi în contract, astfel încât să moştenească contractul, iar casele nu s-au eliberat niciodată şi Primăria nu a avut resurse să construiască altele. Sigur că periodic, apar persoane care au nevoie de ajutor, dar dacă aceste imobile nu s-au eliberat niciodată până acum, nu avem cum să ajutăm”, a afirmat Nicolae Bibu.

O altă problemă majoră identificată de Nicolae Bibu se referă la scăpările din legislația națională. El a atras atenția că actele normative emise între 2007 și 2026 nu fac o distincție clară între cazurile sociale critice și persoanele care au avut posibilitatea de a-și cumpăra locuințele încă din anii ’90.

Această lipsă de diferențiere a creat anomalii economice, chiriile percepute de primărie fiind extrem de mici în raport cu prețurile practicate pe piața imobiliară liberă.

Administratorul public al Primăriei Tulcea a oferit un exemplu concret pentru a ilustra această discrepanță. Pentru un apartament de două camere situat pe strada Babadag, cu o suprafață de 75 de metri pătrați, un chiriaș a plătit luna trecută doar 113 lei.

Deși noua chirie va crește la 270 de lei, suma rămâne derizorie în comparație cu pragul de 500 de euro pe care l-ar putea obține un proprietar privat pentru un imobil similar.

Nicolae Bibu a punctat că, la un asemenea nivel al chiriei, niciun locatar nu va fi motivat să achiziționeze vreodată imobilul. Totodată, el a considerat nedrept ca municipalitatea să suporte toate costurile de întreținere și reparații capitale, în timp ce alți cetățeni depun eforturi considerabile pentru a achita chirii la prețul pieței.

„Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafaţă de 75 de metri pătraţi, aflat într-un bloc de pe strada Babadag, un chiriaş a plătit luna trecută 113 lei, iar chiria nouă va ajunge la 270 de lei. Proprietarul de alături, dacă închiriază, va primi 500 de euro. La o chirie de 270 de lei, nimeni nu va dori vreodată să cumpere. În acelaşi timp, noi, ca proprietari, trebuie să întreţinem, să facem reparaţiile de bază, or este incorect faţă de cei care se chinuie să plătească chirii în piaţa de profil şi faţă de cei care ar trebui să aibă acces la măsuri sociale mai bune”, a adăugat Nicolae Bibu.

Deficiențele legislative afectează și modul în care primăria poate valorifica terenurile din proprietatea sa. Nicolae Bibu a menționat cazuri în care, din cauza limitărilor legale privind suprafața maximă ce poate fi cumpărată, s-au produs dezmembrări de loturi care au lăsat municipalitatea cu resturi de teren neutilizabile.

El a explicat că există situații unde persoane private au cumpărat porțiunea cu deschidere la stradă, transformând restul suprafeței rămase în proprietatea statului într-un teren fără potențial de construcție.

În prezent, primăria închiriază aceste suprafețe reziduale, care funcționează ca grădini, la prețuri modice de 5 sau 15 lei. Nicolae Bibu a subliniat că procesul administrativ de facturare și încasare costă mai mult decât sumele colectate efectiv.

Până în această lună, veniturile totale ale primăriei din chiria celor 600 de locuințe sociale se ridicau la aproximativ 70.000 de lei pe an, o sumă insuficientă pentru o administrare performantă.

Autoritatea locală a confirmat că majorarea chiriilor, de la 0,8 lei la aproximativ 2 lei pe metru pătrat, este doar un prim pas. Proiectul noului Regulament de atribuire va fi supus dezbaterii publice, oferind cetățenilor ocazia de a consulta noile criterii înainte ca documentul să fie supus aprobării finale în Consiliul Local.

„Avem situaţii în care dintr-un lot de 1.000 de metri pătraţi, o persoană a cumpărat doar 250 de metri pătraţi, suprafaţa maximă permisă de lege, dar a luat aproape integral deschiderea la stradă, astfel încât cei 750 de metri pătraţi rămaşi în proprietatea noastră sunt neconstruibili, neutilizabili decât de către cei care au cumpărat cei 250 de metri pătraţi sau de vecinii limitrofi. În aceste condiţii, noi închiriem la momentul de faţă nişte grădini, aşa cum au rămas în momentul dezmembrării suprafeţelor, la un preţ de 5 sau 15 lei, aşa încât ne costă mai mult hârtia pe care o consumăm să facturăm şi să încasăm banii aceştia. Ne străduim să găsim soluţii pentru a le vinde, deşi aşa cum arată ele, cu o deschidere foarte mică la stradă, nu ştiu ce solicitanţi vom avea”, a încheiat Nicolae Bibu.

