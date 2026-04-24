Bani de la stat pentru angajatori în 2026. Măsura face parte din politicile active de ocupare a forței de muncă și are ca obiectiv sprijinirea persoanelor vulnerabile, dar și stimularea angajatorilor, în contextul lipsei de personal de pe piața muncii. Beneficiul financiar este acordat firmelor care încheie contracte pe perioadă nedeterminată cu persoane aflate în dificultate pe piața muncii.

Printre categoriile vizate se află persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, părinții unici susținători ai familiilor monoparentale, șomerii de lungă durată și tinerii NEET. În aceste cazuri, angajatorii primesc lunar suma de 2.250 de lei pentru fiecare persoană angajată, timp de un an, cu obligația de a menține raportul de muncă pentru cel puțin 18 luni de la angajare. Subvenția se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, incluzând și perioadele de concediu de odihnă.

Șomerii de lungă durată sunt definiți ca persoanele înregistrate la agențiile de ocupare pentru mai mult de 12 luni, în cazul celor peste 25 de ani, sau de minimum 6 luni în cazul tinerilor între 16 și 25 de ani. Tinerii NEET sunt persoanele cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională.

Pe lângă aceste subvenții, există și un sprijin suplimentar pentru tinerii angajați, de până la 1.250 de lei lunar.

Guvernul a aprobat în martie 2026, la propunerea Ministerului Muncii, o ordonanță de urgență care modifică și completează Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă. Noile reglementări vizează nevoile șomerilor, tinerilor sub 30 de ani, deficitul de forță de muncă din anumite zone și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Una dintre principalele modificări este introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Sprijinul total este de 27.000 de lei, acordat pe o perioadă de 24 de luni și este neimpozabil, cu condiția menținerii locului de muncă. Acesta se acordă etapizat, cu 1.000 de lei lunar în primele 12 luni și 1.250 de lei lunar în următoarele 12 luni. Acest sprijin se adaugă subvenției lunare de 2.250 de lei oferite angajatorilor.

De asemenea, a fost crescut pragul de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, cu scopul de a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

Noile prevederi extind și lista beneficiarilor pentru subvenționarea locurilor de muncă, incluzând mamele cu cel puțin trei copii în întreținere, precum și persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Prin aceste măsuri, statul urmărește atât integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, cât și reducerea deficitului de forță de muncă la nivel național.