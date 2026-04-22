Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), noua primă de stabilitate este destinată tinerilor NEET, adică persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională.

Măsura a fost introdusă după ce Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, o ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 76/2002, actul care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare.

Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, să se angajeze pentru prima dată, să aibă un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să lucreze cu normă întreagă.

Sprijinul financiar este acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 24 de luni. În primul an, beneficiarii primesc 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an suma crește la 1.250 de lei lunar. În total, suma poate ajunge la 27.000 de lei.

Banii sunt acordați proporțional cu timpul lucrat și includ perioadele de concediu de odihnă. De asemenea, nu sunt impozitați și nu implică plata contribuțiilor sociale.

Ministerul Muncii a transmis că modificările legislative au rolul de a adapta politicile de ocupare la problemele actuale ale pieței muncii, precum șomajul de lungă durată, dificultatea integrării tinerilor și lipsa forței de muncă în anumite zone.

Pe lângă prima de stabilitate pentru tineri, noile prevederi includ și alte măsuri. Pragul de vârstă pentru șomeri a fost crescut de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor trecute de această vârstă.

În același timp, au fost extinse categoriile de beneficiari pentru care angajatorii pot primi subvenții, fiind incluse, printre altele, mamele cu cel puțin trei copii și persoanele care au executat pedepse privative sau neprivative de libertate.

De asemenea, întreprinderile sociale de inserție sunt incluse printre angajatorii eligibili, iar definiția persoanelor din grupuri vulnerabile a fost clarificată în corelație cu Legea nr. 219/2015. În această categorie sunt incluse persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost sau victime ale violenței domestice ori ale traficului de persoane.

Noile reglementări introduc și posibilitatea furnizării online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională, precum și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv eliminarea obligației de reînnoire periodică a cererilor pentru șomeri.

Totodată, autoritățile au prevăzut măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.