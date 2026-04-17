Potrivit proiectului pus în transparență de Ministerul Muncii, reorganizarea va duce la reducerea numărului de posturi de conducere, însă fără concedieri în rândul personalului existent.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că din cele patru agenții existente în prezent vor rămâne doar două structuri principale: una cu rol de control și alta responsabilă de gestionarea plăților.

Instituțiile vizate de reformă sunt Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În urma comasării acestora vor rezulta două noi instituții: Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale, respectiv Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți.

„După mai bine de două decenii, facem prima schimbare substanțială în structura Ministerului Muncii printr-un proces de reorganizare care urmărește simplificarea funcționării instituției: din cele patru agenții existente în prezent — Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă — vor rămâne doar două. Una va avea rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților. Reducem astfel birocrația și înjumătățim numărul funcțiilor de conducere. Această reorganizare nu va duce la concedierea personalului existent”, a declarat ministrul Florin Manole.

Proiectul prevede înființarea Casei Naționale de Pensii Publice, Ocupare și Plăți (CNPPOP), instituție centrală cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii.

Noua structură va rezulta din comasarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu excepția componentelor de control și recuperare debite, a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și a părții de gestionare a beneficiilor sociale din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

La nivel județean și în municipiul București vor funcționa case județene de pensii, ocupare și plăți, care vor prelua atribuțiile actualelor instituții în domeniul pensiilor, ocupării forței de muncă și plăților sociale, cu excepția activităților de control.

Noua instituție va prelua și centrele regionale de formare profesională, Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Finanțarea va fi asigurată din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor sociale. Conducerea instituției va fi formată dintr-un președinte cu rang de secretar de stat, doi vicepreședinți, un secretar general și un secretar general adjunct. De asemenea, va exista un consiliu de administrație format din reprezentanți ai Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

La nivel teritorial, casele județene vor fi conduse de directori executivi și vor avea structuri locale, centre de formare profesională și puncte de lucru. Totodată, vor fi înființate consilii tripartite consultative pentru domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

„În subordinea CNPPOP se înființează la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, case județene de pensii, ocupare și plăți (…) prin preluarea atribuțiilor și structurilor (…) de la agențiile pentru plăți și inspecție socială (…) a atribuțiilor personalului și structurilor de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (…) și a atribuțiilor personalului și structurilor de la casele teritoriale de pensii”, este scris în nota de fundamentare a actului normativ.

Din nota de fundamentare a proiectului reiese că prin comasarea caselor de pensii cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă și cu agențiile de plăți sociale va fi creat un singur centru la nivel județean.

Acest ghișeu unic va gestiona pensiile, șomajul și beneficiile sociale, astfel încât cetățenii să poată rezolva într-un singur loc problemele legate de aceste servicii.

Noile centre județene vor prelua atribuțiile, personalul și structurile actualelor agenții pentru plăți și inspecție socială, agenții județene pentru ocuparea forței de muncă și case teritoriale de pensii.

A doua structură rezultată din reorganizare va fi Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale, înființată ca organ de specialitate al administrației publice centrale.

Aceasta va rezulta din comasarea Inspecției Muncii, a activităților de inspecție socială din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a componentelor de control și recuperare debite din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

La nivel local vor funcționa direcții județene și pentru municipiul București, ca servicii publice deconcentrate, care vor prelua atribuțiile instituțiilor actuale.

Noua autoritate va fi finanțată de la bugetul de stat și va avea rol de control în domenii precum relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, securitatea socială, asistența socială, serviciile sociale, dizabilitatea și ocuparea forței de muncă.

Conducerea va fi asigurată de un inspector general de stat, înalt funcționar public, sprijinit de doi adjuncți. În cadrul instituției va funcționa și un colegiu consultativ.

Personalul va fi format din funcționari publici și personal contractual, iar inspectorii de muncă și inspectorii sociali vor avea statut special și vor exercita atribuții de autoritate de stat.

Autoritatea va prelua personalul, patrimoniul, drepturile și obligațiile instituțiilor comasate, inclusiv contractele și litigiile aflate în desfășurare. Angajații își vor păstra drepturile salariale până la finalizarea reorganizării.

Totodată, vor fi preluate și activitățile finanțate din fonduri europene sau din alte surse. La nivel județean, direcțiile teritoriale vor fi conduse de inspectori-șefi și vor avea consilii consultative tripartite pentru dialog social. Atribuțiile personalului vor fi stabilite prin regulamente și fișa postului, iar funcțiile de conducere cu atribuții de control vor necesita statut de inspector de muncă sau inspector social.