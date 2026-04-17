Indemnizația de șomaj se acordă prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), iar pentru aprobarea dosarului este important ca solicitantul să depună toate documentele necesare.

Indemnizația de șomaj este un ajutor financiar oferit persoanelor care au rămas fără serviciu din motive neimputabile lor și care sunt înregistrate la AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Scopul acestui sprijin este de a asigura un venit minim temporar până la reangajare. În același timp, persoana aflată în șomaj poate beneficia și de servicii gratuite de mediere a muncii, consiliere profesională sau cursuri de formare.

Valoarea indemnizației de șomaj diferă în funcție de vechimea în muncă și de indicatorul social de referință (ISR), utilizat la calculul mai multor beneficii sociale. În general, indemnizația de șomaj include:

o sumă fixă raportată la ISR;

un procent suplimentar calculat în funcție de stagiul de cotizare și veniturile avute anterior, pentru persoanele care au o vechime mai mare în muncă.

Suma exactă poate varia de la un caz la altul, în funcție de istoricul profesional al solicitantului. De aceea, cei interesați trebuie să se adreseze AJOFM din județul de domiciliu pentru un calcul personalizat.

Pot solicita acest sprijin persoanele care:

au rămas fără loc de muncă din motive care nu țin de ele;

au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;

nu realizează venituri sau obțin venituri sub plafonul legal;

sunt apte de muncă;

sunt înregistrate la AJOFM în vederea ocupării unui loc de muncă.

Nu toate încetările contractului de muncă dau automat dreptul la șomaj. Spre exemplu, dacă o persoană demisionează, situația poate fi diferită față de cazul concedierii pentru desființarea postului.

„(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. (2) Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare”, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Dacă ai rămas fără un loc de muncă, indemnizația de șomaj se poate obține rapid dacă dosarul este complet. Documentele solicitate pot diferi ușor de la un județ la altul, însă în mod obișnuit sunt necesare următoarele acte:

Cerere tip AJOFM;

Primul document necesar este cererea standard pusă la dispoziție de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Formularul poate fi completat la sediu sau, în unele cazuri, online.

Act de identitate;

Solicitantul trebuie să prezinte cartea de identitate, în original și copie, pentru dovedirea domiciliului și a datelor personale.

Adeverință de la fostul angajator;

Acest document confirmă raporturile de muncă și conține informații importante privind perioada lucrată, salariul și alte elemente necesare stabilirii drepturilor.

Decizia de încetare a contractului de muncă;

Este unul dintre cele mai importante acte din dosar. Documentul arată modul în care a încetat contractul individual de muncă și motivul legal al încetării.

Adeverință privind stagiul de cotizare;

Această adeverință dovedește contribuțiile plătite la sistemul de asigurări pentru șomaj și perioada de cotizare acumulată.

Dosarul pentru indemnizația de șomaj se depune la AJOFM din județul de domiciliu sau de reședință. În multe zone din țară există și posibilitatea transmiterii documentelor online, prin e-mail sau platforme dedicate.

Este recomandat ca solicitantul să verifice pe site-ul instituției locale lista exactă de documente cerute, programul de lucru și modalitatea de depunere.

Durata de analiză a dosarului depinde de volumul de solicitări și de completitudinea documentelor. Dacă lipsesc acte sau există neclarități, procedura poate dura mai mult.

De aceea, specialiștii recomandă verificarea atentă a fiecărui document înainte de depunere.

După aprobarea indemnizației, beneficiarul trebuie să respecte anumite obligații, printre care:

prezentarea periodică la AJOFM;

participarea la programe de ocupare sau consiliere;

anunțarea schimbării situației personale ori profesionale;

acceptarea unor locuri de muncă potrivite pregătirii profesionale, în condițiile legii.

Nerespectarea obligațiilor poate duce la suspendarea sau încetarea plății.

Subiect Informație pe scurt Ce este Indemnizația de șomaj este un ajutor financiar temporar pentru persoanele rămase fără loc de muncă. Cine o primește Persoanele care și-au pierdut jobul și îndeplinesc condițiile cerute de autorități. Cât este Suma diferă în funcție de vechimea în muncă și contribuțiile plătite anterior. Unde se cere Dosarul se depune la AJOFM din județul de domiciliu sau reședință. Acte necesare Cerere tip, buletin, adeverință de la fostul angajator, decizia încetării contractului, stagiu de cotizare. Cât durează Aprobarea depinde de cât de complet este dosarul și de volumul de cereri. Obligații Beneficiarul trebuie să țină legătura cu AJOFM și să participe la programele propuse. Ce e important Un dosar complet poate grăbi aprobarea și plata indemnizației.

Indemnizația de șomaj reprezintă un sprijin temporar pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Pentru a obține rapid banii, cel mai important pas este depunerea unui dosar complet.

Cererea tip AJOFM, actul de identitate, adeverința de la fostul angajator, decizia de încetare a contractului și adeverința privind stagiul de cotizare sunt documentele de bază pe care orice solicitant trebuie să le pregătească din timp. Astfel, procedura poate fi simplificată, iar plata indemnizației poate începe mai repede.