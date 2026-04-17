Sistemul public de pensii din România traversează o etapă de tensiune structurală, determinată de evoluții demografice accelerate și de o reducere treptată a populației active. Datele recente indică o apropiere îngrijorătoare între numărul persoanelor care contribuie la bugetul de pensii și cel al beneficiarilor, cu un raport de aproximativ 10 salariați la 9 pensionari.

Această convergență amplifică presiunea asupra mecanismului de finanțare de tip „pay-as-you-go”, în care contribuțiile actualilor angajați sunt utilizate pentru plata pensiilor curente.

Statul român alocă lunar peste 13 miliarde de lei pentru plata pensiilor aferente celor aproximativ 4,6 milioane de pensionari. În mod structural, aceste sume sunt acoperite din contribuțiile sociale ale angajaților, însă diferențele dintre venituri și cheltuieli sunt compensate periodic prin împrumuturi publice.

Acest mecanism evidențiază o vulnerabilitate bugetară, în condițiile în care baza de contributori nu mai crește în același ritm cu numărul beneficiarilor.

Adrian Codîrlașu, președinte CFA România: Sistemul public de pensii în situația în care funcționează și cum funcționează, este nesustenabil pe termen mediu și vedem că se întâmplă, se întâmplă aceste lucruri, în sensul că o să ajungem foarte curând la o paritate între numărul de angajați și numărul de pensionari și acum să ne uităm cât contribuie un angajat, contribuie puțin peste 20% din salariului brut la sistemul public de pensii.

Evoluțiile actuale nu sunt izolate, ci rezultatul cumulativ al mai multor procese demografice și economice:

Factor demografic / economic Descriere Impact asupra sistemului de pensii Scăderea natalității Numărul de nașteri este în continuă reducere, ceea ce micșorează generațiile viitoare de contribuabili Reduce baza viitoare de salariați și contribuabili la bugetul de pensii Migrația forței de muncă Emigrarea populației active către alte state pentru oportunități economice mai bune Diminuează numărul de angajați care contribuie la sistemul public de pensii Îmbătrânirea populației Creșterea ponderii persoanelor vârstnice în totalul populației Crește numărul de beneficiari de pensii și presiunea asupra bugetului public

Distribuția dezechilibrului nu este uniformă la nivel național. În centrele economice dezvoltate, precum București și Ilfov, raportul este încă relativ favorabil, existând aproximativ 10 salariați la 4 pensionari.

În schimb, în zone precum Vaslui, Neamț sau Teleorman, situația este semnificativ mai dezechilibrată, unde numărul pensionarilor depășește populația activă, ajungându-se la aproximativ 10 salariați la 14 pensionari. Aceste diferențe accentuează presiunea asupra bugetelor locale și asupra coeziunii economice regionale.

Pe lângă factorii demografici, piața muncii din România înregistrează fluctuații negative ale numărului de salariați. Reducerea populației active cu zeci de mii de persoane într-un interval scurt amplifică dezechilibrul dintre contribuabili și beneficiari, reducând capacitatea sistemului de a genera venituri constante.

O provocare majoră pentru viitorul sistemului de pensii este reprezentată de ieșirea la pensie a generației cunoscute drept „decreței”, o cohortă demografică numeroasă. Acest val va crește semnificativ numărul beneficiarilor într-un interval relativ scurt, accentuând presiunea financiară asupra bugetului public.

George Moț, fondator platformă pensii: Lucrurile se vor înrăutăți pe viitor, pentru că încă nu au început să iasă la pensie decrețeii. O completare la sistemul public de pensii o reprezintă pensia privată, pentru că pensia privată nu are acest dezavantaj pe care îl are pensia publică, în care trebuie să colecteze de la salariați, să dea la pensionari, nu pensia privată. Situația critică este rezultatul direct al trei fenomene care au lovit România simultan: scăderea drastică a natalității, fenomenul migrației care a scos milioane de români din câmpul muncii autohton și îmbătrânirea rapidă a celor rămași în țară.

Specialiștii în economie și piețe financiare avertizează că modelul actual de finanțare a pensiilor publice devine tot mai dificil de susținut pe termen mediu. În acest context, se discută tot mai des despre rolul sistemelor de pensii private ca soluție complementară.

Spre deosebire de sistemul public, pensiile private funcționează pe baza acumulării individuale de capital, reducând dependența de raportul direct dintre salariați și pensionari.

Sistemul public de pensii din România este influențat simultan de trei presiuni majore: declin demografic, migrație și îmbătrânirea populației. În lipsa unor ajustări structurale, aceste tendințe pot accentua dezechilibrele existente, cu efecte directe asupra sustenabilității fiscale și sociale în următoarele decenii.