Contestația deciziei de pensionare. Problemele semnalate vizează în special erori de calcul, întârzieri administrative și dificultăți în valorificarea completă a stagiilor de cotizare.

În practică, stabilirea pensiei depinde de corectitudinea datelor din dosarul de pensionare și de modul de aplicare a legislației. Cele mai frecvente probleme identificate sunt:

omisiunea unor perioade de muncă din stagiul de cotizare;

nevalorificarea unor sporuri sau venituri permanente;

erori în evidența contribuțiilor sociale;

interpretări diferite ale documentelor depuse;

lipsa actualizării datelor din arhivele de muncă.

Aceste situații pot conduce la un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit legal.

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, conform procedurilor administrative aplicabile în sistemul public de pensii.

După expirarea acestui termen:

decizia devine, de regulă, definitivă administrativ;

corectarea se mai poate face doar în condiții speciale sau pe cale judecătorească.

În cazul pensiei de invaliditate, există o procedură distinctă, iar contestațiile privind evaluarea medicală se depun de obicei în termen de 30 de zile.

Mecanism Când se aplică Ce presupune Cerere de recalculare Atunci când apar documente sau se constată erori – depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii;- utilizarea documentelor noi sau adeverințelor suplimentare;- corectarea erorilor evidente din calculul inițial Contestație administrativă Când există suspiciuni că decizia de pensionare este greșită – contestarea deciziei emise;- invocarea stabilirii incorecte a drepturilor;- semnalarea aplicării greșite a legislației Acțiune în instanță Dacă soluția administrativă nu este favorabilă – deschiderea unei acțiuni în justiție;- solicitarea recalculării pensiei;- obținerea recunoașterii drepturilor nevalorificate

Pensia în sistemul public este stabilită pe baza unui mecanism de punctaj, determinat de următorii factori principali:

punctajul total acumulat de-a lungul activității;

stagiul complet de cotizare realizat;

veniturile pentru care s-au achitat contribuții sociale.

Orice eroare în aceste elemente poate afecta direct cuantumul final al pensiei.

Analiza petițiilor și a contestațiilor arată că cele mai frecvente nereguli sunt:

neintroducerea integrală a veniturilor salariale;

omiterea perioadelor lucrate în condiții speciale sau deosebite;

erori în evidența vechimii în muncă;

lipsa actualizării adeverințelor de la angajatori;

calcul incorect al punctajului mediu anual.

Aceste erori pot genera pierderi financiare semnificative pe termen lung.

Numeroase sesizări adresate instituțiilor de control au evidențiat dificultăți sistemice în administrarea dosarelor de pensii, inclusiv:

întârzieri în soluționarea cererilor de pensionare sau recalculare;

dificultăți în aplicarea noilor prevederi legislative;

erori de calcul și nevalorificarea documentelor depuse;

întârzieri în plata drepturilor de pensie;

suspendări sau întreruperi ale plăților;

neexecutarea unor hotărâri judecătorești definitive;

probleme în acordarea pensiilor internaționale;

dificultăți în obținerea adeverințelor de vechime și venit;

disfuncționalități administrative și lipsa digitalizării complete.

Sistemul public de pensii este reglementat prin legislația națională în materie de asigurări sociale, iar aplicarea corectă a acesteia este monitorizată de instituțiile abilitate.

În situațiile de nereguli: