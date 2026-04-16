Pensia pentru limită de vârstă este dreptul financiar acordat persoanelor care au atins vârsta legală de pensionare și au acumulat perioada minimă de contribuții la sistemul public de pensii.

Pentru a beneficia de acest drept, sunt necesare două condiții esențiale:

atingerea vârstei standard de pensionare;

realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut de lege.

În anul 2026, sistemul public de pensii din România funcționează pe baza unor praguri diferențiate în funcție de gen și situația profesională.

Vârsta standard de pensionare în România este stabilită diferențiat în funcție de gen. În cazul bărbaților, aceasta este de 65 de ani, în timp ce pentru femei, în anul 2026, vârsta de pensionare se situează în jurul valorii de 62 de ani și 6 luni, urmând să crească treptat în perioada următoare până la atingerea pragului de 65 de ani.

Aceste modificări fac parte dintr-un proces legislativ gradual de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați, implementat progresiv pentru a asigura o tranziție echilibrată în sistemul public de pensii.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii prin taxe reținute din venituri.

Tipuri principale de stagiu:

1. Stagiul minim de cotizare

15 ani

reprezintă pragul minim pentru deschiderea dreptului la pensie

2. Stagiul complet de cotizare

35 de ani (valoare standard)

utilizat pentru calculul pensiei integrale

Pentru femei, stagiul complet este în tranziție până în 2035, iar în 2026 este de aproximativ 33 ani și 4 luni.

Tip de pensionare anticipată Condiții principale Reducere / avantaj Pensionare anticipată cu depășirea stagiului de cotizare Persoanele au realizat stagiul complet de cotizare și l-au depășit cu cel puțin 5 ani Posibilitatea pensionării cu până la 5 ani înainte de vârsta standard Mame cu copii Femei care au născut sau au adoptat și crescut copii până la vârsta prevăzută de lege Reducerea vârstei de pensionare între 6 luni și 3 ani și 6 luni, în funcție de numărul de copii Persoane cu handicap Persoane încadrate într-un grad de handicap recunoscut oficial Reducerea vârstei de pensionare de până la 15 ani, în funcție de severitatea handicapului Condiții speciale de muncă Activitate desfășurată în medii solicitante sau periculoase (ex. minerit, industrie grea etc.) Reduceri semnificative ale vârstei de pensionare, stabilite în funcție de condițiile de muncă

Formula de calcul este standardizată și se bazează pe sistemul de puncte:

Formula pensiei:

Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință

Cum se formează punctajul:

puncte lunare, raportate la salariul mediu brut;

puncte anuale cumulate;

puncte de stabilitate pentru vechime peste 25 de ani.

Punctajul final reflectă întreaga activitate contributivă a asiguratului.

Începând cu ultimii ani, sistemul de indexare a pensiilor a fost limitat temporar. Valoarea punctului de referință este menținută la un nivel fix de 81 lei, conform cadrului legislativ actual, ceea ce afectează direct dinamica majorărilor de pensii până în 2027.

Pentru înscrierea la pensie, dosarul trebuie depus la casa teritorială de pensii și include, în general:

cerere de pensionare;

act de identitate;

carnet de muncă și documente de vechime;

adeverințe privind veniturile și condițiile de muncă;

acte de studii (dacă influențează stagiul de cotizare);

certificate de naștere ale copiilor (dacă se solicită reduceri);

documente privind activitatea profesională completă.

Toate documentele sunt verificate de Casa Națională de Pensii Publice pentru stabilirea corectă a drepturilor.

Pensia pentru limită de vârstă rămâne un pilon fundamental al securității sociale. Înțelegerea corectă a condițiilor de pensionare, a stagiului de cotizare și a modului de calcul este esențială pentru planificarea financiară pe termen lung.

Pentru informații oficiale și actualizate, sursa de referință rămâne Casa Națională de Pensii Publice, autoritatea competentă în domeniu.