Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări, în Germania căsătoria are un efect direct asupra pensiei fiecăruia dintre soți. Nu este vorba despre pensia de văduvă, ci despre un mecanism distinct, mai puțin cunoscut, motiv pentru care mulți români nu știu că, în urma unei căsătorii sau a unui divorț, pensia lor poate crește sau poate scădea.

În sistemul german, drepturile de pensie sunt considerate beneficii comune pe durata vieții cuplului. Principiul de bază este că fiecare partener are dreptul la jumătate din punctele de pensie acumulate de celălalt. Cu toate acestea, soții pot exclude această compensare printr-un acord încheiat în prealabil.

Punctele de pensie reprezintă elementul esențial al sistemului public de asigurări de pensie din Germania. În fiecare an, veniturile unui angajat sunt raportate la salariul mediu al tuturor asiguraților, iar dacă acestea coincid, se acordă un punct complet de pensie. Astfel, punctele acumulate de-a lungul anilor reflectă nivelul contribuțiilor și determină valoarea pensiei viitoare.

În cazul unui divorț, instanța de familie stabilește o decizie obligatorie care influențează direct pensia celor doi foști soți. Aceasta solicită și primește informații de la instituțiile de pensii cu privire la drepturile fiecărui partener, iar în hotărâre este consemnată valoarea finală a drepturilor de pensie.

În mod obișnuit, această egalizare se aplică automat, însă există și excepții, în special atunci când există un acord anterior sau când căsătoria a durat mai puțin de trei ani. În astfel de situații, pot fi solicitate compensații diferite.

Mecanismul de împărțire funcționează prin însumarea punctelor de pensie ale ambilor parteneri și împărțirea lor la doi. De exemplu, în cazul soților Inga și Jürgen, căsătoriți timp de 15 ani, Inga a acumulat 17 puncte de pensie, în timp ce Jürgen a acumulat 7 puncte, deoarece a contribuit mai puțin ca antreprenor. Împreună, aceștia au 24 de puncte, care împărțite la doi înseamnă câte 12 puncte pentru fiecare.

După recalculare, fiecare primește echivalentul a 12 puncte de pensie, ceea ce se traduce într-o pensie brută de aproximativ 410,28 euro. În acest sistem, cel care a contribuit mai puțin, în acest caz Jürgen, câștigă, în timp ce cel care a contribuit mai mult, Inga, pierde o parte din pensia proprie, în exemplu aproximativ 170,95 euro lunar.

Potrivit Ministerului Justiției din Germania, aceste reguli sunt reglementate prin Legea privind egalizarea pensiilor, în vigoare din septembrie 2009.

În Germania, un pensionar obișnuit primește în medie aproximativ 1.154 de euro lunar. Aceasta este suma reală care ajunge efectiv în cont, după deducerea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate și îngrijire, fiind nivelul plătit de Deutsche Rentenversicherung pentru majoritatea celor peste 22 de milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii.

În discursul politic este însă frecvent invocată o altă valoare, mai ridicată și mai optimistă: 1.836 de euro brut, cunoscută sub numele de Eckrente sau „pensie standard”. Aceasta nu reprezintă o medie reală, ci un reper teoretic, calculat pentru un pensionar ideal care a lucrat 45 de ani fără întrerupere și a câștigat în fiecare an exact salariul mediu național. În practică, foarte puține cariere se încadrează în acest model.

Diferențele din interiorul sistemului accentuează și mai mult discrepanțele. În medie, bărbații pensionari primesc aproximativ 1.405 euro lunar, în timp ce femeile primesc în jur de 955 de euro, diferență explicată în mare parte prin munca part-time și întreruperile de carieră acumulate de-a lungul deceniilor.

În același timp, aproximativ una din cinci persoane pensionate trăiește cu cel mult 1.400 de euro pe lună, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Deși pensiile au înregistrat o creștere nominală de 3,74% din iulie 2025, puterea lor relativă în raport cu salariul mediu național a scăzut constant în ultimele decenii. Dacă în anii ’90 pensia reprezenta aproximativ 55% din salariul mediu, astăzi aceasta a coborât la circa 48%. Acest nivel este garantat prin lege până în 2031, însă ca prag minim de protecție, nu ca indicator al prosperității sistemului.

Sistemul german de pensii funcționează pe principiul solidarității între generații, în care angajații actuali finanțează pensiile celor retrași din activitate, urmând ca la rândul lor să fie susținuți de generațiile viitoare. Acest model, stabil timp de decenii, se confruntă însă cu presiuni demografice tot mai mari.

Dacă în anii ’60 aproximativ șase contribuabili susțineau un pensionar, astăzi raportul a scăzut la 2,1 la unu și continuă să se deterioreze. Potrivit prognozelor Institutului de Economie din Köln, până în 2030 raportul va coborî sub doi contributori per pensionar, iar în 2050 ar putea ajunge la aproximativ 1,3.

Această evoluție este amplificată de retragerea din activitate a generației baby-boom, născută între 1955 și 1965, care părăsește masiv piața muncii în perioada 2025–2035. Fenomenul duce simultan la creșterea numărului de pensionari și la reducerea bazei de contribuabili.

În absența subvențiilor de la bugetul federal, contribuțiile sociale ar trebui să crească de la nivelul actual de 18,6% la aproximativ 24–25% din salariul brut. Guvernul anticipează deja o majorare la 19,1% începând cu 2028, iar specialiștii consideră că această tendință va continua.