Partajul nu este doar o formalitate, ci o procedură juridică ce implică evaluarea bunurilor comune, stabilirea cotelor fiecărui soț și, în multe cazuri, plata unor taxe notariale sau judiciare, precum și eventuale onorarii pentru avocați sau experți evaluatori.

Partajul reprezintă împărțirea legală a bunurilor acumulate în timpul căsătoriei. În mod obișnuit, sunt incluse în această categorie locuințele cumpărate împreună, mașinile, economiile sau alte investiții realizate în perioada căsătoriei.

În lipsa unui acord între foștii soți, instanța de judecată este cea care decide modul de împărțire, pe baza contribuției fiecăruia la dobândirea bunurilor și a probelor prezentate, potrivit Codului Civil din România.

În România, regulile generale privind regimul matrimonial și împărțirea bunurilor sunt stabilite prin legislația civilă, în special prin Codul Civil din România, care definește principiile de bază ale proprietății comune și ale partajului.

„Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor”, arată Art. 339 din Codul Civil.

Costurile partajului după divorț nu sunt fixe, ci variază în funcție de valoarea bunurilor care urmează să fie împărțite. În practică, există câteva repere orientative utilizate frecvent în România:

Pentru bunuri cu o valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, costul partajului se situează, de regulă, între 1.500 și 3.000 de lei. Această sumă poate include taxe notariale sau costuri procedurale de bază, în funcție de modalitatea de realizare a partajului.

În situațiile în care bunurile au o valoare mai mare, de exemplu în jur de 200.000 de lei, costurile cresc proporțional. În astfel de cazuri, partajul poate ajunge la sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de mai mulți factori, precum complexitatea dosarului, numărul bunurilor incluse în partaj sau necesitatea implicării unor experți pentru evaluarea proprietăților.

„(1) În timpul regimului comunităţii, bunurile comune pot fi împărţite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînţelegere. (2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (3) Bunurile atribuite fiecărui soţ prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărţite rămân bunuri comune. (4) Regimul comunităţii nu încetează decât în condiţiile legii, chiar dacă toate bunurile comune au fost împărţite potrivit acestui articol”, arată Art. 358.

Deși valoarea bunurilor este principalul criteriu de calcul, există și alți factori care pot influența costul final al procedurii de partaj:

Dacă foștii soți ajung la o înțelegere amiabilă, costurile sunt, în general, mai mici

Dacă partajul se realizează prin instanță, pot apărea cheltuieli suplimentare legate de judecată și termene multiple

Evaluarea bunurilor imobile sau mobile poate necesita experți autorizați, ceea ce adaugă costuri suplimentare

Numărul de bunuri și existența unor datorii comune pot complica procesul și crește durata acestuia

În multe cazuri, partajul amiabil în fața notarului este cea mai rapidă și mai puțin costisitoare variantă, însă este posibil doar dacă ambii foști soți sunt de acord asupra împărțirii.

Partajul este, de regulă, ultima etapă a procesului de separare legală a bunurilor după divorț. Deși divorțul în sine pune capăt căsătoriei, bunurile comune rămân în proprietate indiviză până la finalizarea partajului.

În practică, multe cupluri aleg să amâne această procedură, însă acest lucru poate duce la complicații ulterioare, mai ales dacă apar neînțelegeri sau dacă unul dintre foștii soți dorește valorificarea bunurilor comune.

În România, sistemul juridic permite flexibilitate în modul de realizare a partajului, oferind atât varianta notarială, cât și cea judecătorească, în funcție de gradul de înțelegere dintre părți.