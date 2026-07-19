Cât costă o consultație la notar? Taxele notariale din 2026

Cât costă, de fapt, o vizită la notar și de ce același act poate avea prețuri diferite de la un birou la altul? De la consultații gratuite până la taxe care diferă cu mii de lei în cazul tranzacțiilor imobiliare, iată ce trebuie să știți înainte de a semna orice act și cum puteți reduce costurile în mod legal.

Costul unei consultații notariale poate varia de la gratuit până la câteva sute de lei, în funcție de complexitatea speței și de politica fiecărui birou notarial. Consultațiile se pot desfășura atât online, cât și la sediul notarului. În cazul unor solicitări simple, precum întocmirea unei procuri, multe birouri notariale nu percep un onorariu pentru consultanță. În schimb, pentru situații mai complexe, cum sunt succesiunile, costul este stabilit individual de fiecare notar, în funcție de dificultatea și particularitățile cazului.

Este important de reținut că fiecare birou notarial oferă consultanță în limitele competenței și experienței sale profesionale, astfel încât informațiile primite de la un notar nu pot fi considerate automat aplicabile în cazul altui birou. Nu toate notariatele oferă servicii de consultanță, aspect care poate influența alegerea notarului potrivit.

Taxele notariale sunt influențate de grila notarială, un reper esențial în cazul tranzacțiilor și al altor operațiuni care au ca obiect bunuri imobile. În practică, fiecare imobil are două valori relevante: prețul convenit între părți și valoarea rezultată din grila notarială, cele două nefiind, de regulă, identice. Grila notarială stabilește valoarea minimă utilizată pentru calculul impozitelor și al onorariilor notariale în cazul vânzărilor, donațiilor, partajelor și succesiunilor. Prin urmare, valoarea declarată în act nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de grilă, întrucât, în caz contrar, actul nu poate fi autentificat în forma solicitată.

Onorariile notariale sunt liberalizate, ceea ce înseamnă că fiecare birou notarial își stabilește propriile tarife, cu respectarea limitelor prevăzute de lege. Din acest motiv, în special în cazul tranzacțiilor imobiliare, pot exista diferențe semnificative între costurile practicate de diferite notariate. Pentru a beneficia de un tarif cât mai avantajos, este recomandat să solicitați oferte de la mai multe birouri notariale și să alegeți un notar care practică un onorariu competitiv.

Înainte de întocmirea unui act notarial, este util să cunoașteți valoarea minimă a imobilului conform grilei notariale în vigoare. Acest reper vă permite să verificați dacă valoarea declarată respectă cerințele legale și să estimați costurile aferente operațiunii notariale. Totodată, evaluarea realizată pe baza grilei notariale oficiale poate constitui un punct de referință în situații precum vânzarea, donația, partajul sau succesiunea unui imobil.

Atunci când intenționați să semnați un antecontract pentru achiziția unui imobil, este important să luați în considerare și taxele notariale aferente acestei etape. În general, onorariul pentru autentificarea promisiunii de vânzare-cumpărare se calculează ca un procent de 1% din valoarea avansului, la care se adaugă TVA. Totuși, onorariul nu poate fi mai mic de 150 de lei, la care se adaugă TVA. Este important de reținut că suma achitată pentru autentificarea antecontractului nu se deduce ulterior din onorariul datorat pentru încheierea contractului final de vânzare-cumpărare, indiferent de valoarea avansului.

Onorariile notariale nu sunt identice în toate birourile notariale, deoarece fiecare notar își poate stabili propriile tarife, în limitele prevăzute de lege. Din acest motiv, costul aceluiași act poate varia de la un notar la altul. În cazul actelor simple, cum este o procură, diferențele sunt, de regulă, reduse și se ridică la câteva zeci de lei. În schimb, pentru tranzacțiile imobiliare, precum vânzarea unui imobil, diferențele dintre onorariile practicate de diferite notariate pot ajunge chiar la mii de lei.

În general, cele mai avantajoase tarife sunt practicate de birourile notariale care aplică onorariul minim prevăzut de grila notarială. În timp ce unele notariate percep acest tarif minim, altele pot stabili onorarii mai mari. Din acest motiv, înainte de programarea autentificării unui act, este recomandat să solicitați o estimare a costurilor de la mai multe birouri notariale, pentru a putea alege varianta cea mai avantajoasă.

Grila notarială reprezintă reperul minim legal utilizat pentru stabilirea onorariilor notariale. Notarii nu pot percepe onorarii sub nivelul prevăzut de această grilă, însă au posibilitatea de a stabili tarife mai mari, în funcție de politica fiecărui birou notarial.

Prin urmare, grila notarială stabilește doar nivelul minim al onorariilor care pot fi practicate, fără a impune o limită maximă. Astfel, costul aceluiași act notarial poate varia de la un birou la altul, în funcție de onorariul stabilit de fiecare notar.

În cazul unei tranzacții imobiliare, cumpărătorul are dreptul legal de a alege biroul notarial la care dorește să încheie actele și nu poate fi obligat să accepte un onorariu mai mare decât tariful minim prevăzut de lege. În mod obișnuit, cheltuielile notariale sunt suportate de cumpărător, motiv pentru care nici vânzătorul și nici banca finanțatoare nu pot impune alegerea unui anumit notar.

În cazul vânzărilor de imobile, diferențele dintre onorariile practicate de diferite birouri notariale pot fi considerabile, ajungând uneori la sute sau chiar mii de lei. Birourile notariale care aplică tariful minim legal își stabilesc onorariile în conformitate cu grila notarială în vigoare, aceleași valori fiind utilizate și de calculatoarele de taxe notariale.

Utilizarea unui calculator de taxe notariale vă permite să aflați în avans nivelul minim al onorariilor calculate potrivit grilei notariale. Astfel, puteți compara mai ușor ofertele mai multor birouri notariale și puteți lua o decizie informată înainte de autentificarea actelor.

Valoarea imobilului vândut Onorariu notarial (formulă de calcul) Până la 20.000 lei 2,2% din valoarea imobilului, dar nu mai puțin de 230 lei 20.001 – 35.000 lei 440 lei + 1,9% din suma care depășește 20.001 lei 35.001 – 65.000 lei 725 lei + 1,6% din suma care depășește 35.001 lei 65.001 – 100.000 lei 1.205 lei + 1,5% din suma care depășește 65.001 lei 100.001 – 200.000 lei 1.705 lei + 1,1% din suma care depășește 100.001 lei 200.001 – 600.000 lei 2.805 lei + 0,9% din suma care depășește 200.001 lei Peste 600.001 lei 6.405 lei + 0,6% din suma care depășește 600.001 lei

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 16/2022, începând cu 1 ianuarie 2023, regimul de impozitare aplicabil veniturilor obținute din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile a fost modificat. Una dintre cele mai importante schimbări constă în eliminarea plafonului de 450.000 de lei, ceea ce înseamnă că orice tranzacție imobiliară este supusă impozitării, indiferent de valoarea imobilului sau a terenului transferat.

Cota de impozitare se stabilește în funcție de perioada în care proprietatea a fost deținută. În cazul imobilelor sau terenurilor deținute pentru o perioadă de până la 3 ani inclusiv, se datorează un impozit de 3% din valoarea tranzacției. Pentru proprietățile deținute mai mult de 3 ani, impozitul datorat statului este de 1% din valoarea tranzacției.