Reforma pentru permisul auto din Germania are ca obiectiv principal diminuarea costurilor ridicate care descurajează accesul la școala de șoferi și simplificarea etapelor de pregătire. Ministrul federal al Transporturilor, Patrick Schnieder, a anunțat că legislația trebuie finalizată până la finalul anului 2026, astfel încât noile reguli să poată fi aplicate de la începutul anului 2027.

În prezent, obținerea unui permis de categoria B implică cheltuieli semnificative, estimate între 2.500 și 3.500 de euro, conform datelor furnizate de ADAC. Nivelul ridicat al costurilor a devenit un factor major de descurajare, în special pentru tineri sau pentru persoanele cu venituri medii.

Autoritățile germane consideră că sistemul actual nu mai răspunde nevoilor reale ale societății și că accesul la permisul de conducere trebuie adaptat contextului economic actual. În acest sens, reforma urmărește să reducă presiunea financiară și să facă procesul mai accesibil, fără a compromite siguranța rutieră.

Ministrul a calificat calendarul legislativ drept „foarte ambițios”, dar a subliniat că există încredere în respectarea termenelor stabilite, având în vedere presiunea publică și necesitatea reformei.

Una dintre cele mai importante modificări pentru permisul auto vizează reducerea numărului de ore practice obligatorii. În forma actuală, cursanții trebuie să parcurgă 12 ore speciale de conducere, care includ sesiuni pe autostradă, pe timp de noapte și în condiții meteorologice dificile.

Noua reglementare prevede reducerea acestui număr la minimum trei ore obligatorii, urmând ca restul instruirii practice să fie organizat flexibil de către școlile de șoferi, în funcție de nevoile cursanților. Această schimbare este considerată esențială pentru reducerea costurilor totale.

În paralel, experiența de condus acumulată anterior, inclusiv prin alte categorii de permis, va putea fi recunoscută oficial. Astfel, cursanții nu vor mai fi obligați să reia integral pregătirea practică atunci când solicită o nouă categorie.

Pe componenta teoretică, reforma introduce posibilitatea participării la cursuri în format fizic, hibrid sau complet online. Această flexibilitate este menită să faciliteze accesul persoanelor cu program de lucru atipic sau cu responsabilități familiale.

De asemenea, catalogul de întrebări pentru examenul teoretic va fi redus cu aproximativ 30%. Autoritățile estimează că această măsură va contribui la scăderea ratei de respingere, care în prezent se situează printre cele mai ridicate din Europa.

Un element controversat al reformei pentru permisul auto îl reprezintă introducerea unei clauze experimentale care permite implicarea părinților în instruirea practică a cursanților. Măsura nu va fi aplicată imediat la nivel general, ci va fi testată inițial în cadrul unui program pilot.

Modelul nu este unul nou la nivel european, fiind deja implementat în state precum Austria și Luxemburg, unde a demonstrat rezultate pozitive în anumite condiții. Totuși, în Germania, propunerea a generat dezbateri în rândul experților, în special în ceea ce privește standardizarea pregătirii și controlul calității instruirii.

Autoritățile subliniază că eventualele lecții de conducere oferite de părinți vor fi reglementate strict și vor completa, nu vor înlocui, instruirea profesională oferită de școlile autorizate.

În contextul anunțului oficial privind reforma, mulți potențiali cursanți au decis să amâne înscrierea la școala de șoferi, în așteptarea noilor reguli, potrivit echo24.de. Tendința este explicată prin diferențele de cost estimate și prin perspectiva unui proces mai flexibil și mai puțin birocratic.

Schimbările anunțate reflectă o direcție clară a politicilor publice din Germania: modernizarea sistemului, digitalizarea proceselor și adaptarea la realitățile economice actuale, într-un domeniu esențial pentru mobilitatea populației.