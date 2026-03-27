Începând cu 27 martie 2026, intră în vigoare modificări importante privind plata amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a permisului de conducere, conform Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Noile prevederi aduc atât avantaje pentru cei care își achită rapid sancțiunile, cât și reguli mai stricte pentru șoferii care solicită redobândirea permisului.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează plata amenzilor contravenționale. Potrivit noilor reguli, persoanele sancționate vor putea achita doar 50% din valoarea amenzii, dacă plata este efectuată în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal.

Această facilitate se aplică pentru mai multe tipuri de contravenții, inclusiv cele din domenii precum:

ordine publică

paza bunurilor

regimul armelor și materialelor explozive

Măsura are rolul de a încuraja achitarea rapidă a sancțiunilor și reducerea restanțelor la bugetele locale.

„Contravenientul poate plăti jumătate din amenda aplicată, adică poate achita jumătate din suma stabilită de agentul constatator în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal”, se arată în prevederile actului normativ.

O altă modificare importantă privește șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului auto.

Începând cu solicitările depuse după 27 martie 2026, reducerea suspendării va fi acordată doar dacă șoferul dovedește că:

a achitat toate amenzile contravenționale restante, indiferent de momentul aplicării lor;

nu are datorii către bugetul local.

Dovada plății nu poate fi făcută cu chitanțe obișnuite, ci exclusiv printr-un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală de domiciliu.

„Reducerea perioadei de suspendare se acordă doar dacă solicitantul dovedește că a achitat toate amenzile contravenționale datorate bugetului local”, prevede actul normativ.

Pentru anumite categorii, regulile sunt mai flexibile. Persoanele fără domiciliu în România sau deținătorii de permise străine beneficiază de o procedură simplificată.

În aceste cazuri, pentru restituirea permisului înainte de termen este necesară doar dovada plății amenzii care a generat suspendarea.