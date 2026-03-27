România a finalizat transpunerea Directivei europene DAC9, un act legislativ care rescrie semnificativ regulile de raportare fiscală pentru grupurile de întreprinderi vizate de regimul impozitului minim global (Pillar 2). Noile prevederi introduc obligații extinse de raportare, digitalizare standardizată la nivel UE și sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru neconformare.

Implementarea DAC9 face parte din procesul mai amplu al Uniunii Europene de consolidare a transparenței fiscale și a schimbului automat de informații între statele membre.

„Transpunerea DAC9 marchează un pas important în alinierea României la standardele internaționale privind transparența fiscală. Prin introducerea declarației GIR și digitalizarea procesului de raportare, România contribuie la implementarea eficientă a regulilor Pillar 2 și la reducerea riscurilor de evitare fiscală. În același timp, noile cerințe vor necesita un nivel ridicat de pregătire din partea grupurilor vizate, în special în ceea ce privește colectarea și raportarea datelor într-un format standardizat.”, a menționat Liviu Gheorghiu, Tax Partner, Forvis Mazars în România.

Directiva DAC9 extinde cadrul existent de cooperare administrativă fiscală în Uniunea Europeană, cu impact direct asupra grupurilor mari multinaționale și naționale.

Principalele modificări introduse:

extinderea obligațiilor de raportare pentru entitățile vizate de Pillar 2;

introducerea unui format digital standardizat la nivelul UE;

consolidarea schimbului automat de informații între autoritățile fiscale;

uniformizarea modului de raportare prin declarația GIR.

România a transpus aceste prevederi printr-o ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2026.

Un element-cheie al DAC9 este introducerea Declarației Informative privind Impozitul Suplimentar (GIR), obligatorie pentru grupurile vizate.

GIR este un format standard european care asigură raportarea uniformă a datelor fiscale și include informații precum:

structura completă a grupului de companii;

entitățile exceptate sau aflate sub regimuri tranzitorii (CbCR Safe Harbour);

calculele realizate conform regulilor Pillar 2;

informații relevante pentru determinarea impozitului suplimentar.

Formatul oficial al GIR și modelul de notificare au fost publicate la nivel european și preluate în legislația națională.

Obligațiile de raportare se aplică în special:

grupurilor multinaționale de întreprinderi;

grupurilor naționale de mari dimensiuni;

care intră sub incidența legislației Pillar 2.

Aceste entități au obligația de a depune declarația GIR conform standardului stabilit de Comisia Europeană.

Raportare într-un alt stat membru UE

Dacă declarația GIR este depusă într-un alt stat membru, entitățile din România nu mai depun declarația locală. În schimb, acestea trebuie să transmită o notificare către autoritățile fiscale române.

Grupuri cu societate-mamă în afara Uniunii Europene

În cazul în care grupul nu are societate-mamă în UE, declarația GIR trebuie depusă în România, deoarece schimbul automat de informații este limitat la statele membre.

„În contextul noilor cerințe introduse prin DAC9, este esențial ca grupurile vizate să trateze cu prioritate pregătirea pentru raportarea GIR, inclusiv prin evaluarea proceselor interne și alinierea sistemelor de colectare a datelor la formatul standardizat. Riscurile de neconformare sunt semnificative, atât din perspectiva sancțiunilor, cât și a expunerii fiscale. Recomandăm contribuabililor să acționeze din timp pentru a asigura conformarea și a evita eventuale disfuncționalități în procesul de raportare, într-un context fiscal în care cerințele de transparență sunt în continuă creștere.”, a declarat Gabriela Roman, Tax Senior Manager, Forvis Mazars în România.

Aplicarea noilor reguli urmează un calendar strict:

prima raportare efectivă este estimată pentru 1 decembrie 2026;

aceasta vizează primul exercițiu fiscal început după 31 decembrie 2023;

autoritățile fiscale vor păstra datele primite prin schimb automat pentru minimum 5 ani.

Aceste termene obligă companiile vizate să își pregătească din timp infrastructura de raportare și sistemele interne de colectare a datelor.

Nerespectarea obligațiilor de raportare introduce riscuri financiare semnificative.

Se aplică amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru:

depunerea declarației GIR într-un format neconform cu standardul UE;

nerespectarea obligațiilor de păstrare a datelor aferente schimbului automat de informații.

Sancțiunile vizează atât erori de conformare tehnică, cât și deficiențe în arhivarea informațiilor fiscale.

Implementarea DAC9 determină o schimbare structurală în modul de raportare fiscală, în special pentru grupurile mari.

Impact principal:

creșterea nivelului de digitalizare fiscală;

standardizarea datelor la nivel internațional;

necesitatea integrării sistemelor IT cu cerințele UE;

creșterea complexității proceselor de raportare.

Companiile trebuie să își adapteze procesele interne pentru colectarea și raportarea datelor într-un format unitar și verificabil.