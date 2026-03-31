Munca la negru în România în 2026. România aplică un regim semnificativ mai strict împotriva muncii nedeclarate, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, act normativ care a modificat substanțial Codul Muncii la finalul anului 2025. Noile prevederi vizează atât creșterea sancțiunilor pentru angajatori, cât și intensificarea controalelor realizate de autorități.

Una dintre cele mai importante modificări legislative este majorarea considerabilă a amenzilor aplicate angajatorilor care folosesc forță de muncă fără forme legale.

În 2026, pentru fiecare persoană depistată fără contract individual de muncă, angajatorul riscă o amendă de 40.000 de lei, dublu față de nivelul anterior. Măsura are rolul de a descuraja practicile ilegale din piața muncii și de a crește gradul de conformare fiscală și legală.

În plus, sancțiunile pot deveni extrem de ridicate, deoarece amenda totală pentru un singur angajator poate ajunge până la 1.000.000 de lei, în funcție de numărul de abateri constatate în urma controalelor.

Noua legislație nu vizează doar lipsa contractelor de muncă, ci și formele ascunse de plată, cunoscute sub denumirea de muncă subdeclarată.

Sunt sancționate inclusiv situațiile în care:

o parte din salariu este plătită neoficial („în plic”),

angajatul lucrează peste programul stabilit în contract fără evidențiere,

orele suplimentare nu sunt înregistrate legal.

Aceste practici sunt considerate la fel de grave ca munca fără contract, fiind încadrate în categoria muncii nedeclarate.

Pentru a crește eficiența inspecțiilor, autoritățile au introdus metode moderne de control, inclusiv utilizarea de bodycam-uri de către inspectorii de muncă, care permit documentarea video a verificărilor.

Această măsură are scopul de a asigura transparență, dar și de a oferi probe solide în eventualele litigii dintre angajatori și autorități.

În același timp, Inspecția Muncii desfășoară campanii tematice de control în sectoare considerate vulnerabile la munca nedeclarată, precum:

construcții,

HORECA,

agricultură.

Aceste domenii sunt vizate frecvent din cauza numărului ridicat de muncitori sezonieri și a gradului mai mare de informalitate.

Deși sancțiunile financiare sunt aplicate în principal angajatorilor, consecințele muncii fără forme legale sunt semnificative și pentru angajați.

Persoanele care acceptă munca la negru se confruntă cu lipsa completă a protecției sociale, ceea ce înseamnă:

absența asigurărilor de sănătate,

lipsa concediilor plătite,

lipsa protecției în caz de accident de muncă.

Pe termen lung, efectele sunt și mai grave: perioadele lucrate fără contract nu sunt recunoscute ca vechime în muncă, ceea ce poate reduce considerabil pensia viitoare.

Germania a introdus, de la 1 ianuarie 2026, un nou cadru legislativ pentru combaterea muncii nedeclarate, prin legea privind modernizarea și digitalizarea luptei împotriva muncii la negru (SchwarzArbMoDiG). Reforma aduce sancțiuni mult mai dure, extinde atribuțiile autorităților de control și introduce utilizarea inteligenței artificiale în verificările fiscale și sociale.

Noile reguli consolidează politica de „toleranță zero” față de munca ilegală, cu accent pe combaterea evaziunii contribuțiilor sociale, a muncii fără contract și a formelor mascate de angajare.

Una dintre cele mai importante modificări legislative este creșterea semnificativă a sancțiunilor financiare pentru companii.

Angajatorii care încalcă legislația muncii și nu respectă obligațiile de raportare sau angajează persoane fără forme legale pot primi amenzi administrative de până la 500.000 de euro.

În cazurile grave, cum ar fi falsificarea documentelor, frauda sistematică sau evitarea contribuțiilor sociale, legea prevede pedepse penale de până la 5 ani de închisoare sau mai mult, în funcție de gravitatea faptelor.

În plus, firmele sancționate pot suferi consecințe pe termen lung, inclusiv:

interdicție de până la 5 ani pentru angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene,

excluderea de la licitații publice,

pierderea accesului la subvenții și programe de finanțare.

Noua legislație din Germania 2026 vizează și economia digitală. Autoritățile urmăresc eliminarea situațiilor de „fals self-employment”, în care lucrătorii sunt încadrați ca independenți, deși desfășoară activitate dependentă.

Platformele digitale sunt tot mai des obligate să recunoască statutul real de angajat, oferind protecție socială completă și respectarea legislației muncii.

Deși angajatorii sunt principalii vizați, și lucrătorii implicați în munca la negru pot fi sancționați în Germania.

Persoanele care muncesc fără forme legale riscă amenzi de până la 5.000 de euro.

În situațiile în care munca nedeclarată este asociată cu fraudarea sistemului social, cum ar fi încasarea de Bürgergeld în paralel cu venituri nedeclarate, consecințele sunt mult mai severe:

suspendarea sau pierderea ajutoarelor sociale,

acuzații de fraudă,

pedepse cu închisoarea de până la 5 ani.

Pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, sancțiunile pot include expulzarea din Germania și interdicția de reintrare în spațiul Schengen.

Franța a intensificat considerabil combaterea muncii nedeclarate („travail dissimulé”), prin aplicarea noilor prevederi din Legea privind finanțarea securității sociale (LFSS 2026) și prin campanii extinse de control desfășurate de Inspecția Muncii. Noile reglementări aduc sancțiuni mai dure, mecanisme de recuperare a contribuțiilor sociale și monitorizare sporită a sectoarelor cu risc ridicat.

Noua legislație franceză prevede un regim sancționator mult mai sever pentru angajatori, indiferent dacă sunt persoane fizice sau companii.

Pentru angajatori persoane fizice, munca la negru poate fi sancționată cu:

amenzi de până la 45.000 de euro,

pedepse cu închisoarea de până la 3 ani.

Pentru firme (persoane morale), sancțiunile cresc semnificativ:

amenzi de până la 225.000 de euro,

măsuri de supraveghere judiciară și restricții administrative.

În situațiile agravante, precum utilizarea muncii nedeclarate pentru minori sau persoane vulnerabile, pedepsele devin mult mai severe:

până la 5 ani de închisoare,

amenzi de până la 75.000 de euro.

Un element central al reformei îl reprezintă consolidarea mecanismelor de control ale URSSAF privind contribuțiile sociale.

Începând din iunie 2026:

penalizarea standard pentru contribuții neplătite crește la 35%,

în cazuri grave sau de fraudă organizată, sancțiunea poate ajunge la 50%.

Aceste măsuri vizează direct angajatorii care subdeclară salarii sau utilizează forme de muncă nereglementate pentru reducerea costurilor.

În plus, companiile condamnate pentru muncă nedeclarată pot fi incluse pe o listă publică a infractorilor economici, fiind excluse temporar de la licitații publice și contracte de stat.

Categorie Tip încălcare Sancțiuni / Riscuri Detalii suplimentare Angajatori Neînregistrarea lucrătorului la Seguridad Social 3.750 € – 12.000 € per lucrător Amenzile variază în funcție de gravitate (minim, mediu, maxim) Angajatori Muncă nedeclarată sistematic Până la 225.000 € Se aplică în caz de fraudă organizată sau repetată Angajatori Plata salariului nedeclarat Până la 225.000 € + sancțiuni fiscale Include plăți parțiale „în plic” Angajatori Neplata contribuțiilor sociale Plata retroactivă + penalizare 20% Include dobânzi și recuperarea integrală a sumelor Angajatori Angajarea străinilor fără permis 10.001 € – 100.000 € Sancțiuni mai mari în caz de recidivă sau exploatare Angajați Fraudă cu ajutoare sociale Pierderea beneficiilor + returnarea sumelor Ex: șomaj sau Ingreso Mínimo Vital Angajați Muncă fără forme legale Lipsa protecției sociale Fără concediu medical, șomaj sau protecție juridică Angajați Cetățeni non-UE fără acte Expulzare din Spania Poate include interdicție de reintrare Control stat Verificări salariu minim (SMI) Amenzi indirecte + recalcul salarial SMI 2026: 1.221 € (14 plăți) Control digital Inspecții algoritmice Detectare automată a muncii nedeclarate Corelare date fiscale, energie și social

În Italia, în 2026, combaterea muncii nedeclarate („lavoro nero”) este reglementată printr-un cadru sancționator consolidat, influențat de măsuri recente precum Decretul PNRR (D.L. 19/2024) și noile reglementări privind siguranța și conformitatea la locul de muncă. Sistemul este caracterizat prin sancțiuni progresive, controale intensificate și digitalizarea inspecțiilor.