Situația contractuală a lui Călin Georgescu confirmă lipsa veniturilor salariale din activitatea didactică, în condițiile în care acesta nu mai desfășoară activitate universitară de aproape doi ani. Suspendarea contractului individual de muncă a fost realizată la solicitarea proprie în noiembrie 2024 și nu a fost reluată nici până în prezent.

Reprezentanții instituției de învățământ superior au transmis oficial că această situație rămâne valabilă și în actualul an universitar.

„În ceea ce privește perioada anului universitar 2025–2026, contractul individual de muncă al domnului Călin GEORGESCU este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deciziile instituționale în vigoare”, au precizat aceștia.

Aceeași sursă a subliniat că suspendarea contractului implică automat lipsa oricăror drepturi salariale aferente funcției didactice. Astfel, Călin Georgescu nu a mai beneficiat de venituri din această activitate începând cu anul 2024.

Datele din declarația de avere indică faptul că, înainte de suspendarea contractului, Călin Georgescu obținea venituri exclusiv din activitatea universitară. În anul 2024, acesta a declarat suma de 72.000 de lei, reprezentând remunerația pentru activitatea didactică desfășurată.

În perioada octombrie 2022 – noiembrie 2024, acesta a avut o normă didactică de 16 ore pe săptămână și a participat efectiv la cursuri. Activitatea sa s-a concentrat pe discipline din domeniul mediului, printre care „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”, cursuri opționale adresate studenților din anii terminali.

În lipsa reluării activității didactice și a altor venituri declarate oficial, situația financiară actuală a lui Călin Georgescu ridică semne de întrebare privind sursele sale de trai.

Un alt aspect relevant în cazul lui Călin Georgescu vizează statutul său academic, care a generat controverse în spațiul public. Într-un dosar în care este judecat pentru propagandă legionară, acesta și-a atribuit titulatura de „profesor universitar”.

Instituția de învățământ la care a activat a intervenit pentru a clarifica această situație, precizând că titulatura oficială deținută este diferită.

„Precizăm că, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, titlul didactic deținut de domnia sa este acela de lector universitar. Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de „profesor universitar” nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, au transmis reprezentanții acesteia.

Această diferență între titulatura utilizată public și cea oficială adaugă un nou element de controversă în jurul activității și profilului profesional al lui Călin Georgescu.

Întrebat despre modul în care își asigură traiul în lipsa veniturilor salariale, Călin Georgescu a oferit un răspuns care a atras reacții în spațiul public.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a declarat acesta.

În paralel, declarația de avere indică existența unor bunuri semnificative. Călin Georgescu deține împreună cu soția un teren intravilan în Brașov, un autoturism Toyota Yaris fabricat în 2022 și depozite bancare în valoare totală de 264.000 de euro.

Pe de altă parte, informații apărute în cadrul unor anchete și investigații jurnalistice sugerează existența unor posibile surse suplimentare de venit. Procurorii susțin că acesta ar fi primit sume de bani în numerar în cadrul unor întâlniri repetate, aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare întâlnire.

Totodată, date din investigații indică faptul că familia ar fi deținut sau ar fi achiziționat mai multe proprietăți, inclusiv un teren în Argeș și o locuință situată în Mogoșoaia.

