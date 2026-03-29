Într-un editorial publicat în Evenimentul Zilei, jurnalistul Dan Andronic comentează critic discursul public al lui Călin Georgescu, pe care îl interpretează ca un amestec de afirmații cu tentă mistică, explicații alternative și construcții retorice cu impact emoțional puternic.

Jurnalistul pornește de la ideea că în spațiul public românesc s-ar fi dezvoltat un tip de discurs în care concepte istorice, religioase și lingvistice sunt reinterpretate într-o manieră neconvențională, fără a respecta în mod riguros sursele academice sau regulile de filologie.

Unul dintre exemplele discutate în text este interpretarea termenului „Apocalipsă”, pe care Dan Andronic o respinge ferm. El explică faptul că termenul provine din grecescul „apokalypsis”, cu sensul de „revelație” sau „descoperire”, transmis prin tradiția religioasă și prin traduceri vechi. În contrast, ideea unei origini populare moderne este prezentată ca nefondată și imposibilă din punct de vedere istoric și lingvistic.

Jurnalistul continuă prin a sublinia că astfel de reinterpretări ignoră complet cronologia limbii și regulile de evoluție etimologică, transformând coincidențe fonetice în „dovezi” fără valoare științifică. În opinia sa, acest tip de argumentație creează o aparență de profunzime, dar nu rezistă unei analize elementare.

”Aflăm, de la noul predicator politic că „Apocalipsa” ar veni din româna veche, de la expresia „Apucă-Lipsa”. Sună teribil de interesant pentru semi-analfabeții care iau lecții de cultură de pe rețelele sociale, dar în realitate este doar un joc prostesc de cuvinte. O să încerc să tratez serios această nouă aberație a lui Călin Georgescu. O minimă cercetare etimologică ne arată că termenul de APOCALIPSĂ apare în primele tipărituri ale lui Coresi (1560-1580), preluat din greaca bisericească (Apokalypsis) sau transliterat prin slavonă (Otkrovenie), cu sensul strict de „Descoperire” sau „Revelație”. Cuvântul „lipsă”, în schimb, vine din neogreacă și a fost adus în limbajul curent de fanarioți, vreo 150 de ani mai târziu”, arată acesta.

Dan Andronic extinde critica asupra discursului public al lui Călin Georgescu, pe care îl consideră dominat de formulări absolute, de tip moral sau metafizic, care înlocuiesc analiza concretă a realității cu explicații generale și greu verificabile. El sugerează că acest stil de comunicare este construit pentru impact emoțional, nu pentru dezbatere factuală.

De asemenea, articolul face referire la contradicții între anumite afirmații publice și elemente din biografia personală a lui Georgescu, în special în ceea ce privește raportarea la spațiul național și experiențele sale de viață în străinătate. Aceste aspecte sunt prezentate de Andronic ca elemente care ridică întrebări de coerență în discurs.

În final, jurnalistul concluzionează că nu este vorba despre o dezbatere politică obișnuită, ci despre un tip de comunicare pe care îl consideră manipulator și inconsistent logic. El descrie fenomenul ca pe un joc retoric în care sensurile sunt răstălmăcite, iar realitatea este înlocuită de interpretări spectaculoase, dar neverificabile.

”O sclipire de geniu strategic! Să te urci în avion, să mergi într-o altă țară, la un mogul, doar pentru a te asigura că primești un refuz. Înțeleg din interviul dat că au mai fost 7-8 moguli/milionari de tipul ăsta, presați de Georgescu să-i dea bani și ajutor, ca să fie refuzat. Explicații ca pentru proști! Concluzia e simplă. Ce face Călin Georgescu nu este politică, este o manipulare grosolană, acoperită cu trompete gata să justifice orice derapaj logic. O Alba-Negra cu cuvinte și concepte șchioape. Cum putem contracara așa ceva? Gândiți cu creierul vostru, nu cu mințile altora! Și, apropo, dacă tot facem jocuri etimologice tip Georgescu: vă dați seama că a MINTE vine de la MINT?”, a precizat jurnalistul.

Întregul editorial poate fi citit AICI.