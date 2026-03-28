Dan Andronic și Radu Coșarcă au analizat, vineri, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, situația conflictului din Iran. Care se răsfrânge negativ asupra economiei mondiale și siguranței țărilor neimplicate.

Lucrurile nu se limpezesc, ba dimpotrivă, haosul e tot mai mare. Asta în condițiile în care Donal Trump, președintele SUA, anunțase că va obține o victorie rapidă împotriva Teheranului.

În emisiune a fost difuzat un fragment dintr-un interviu dat de Alex Younger, fost șef al MI6. Care, afirmă că Iranul are întâietate în acest moment în conflict. Și, după cum mai afirmă, ca ofițer s-a confruntat de multe ori cu brutalitatea Gardienilor Revoluției.

„Fostul șef al MI6 spune clară că nu există iubire între Occident și Iran. Realitatea este că Statele Unite au subestimat capacitatea de reacție a Iranului. Și că, de fapt, au pierdut inițiativa”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul a explicat că situația este destul de confuză și fiecare parte vorbește propria-i limbă.

„S-a ajuns, așa, într-o pâclă în care fiecare pare că vorbește pe limba lui. În sensul în care iranienii au intrat într-o logică de luptă mozaicată, Fiecare unitate are independență totală, așa pare că se întâmplă și în partea cealaltă. Trump cu restul lumii sunt mozaicați. Fiecare cu discursul lui. Deci nu se mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă cu adevărat. În afară de distrugere și de lovituri cu rachete. În rest, nu mai există nicio certitudine din partea politicienilor.”

Dan Andronic a vorbit și despre strategia greșită a Occidentului în privința războiului din Iran.