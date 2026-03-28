Dan Andronic și Radu Coșarcă au analizat, vineri, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, situația conflictului din Iran. Care se răsfrânge negativ asupra economiei mondiale și siguranței țărilor neimplicate.
Lucrurile nu se limpezesc, ba dimpotrivă, haosul e tot mai mare. Asta în condițiile în care Donal Trump, președintele SUA, anunțase că va obține o victorie rapidă împotriva Teheranului.
SUA au jucat prost în războiul cu Iranul. Strategia pare să fie falimentară
În emisiune a fost difuzat un fragment dintr-un interviu dat de Alex Younger, fost șef al MI6. Care, afirmă că Iranul are întâietate în acest moment în conflict. Și, după cum mai afirmă, ca ofițer s-a confruntat de multe ori cu brutalitatea Gardienilor Revoluției.
„Fostul șef al MI6 spune clară că nu există iubire între Occident și Iran. Realitatea este că Statele Unite au subestimat capacitatea de reacție a Iranului. Și că, de fapt, au pierdut inițiativa”, a spus Dan Andronic.
„Nu se mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă cu adevărat”
Jurnalistul a explicat că situația este destul de confuză și fiecare parte vorbește propria-i limbă.
„S-a ajuns, așa, într-o pâclă în care fiecare pare că vorbește pe limba lui. În sensul în care iranienii au intrat într-o logică de luptă mozaicată, Fiecare unitate are independență totală, așa pare că se întâmplă și în partea cealaltă. Trump cu restul lumii sunt mozaicați. Fiecare cu discursul lui.
Deci nu se mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă cu adevărat. În afară de distrugere și de lovituri cu rachete. În rest, nu mai există nicio certitudine din partea politicienilor.”
„Occidentul a jucat slab în acest conflict”
Dan Andronic a vorbit și despre strategia greșită a Occidentului în privința războiului din Iran.
„Iranienii, încă din iunie anul trecut, au început să treacă la dispersarea autorității militare, adăugând un strat suplimentar la o campanie de rezistență aeriană fără precedent. Cred că de la Al Doilea Război Mondial nu a mai existat o asemenea concentrare.
O modalitate prin care iranienii încearcă să pună presiune pe SUA este blocarea Strâmtorii Ormuz.
Asta duce la o globalizare a conflictului, ce le dă niște pârghii. Iar Occidentul a jucat destul de slab în acest conflict, spunând că suntem într-un război civilizațional. O situație care duce, de fapt, la ruperea dintre lumea occidentală și cea din Orientul Mijlociu. Dată atât de mentalitate, cât și de credința religioasă”, a mai afirmat jurnalistul.
