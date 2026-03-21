Administrația americană își intensifică sprijinul pentru liderul maghiar Viktor Orban în perspectiva alegerilor din Ungaria programate luna viitoare, în pofida criticilor formulate de partenerii europeni față de pozițiile adoptate de Budapesta la Bruxelles.

Potrivit unei analize Politico.eu, susținerea venită de la Washington se manifestă atât prin declarații publice, cât și prin pregătirea unor vizite politice menite să consolideze relația bilaterală.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat sprijinul total pentru Orban într-un discurs video transmis la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare organizată în Ungaria.

Liderul american ar fi apreciat că premierul maghiar a demonstrat ce se poate realiza atunci când un stat își apără frontierele, identitatea culturală și suveranitatea.

„Prim-ministrul a fost un lider puternic care a arătat întregii lumi ce este posibil atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile”, a spus Donald Trump despre Viktor Orban.

Totodată, Trump ar fi lăudat politica Budapestei privind securizarea granițelor și ar fi sugerat că Ungaria va continua să depună eforturi semnificative pentru a gestiona problema imigrației.

În discursul său, Donald Trump ar mai fi susținut că Ungaria și Statele Unite pot indica „calea către un Occident revitalizat” și că cele două țări vor coopera intens în sectorul energetic.

“I hope he wins and I hope he wins big,” Trump released another video endorsing Hungary’s corrupt, autocratic leader, Viktor Orban, ahead of the April 12 election. Orban is firmly anti-Ukraine, which is why Trump and Putin are working overtime to help him win. pic.twitter.com/j6d1MKalUk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 21, 2026

În paralel, vicepreședintele JD Vance ar urma să efectueze o vizită la Budapesta în luna aprilie, cu puțin timp înaintea scrutinului, pentru a-și manifesta susținerea politică față de premierul ungar.

Gestul ar putea avea o semnificație simbolică importantă, având în vedere că Orban se confruntă cu un test electoral dificil, iar sondajele sugerează o competiție strânsă cu Péter Magyar, liderul formațiunii Tisza.

În plan european, liderul ungar continuă să fie o figură controversată. Recent, el a fi blocat temporar aprobarea unui împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, într-un context tensionat legat de politicile energetice și de aprovizionarea cu petrol.

Situația a alimentat nemulțumiri în rândul omologilor săi din Uniunea Europeană, care ar fi calificat poziția Budapestei drept inacceptabilă.