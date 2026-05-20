Contractele futures pentru petrolul american WTI au scăzut miercuri cu peste 6%, până la 97,74 dolari pe baril, în timp ce cotația internațională Brent a coborât cu aproape 6%, la 104,62 dolari pe baril.

Declinul a venit după ce fostul președinte american Donald Trump a declarat că administrația SUA se află în „fazele finale” ale negocierilor cu Iran. La începutul săptămânii, Trump anunțase că a renunțat temporar la reluarea atacurilor militare împotriva Iranului pentru a oferi mai mult timp diplomației, la solicitarea aliaților arabi din Golf.

Piețele petroliere au reacționat rapid la perspectiva unei posibile detensionări a conflictului dintre Washington și Teheran, după luni de volatilitate generate de tensiunile dintre cele două state.

Totuși, CNBC notează că Donald Trump a făcut în repetate rânduri declarații optimiste privind apropierea unui acord, urmate ulterior de noi escaladări între cele două părți.

Iran și Statele Unite se află de săptămâni într-un impas, după blocarea Strâmtorii Ormuz de către Teheran și impunerea de blocade asupra porturilor iraniene de către Washington.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute globale pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Citigroup a avertizat că piața subestimează riscul unei întreruperi prelungite a fluxurilor petroliere prin Ormuz și estimează că petrolul Brent ar putea urca spre 120 de dolari pe baril pe termen scurt.

La rândul lor, analiștii Wood Mackenzie avertizează că, într-un scenariu extrem în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până la finalul anului, prețul petrolului ar putea ajunge aproape de 200 de dolari pe baril.

În schimb, dacă Washingtonul și Teheranul ajung rapid la un acord și traficul prin Ormuz este reluat până în iunie, Wood Mackenzie estimează că prețul Brent ar putea coborî spre 80 de dolari pe baril până la finalul anului 2026.

Un prim semnal important privind o posibilă detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu a apărut pe piețele internaționale, după ce două petroliere chineze au părăsit Golful Persic traversând Strâmtoarea Ormuz, zonă care fusese blocată până recent.

Cele două nave transportau aproximativ 4 milioane de barili de petrol proveniți din Irak.

Până în prezent, navele comerciale chineze au rămas blocate o perioadă îndelungată în Golful Persic, în contextul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, unde forțele militare ale celor două state au creat un adevărat „inel dublu” de control în regiune.

Donald Trump a declarat că nu se grăbește să ajungă la un acord de pace cu Iranul, după ce marți susținea că războiul s-ar putea încheia foarte rapid.

Fostul președinte american a avertizat că armata Statelor Unite este pregătită pentru un atac de amploare în cazul în care Teheranul refuză încheierea unui acord.

În replică, Garda Revoluționară Islamică a transmis că va „extinde războiul dincolo de regiune” dacă SUA vor lansa noi atacuri.

Miercuri, Donald Trump a reiterat că nu consideră urgentă finalizarea unui acord de pace cu Iranul.

Donald Trump: „Ar trebui să deschidem Strâmtoarea Ormuz, asta s-ar deschide imediat. Așa că vom încerca această opțiune. Nu e nicio grabă”.

Ce spunea Trump ieri?

Donald Trump: „Dăm peste cap totul și vom încheia acel război foarte repede. Ei (Iranul) vor atât de mult să facă o înțelegere, sunt sătui de asta. Și se va întâmpla, și se va întâmpla rapid, și veți vedea cum prețul petrolului va scădea brusc”. Donald Trump: „Mai aștept 2 sau 3 zile, poate voi relua atacurile vineri, sâmbătă, duminică, ceva de genul, poate la începutul săptămânii viitoare”.

Pakistanul continuă să joace un rol important de mediator în contextul tensiunilor regionale. Ministrul pakistanez de Interne s-a aflat miercuri la Teheran, unde a avut întâlniri cu oficiali ai guvernului iranian.

JD Vance: „Președintele ne-a cerut, ne-a spus, să negociem agresiv cu iranienii. În privința acestei chestiuni esențiale, aceea ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară, credem că am făcut multe progrese. Credem că iranienii vor să ajungă la o înțelegere. Dar există însă un plan B, și anume că am putea relua campania militară pentru a continua demersurile, pentru a încerca în continuare să atingem obiectivele Americii”.

Garda Revoluționară Islamică a amenințat că va „extinde războiul dincolo de regiune” dacă Statele Unite vor lansa noi atacuri împotriva Iran. Reprezentanții armatei iraniene au avertizat că „loviturile zdrobitoare în locuri neașteptate” ar putea provoca „ruina totală” a adversarilor.

Anterior, ministrul iranian de Externe avertizase că o eventuală reluare a războiului ar aduce „multe surprize noi” pentru inamic.