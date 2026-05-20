Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat acordul și a solicitat instituțiilor europene accelerarea procesului legislativ pentru finalizarea acestuia. Negociatorii europeni au ajuns la un compromis după mai bine de cinci ore de discuții desfășurate pe parcursul nopții.

Acordul include un mecanism de protecție care permite Comisiei Europene să suspende reducerile de tarife vamale în cazul în care importurile din Statele Unite afectează industria europeană.

Totodată, Comisia Europeană va putea suspenda facilitățile comerciale dacă Statele Unite mențin până la finalul anului 2026 taxe mai mari de 15% pentru oțelul și aluminiul european procesat.

Acordul provizoriu vine la aproape un an după înțelegerea comercială convenită între Uniunea Europeană și Statele Unite la complexul de golf al fostului președinte american Donald Trump din Turnberry, Scoția.

Conform acelui acord anterior, UE a acceptat eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale americane, în timp ce administrația Trump s-a angajat să limiteze la 15% taxele aplicate majorității produselor europene.

„Un acord este un acord, iar Uniunea Europeană îşi respectă angajamentele”, a declarat von der Leyen. „Împreună putem asigura un comerţ transatlantic stabil, previzibil şi reciproc avantajos”, a adăugat ea.

Parlamentul European a suspendat anterior de două ori dezbaterile privind acordul comercial.

Prima amânare a avut loc după ce Donald Trump a amenințat în ianuarie că va prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarca, iar a doua după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat o parte semnificativă din politica tarifară extinsă a administrației sale.

La începutul lunii mai, Trump a avertizat că Uniunea Europeană are termen până la 4 iulie pentru ratificarea acordului comercial, amenințând cu taxe vamale mult mai ridicate în caz contrar. Acesta a anunțat și posibila majorare la 25% a tarifelor pentru automobilele și camioanele importate din UE, acuzând nerespectarea „Acordului de la Turnberry”.

În prezent, UE este așteptată să respecte termenul impus de Washington, votul final urmând să aibă loc la mijlocul lunii iunie.

Željana Zovko a afirmat că acordul a prevenit o escaladare comercială periculoasă între cele două maluri ale Atlanticului și a protejat locuri de muncă europene, iar Bernd Lange a descris negocierile drept dificile, dar necesare pentru stabilizarea relațiilor economice dintre UE și SUA.

Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite a salutat miercuri acordul provizoriu al Uniunii Europene privind eliminarea taxelor vamale pentru bunurile americane, însă a avertizat că Bruxelles-ul trebuie să abordeze și barierele netarifare și problemele de reglementare incluse în acordul comercial convenit anul trecut între cele două părți, potrivit Reuters.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) a precizat că va continua analiza unor amendamente considerate restrictive din legislația europeană, pentru a verifica dacă acestea respectă prevederile declarației comune semnate de Washington și Bruxelles.

Legislația aprobată provizoriu miercuri vizează implementarea unei componente esențiale a acordului comercial încheiat în luna iulie între Statele Unite și Uniunea Europeană.

Măsura are ca scop evitarea introducerii unor taxe vamale mai ridicate asupra unor produse europene importante, amenințate recent de Donald Trump.

Totuși, administrația americană susține că reducerea tarifelor nu este suficientă, iar Uniunea Europeană trebuie să elimine și obstacolele de reglementare considerate restrictive pentru companiile din Statele Unite.

China urmează să coopereze cu Statele Unite pentru reducerea taxelor vamale aplicate unor schimburi comerciale evaluate la zeci de miliarde de dolari în fiecare dintre cele două economii, a anunțat Ministerul Comerțului chinez, la câteva zile după vizita de stat a fostului președinte american Donald Trump la Beijing, potrivit AFP.

Sub egida unui nou Consiliu al Comerțului, cele două părți au convenit în principiu să negocieze un acord-cadru care să prevadă reduceri reciproce ale taxelor vamale pentru produse în valoare de cel puțin 30 de miliarde de dolari pentru fiecare parte.

China și-a exprimat speranța ca Statele Unite să își respecte angajamentele asumate în cadrul negocierilor recente și a cerut prelungirea armistițiului comercial de un an, stabilit anterior în contextul tensiunilor comerciale reînnoite după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă la începutul anului 2025.

Ministerul Comerțului din China a confirmat, de asemenea, că Beijingul intenționează să achiziționeze 200 de avioane de la Boeing, fără a preciza modelele, în timp ce presa americană a relatat anterior despre posibile comenzi de amploare pentru aeronave din familia 737 MAX și modelele Dreamliner.

În ceea ce privește sectorul pământurilor rare, domeniu în care China deține poziție dominantă, comunicatul rămâne rezervat, menționând doar că cele două părți vor analiza și vor încerca să rezolve preocupările legitime ale fiecăreia.