Bursele europene au închis marți în creștere, investitorii reacționând la declarațiile președintelui american Donald Trump privind suspendarea unui atac militar împotriva Iranului. Sentimentul pozitiv din piețe a venit după mai multe zile dominate de temeri privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra energiei și economiei globale.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,27%, în timp ce principalele piețe occidentale au avut evoluții mixte, dar în general pozitive. FTSE 100 de la Londra a avansat cu 0,07%, iar DAX-ul din Frankfurt a crescut cu 0,49%. În schimb, CAC 40 de la Paris a închis ușor pe minus, cu un recul de 0,07%.

Piețele au fost susținute de mesajele publicate de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde liderul american a anunțat că a ordonat suspendarea unui atac planificat asupra Iranului după discuțiile purtate cu liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Am oprit un atac programat asupra Iranului”, a transmis Donald Trump.

Totuși, liderul american a avertizat că armata SUA trebuie să rămână pregătită pentru „un atac complet și de amploare” dacă negocierile cu Teheranul nu vor produce rapid un rezultat acceptabil.

Pe fondul acestor declarații, investitorii au redus temporar presiunea pe activele considerate de refugiu, iar bursele au recuperat o parte din pierderile recente generate de tensiunile geopolitice.

Prețurile petrolului au înregistrat o corecție moderată după anunțurile privind o posibilă detensionare a conflictului dintre SUA și Iran. Chiar și în aceste condiții, analiștii avertizează că piața petrolieră rămâne extrem de vulnerabilă, iar riscurile privind aprovizionarea globală sunt în continuare ridicate.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât spre 111 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a retras în apropierea pragului de 108 dolari pe baril. În tranzacțiile asiatice, Brent a pierdut încă 0,4%, ajungând la 110,83 dolari pe baril, iar WTI a scăzut la 103,88 dolari.

Investitorii încearcă să evalueze dacă Washingtonul și Teheranul pot ajunge la un acord de pace durabil, în condițiile în care mesajele transmise de administrația americană s-au schimbat de mai multe ori în ultimele zile.

„Investitorii sunt dornici să evalueze dacă Washingtonul și Teheranul pot găsi într-adevăr un teren comun și pot ajunge la un acord de pace, poziția SUA schimbându-se zilnic”, a declarat Toshitaka Tazawa, analist la Fujitomi Securities.

Analistul avertizează însă că piețele petroliere vor rămâne tensionate chiar și în cazul unui acord temporar.

„Prețurile petrolului vor rămâne probabil ridicate, având în vedere posibilitatea unor noi atacuri americane asupra Iranului și așteptările că, chiar dacă se ajunge la un acord de pace, oferta de țiței nu va reveni rapid la nivelurile de dinainte de război”, a spus el.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a afectat grav traficul prin Strâmtoarea Hormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol. Agenția Internațională pentru Energie consideră că actuala criză reprezintă una dintre cele mai severe perturbări ale pieței petroliere din ultimii ani.

În acest context, banca americană Citi estimează că petrolul Brent ar putea urca pe termen scurt până la 120 de dolari pe baril, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea globală.

În paralel cu evoluțiile din piața petrolului, investitorii urmăresc cu atenție creșterea accelerată a randamentelor obligațiunilor americane, fenomen care amplifică presiunea asupra burselor și a economiei globale.

Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a depășit marți pragul de 5,18%, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2007. Titlurile pe 30 de ani au urcat la 5,198%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 10 ani, considerate reper pentru creditele ipotecare și costurile de finanțare din economie, a ajuns la 4,687%.

Creșterea randamentelor vine după publicarea unor date economice care arată reapariția presiunilor inflaționiste în Statele Unite, pe fondul scumpirii energiei și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Investitorii au început astfel să își revizuiască așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale, luând în calcul inclusiv o nouă majorare a dobânzilor.

„Este o problemă reală. La începutul anului, toată lumea se aştepta la scăderea dobânzilor. Acum începe să pară că vom vedea o nouă majorare”, a declarat Jim Lacamp, vicepreședinte senior la Morgan Stanley Wealth Management.

Dobânzile ridicate afectează direct costurile creditelor ipotecare, împrumuturile auto și finanțările pentru consumatori, ceea ce poate reduce consumul și încetini economia.

În același timp, randamentele ridicate reduc atractivitatea acțiunilor și pun presiune pe evaluările companiilor listate. Indicele S&P 500 a scăzut marți cu 0,8%, iar Nasdaq Composite a pierdut 1,2%, ambele îndreptându-se spre a treia ședință consecutivă de scădere.

Un sondaj realizat de Bank of America arată că 62% dintre administratorii globali de fonduri se așteaptă ca randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani să ajungă la 6%, nivel care nu a mai fost atins din 1999.

Pe bursele europene, investitorii au urmărit atent și evoluțiile din sectoarele energiei și apărării, două domenii influențate direct de tensiunile geopolitice și de politicile de securitate ale statelor europene.

Una dintre cele mai urmărite companii ale zilei a fost grupul energetic german Uniper, după ce guvernul german a anunțat că analizează reprivatizarea companiei salvate în timpul crizei energetice din 2022 printr-un pachet de sprijin de 13,5 miliarde de euro.

Statul german controlează în prezent peste 99% din companie și ia în calcul fie vânzarea participației, fie listarea la bursă a grupului energetic. Acțiunile Uniper au crescut puternic după anunț.

Și sectorul european al apărării a înregistrat creșteri importante după informațiile potrivit cărora Suedia intenționează să cumpere fregate militare din Franța, într-un program considerat cea mai mare investiție navală suedeză din ultimele decenii.

Compania suedeză Saab, care ar urma să furnizeze sisteme radar și armament pentru acest proiect, a înregistrat la rândul său o creștere semnificativă a acțiunilor.

Investitorii au urmărit și evoluțiile geopolitice din Asia, unde președintele rus Vladimir Putin a ajuns la Beijing pentru un summit de două zile cu liderul chinez Xi Jinping, la scurt timp după vizita lui Donald Trump în China.

Pe plan economic, datele oficiale publicate marți au arătat că rata șomajului din Marea Britanie a urcat la 5% în perioada ianuarie-martie, peste nivelul de 4,9% din luna precedentă și peste estimările analiștilor.

Analiștii avertizează că tensiunile geopolitice, volatilitatea petrolului și incertitudinile politice din Europa și Statele Unite ar putea continua să afecteze bursele și economia globală în următoarele luni.

Tabel. Principalele evoluții care au influențat bursele și piețele financiare: