Olga Ursu a explicat, în podcastul „Vreau să știu” cu Horia Gustă, că atunci când oamenii spun că nu au bani pentru investiții, de multe ori problema ține de priorități și de presiunea socială legată de consum. Consultantul ASF a afirmat că românii tind să cheltuie pentru a ține pasul cu cei din jur și pentru a nu se simți excluși din grupurile sociale.

„Trăim într-o societate care se bazează foarte mult pe consum și noi, oamenii, avem tendința să consumăm, să cheltuim mai mult decât câștigăm”, a spus Olga Ursu în cadrul podcastului.

Ea a explicat că multe persoane aleg vacanțe exotice, haine scumpe sau mașini în leasing pentru a părea „în rând cu lumea”, iar investițiile rămân pe ultimul loc. Potrivit acesteia, schimbarea mentalității presupune inclusiv acceptarea faptului că rezultatele financiare nu apar imediat.

Consultantul de investiții a mai afirmat că începe să observe o schimbare în grupurile sociale, unde oamenii discută tot mai des despre bursă și investiții.

„În grupurile de prieteni, oamenii au început să se laude cu investițiile lor. Și asta mi se pare că e o direcție foarte bună”, a declarat Olga Ursu.

Discuția a ajuns și la ideea potrivit căreia investițiile ar fi rezervate doar celor care au deja foarte mulți bani. Olga Ursu a respins această idee și a spus că se poate începe inclusiv cu sume mici.

„Poți să începi și cu 100 de lei și cu 100 de euro la bursă. Important e să începi să înveți cum să faci lucrurile astea”, a afirmat aceasta.

În același context, ea a susținut că expresia „nu am bani” este de multe ori doar o scuză.

„Până la urmă, nu am bani este doar un mit”, a spus consultantul ASF.

Au fost abordate și cele mai frecvente frici ale românilor care vor să investească la bursă. Prima dintre ele este teama de a pierde toți banii.

Olga Ursu a explicat că un astfel de scenariu este greu de întâlnit atunci când există diversificare și investițiile nu sunt concentrate într-o singură companie.

„E aproape imposibil să pierzi toți banii pe bursă”, a afirmat Olga Ursu.

Ea a explicat că multe companii nu intră brusc în faliment și că există semnale financiare și rapoarte care pot indica probleme înainte ca situația să devină critică. Consultantul ASF a insistat și asupra ideii de diversificare a portofoliului.

O altă teamă frecventă este legată de greșelile tehnice făcute în platformele de tranzacționare. Olga Ursu a povestit că inclusiv investitorii cu experiență pot apăsa uneori butonul greșit, însă astfel de situații pot fi corectate ușor.

„Nu-i nimic, se poate apăsa înapoi butonul”, a spus aceasta în timpul podcastului.

Podcastul a abordat și problema escrocheriilor promovate pe rețele sociale. Olga Ursu a avertizat că investitorii trebuie să verifice dacă brokerii sunt autorizați și reglementați înainte de a trimite bani către platforme sau persoane necunoscute.

„Când sună prea frumos să fie adevărat, chiar este prea frumos să fie adevărat. Adică e o înșelătorie”, a declarat consultantul ASF.

Ea a explicat că brokerii autorizați din România pot fi verificați inclusiv pe site-ul Bursei de Valori București, iar în cazul platformelor internaționale investitorii ar trebui să verifice existența licențelor și autorizațiilor din țările respective.