BlackRock discută posibilitatea unei investiții cuprinse între 5 și 10 miliarde de dolari în oferta publică inițială a SpaceX, programată pentru luna viitoare, potrivit informațiilor publicate de The Information și citate de Reuters.

Investiția ar urma să fie realizată prin intermediul fondurilor administrate activ de BlackRock, care gestionează active de aproximativ 536 de miliarde de dolari.

Suma finală ar putea fi ajustată în funcție de prețul stabilit pentru IPO și de evoluția negocierilor înaintea listării.

BlackRock a refuzat să comenteze informațiile, iar SpaceX nu a oferit un răspuns oficial.

Dacă investiția se concretizează, BlackRock ar putea deveni unul dintre investitorii principali ai ofertei și unul dintre cele mai importante nume instituționale implicate în această listare.

Compania lui Elon Musk urmărește să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari prin listarea la bursă, la o evaluare estimată la circa 1.750 de miliarde de dolari, iar unele estimări vorbesc chiar despre depășirea pragului de 2.000 de miliarde de dolari.

Reuters a relatat anterior că SpaceX intenționează să se listeze la bursă încă din 12 iunie și că a ales Nasdaq pentru debutul bursier, sub simbolul „SPCX”.

Dacă această evaluare se confirmă, listarea ar putea deveni cea mai mare ofertă publică inițială din istorie.

Compania ar fi notificat și acționarii privind un split de acțiuni de 5 la 1 înainte de IPO, ceea ce ar reduce valoarea estimată per acțiune de la aproximativ 526 de dolari la 105 dolari.

În același timp, Elon Musk a declarat recent că nu intenționează să vândă acțiuni SpaceX.

În ultimele luni, interesul investitorilor pentru IPO-ul SpaceX a crescut puternic, pe fondul optimismului legat de inteligența artificială, infrastructura spațială și serviciile de internet prin satelit.

SpaceX a organizat recent întâlniri cu mari investitori instituționali la facilitățile sale din Texas și Memphis, inclusiv cu reprezentanți ai BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price și Capital Group.

Potrivit unor estimări din piață, oferta ar fi deja de patru ori suprasubscrisă, iar cererea ar putea ajunge chiar la 12 sau 20 de ori peste nivelul disponibil.

Goldberg, managing partner la firma de venture capital Lumasenti, a declarat că IPO-ul SpaceX este unul dintre cele mai așteptate din ultimii ani și că includerea rapidă în marile fonduri de indici ar putea alimenta și mai mult interesul investitorilor.

SpaceX este unul dintre cei mai mari jucători globali din industria spațială, operând atât lansări de rachete, cât și rețeaua de internet prin satelit Starlink.

Interesul pentru companie este alimentat și de extinderea rapidă a proiectelor Starlink, inclusiv în zona serviciilor de telefonie prin satelit.

După ce autoritățile americane au aprobat accesul Starlink la spectrul EchoStar la nivel național, compania și-a extins ambițiile pe segmentul comunicațiilor directe către telefoane mobile.

Această evoluție a determinat reacții rapide din partea marilor operatori telecom precum Verizon, AT&T și T-Mobile, care încearcă să își consolideze propriile soluții pentru acoperirea zonelor fără semnal.

În paralel, viitoarea lansare Starship este privită de investitori ca unul dintre cele mai importante momente înainte de IPO, având un rol major în evaluarea potențialului pe termen lung al companiei.