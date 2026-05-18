Inițiativa legislativă obligă asociațiile, fundațiile și federațiile să publice anual toate sursele de finanțare și veniturile încasate, iar reprezentanții AUR susțin că măsura urmărește creșterea transparenței în spațiul public.

După votul din Senat, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a salutat adoptarea proiectului.

„Victorie la Senat! Am trecut legea care oferă transparență la finanțarea ONG-urilor! Cine e deranjat de transparență?”, a scris George Simion pe Facebook.

Potrivit comunicatului transmis de AUR, proiectul adoptat de Senat reprezintă „un prim pas important pentru creşterea transparenţei în activitatea organizaţiilor non-profit”.

Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor obținute de ONG-uri.

Formațiunea susține că cetățenii trebuie să poată vedea direct cine finanțează organizațiile care influențează spațiul public și dezbaterile sociale.

În timpul dezbaterilor din Senat, deputata AUR Ionelia Priescu a susținut că proiectul are la bază principii europene privind transparența.

”Transparenţa este un principiu pe care se bazează întreaga funcţionare a construcţiei europene, construcţie din care facem şi noi parte. Vin astăzi în faţa dumneavoastră, în plenul Senatului, pentru a vă solicita susţinerea pentru o propunere legislativă prin care solicităm ca asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile să depună în fiecare an o declaraţie cu tot ce înseamnă sursele de finanţare şi sumele primite. Nimic mai simplu, corect şi european”, a declarat parlamentara AUR.

Aceasta a afirmat că actualele declarații fiscale depuse de ONG-uri la ANAF nu sunt accesibile publicului și că noua lege ar permite verificarea directă a surselor de finanțare.

”Da, ONG-urile depun în fiecare an o declaraţie la ANAF, însă aceste declaraţii rămân în sertarele ANAF şi nu ajung la cetăţeni. Transparenţa veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetăţeanul poate să deschidă o pagină pe internet şi poate să vadă dacă şi cum este finanţat un ONG care influenţează comunitatea”, a mai spus Ionelia Priescu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că proiectul privind transparența finanțării ONG-urilor este necesar și pentru clarificarea modului în care au fost susținute anumite procese care au blocat investiții energetice importante.

Senatorul AUR a făcut referire la hidrocentralele de pe Jiu, proiectul Răstolița și cariera de lignit de la Roșia.

”Chiar nu vreţi să aflaţi cine finanţează procesele împotriva hidrocentralei Răstoliţa? Cine finanţează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu? Şi cine a finanţat procesul pentru oprirea carierei de la Roşia, cea mai mare carieră de lignit din Uniunea Europeană? Chiar nu vrem să aflăm cine?

Haideţi să vedem cine finanţează asemenea procese, cine are interes să nu avem hidrocentrale în România, cine are interes să oprim carierele de lignit din România. Despre asta este proiectul acesta”, a declarat Petrișor Peiu.

Proiectul a fost criticat dur de USR, care a anunțat că toți senatorii partidului au votat împotriva inițiativei.

Într-un comunicat oficial, USR a susținut că legea propusă de AUR ar putea deveni un instrument de intimidare a societății civile și a comparat măsura cu modele aplicate în state precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria.

”USR consideră acţiunea PSD-AUR drept un act iliberal, după modele similare din ţări precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria lui Viktor Orban”, se arată în comunicatul partidului.

Senatoarea USR Simona Spătaru a criticat dur sancțiunile prevăzute în proiect pentru ONG-urile care nu respectă noile obligații.

”Sancţiunea nu este o amendă. Este suspendarea automată a activităţii şi apoi dizolvarea de drept. Fără judecător. Fără proces echitabil. Fără niciun fel de proporţionalitate. Aceasta nu este transparenţă, aceasta este o execuţie prin dictat administrativ”, a declarat Simona Spătaru.

Aceasta a apărat rolul societății civile și a afirmat că ONG-urile au intervenit de multe ori acolo unde statul a eșuat.

”ONG-urile din România au salvat vieţi în spitale, au făcut educaţie şi au gestionat crize umanitare exact acolo unde statul a eşuat. Care e răspunsul acestei majorităţi AUR-PSD? Să le trateze ca pe nişte entităţi suspecte. Transparenţa este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop”, a mai spus senatoarea USR.

Și liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a susținut că proiectul nu urmărește transparența, ci stigmatizarea ONG-urilor.

”Am ascultat din nou aceeaşi teorie convenabilă: că ONG-urile sunt de vină pentru toate blocajele din România. Pentru baraje, pentru infrastructură, pentru problemele de mediu, pentru incapacitatea statului de a-şi face treaba. E fals şi în aceeasi măsură e periculos”, a declarat acesta.

Potrivit USR, toate instituțiile consultative care au analizat proiectul au emis avize negative:

Consiliul Legislativ;

Consiliul Economic și Social;

Comisia pentru drepturile omului.

Cu toate acestea, proiectul a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.