Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, după consultările oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, că discuțiile pentru desemnarea unui nou premier vor continua până la conturarea unei majorități stabile și pro-occidentale.

Șeful statului le-a transmis formațiunilor politice că este nevoie de responsabilitate și de găsirea rapidă a unei soluții comune pentru ieșirea din actuala criză politică.

Într-un comunicat oficial transmis după întâlnirile de la Cotroceni, președintele a precizat că scopul consultărilor este identificarea unei formule de guvernare capabile să asigure stabilitate politică și susținere parlamentară.

Președintele a reamintit că încă din primele discuții purtate după adoptarea moțiunii de cenzură le-a cerut partidelor să indice ce majoritate parlamentară pot construi.

”Încă din discuţiile informale purtate după adoptarea moţiunii de cenzură, solicitarea sa a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susţinerea unui Guvern”, se arată în comunicat.

Șeful statului a insistat că negocierile vor continua până la găsirea unei formule politice viabile.

”Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a mai declarat Nicușor Dan.

Consultările oficiale cu partidele parlamentare au început luni dimineață, la ora 9:00, cu delegația PSD și s-au încheiat în jurul orei 16:30, după întâlnirea cu reprezentanții POT.

În ciuda discuțiilor extinse, liderii politici nu au ajuns încă la un acord privind viitorul premier sau formula viitorului Executiv.

În ultimele ore au apărut și speculații privind varianta unui premier tehnocrat. Unul dintre numele vehiculate este cel al Deliei Velculescu, economist cunoscut în spațiul public drept „doamna de fier” a FMI.

Totuși, această variantă pare să întâmpine rezistență din partea PSD. Surse din conducerea partidului au declarat pentru Libertatea că social-democrații nu susțin nominalizarea Deliei Velculescu pentru funcția de prim-ministru.

Și Lia Olguța Vasilescu, una dintre cele mai influente voci din PSD, a comentat posibilitatea unei astfel de numiri.

„dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”, a afirmat aceasta la Antena 3.

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul PNL Ilie Bolojan.

La doar câteva zile distanță, pe 23 aprilie, miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvern.

Ulterior, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi favorabile, iar Guvernul Bolojan a fost demis după numai 11 luni de mandat.

În aceeași zi, PNL a anunțat oficial că trece în opoziție.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea „un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

În paralel cu negocierile de la Cotroceni, scena politică rămâne extrem de tensionată.

PNL și USR au decis să colaboreze pentru a bloca o eventuală revenire totală a PSD la conducerea Guvernului, în timp ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea de a prelua funcția de premier dacă PSD va reuși să formeze o majoritate parlamentară.

Președintele Nicușor Dan a declarat că varianta unui premier tehnocrat „are șanse”, însă a precizat că nu va exista un anunț oficial privind desemnarea noului premier înainte de marți dimineață.

În perioada următoare, consultările dintre partide și negocierile politice sunt așteptate să continue, în încercarea de a găsi o formulă de guvernare capabilă să obțină sprijin parlamentar stabil.