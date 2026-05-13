Lumea tehnologiei a asistat marți, 12 mai 2026, la un moment de cotitură în cadrul evenimentului Android Show, unde Google a dezvăluit viziunea sa pentru viitorul imediat al dispozitivelor mobile și al infrastructurii globale de date.

Gigantul tehnologic nu s-a mulțumit doar cu optimizarea software-ului de pe telefoanele noastre, ci a anunțat și planuri de o ambiție fără precedent: mutarea centrelor de date direct în spațiu, prin intermediul unei colaborări surprinzătoare cu SpaceX.

Nucleul prezentării a fost Gemini Intelligence, un nou sistem de inteligență artificială profund integrat în nucleul sistemului de operare Android.

Conceput pentru a acționa ca un „copilot” proactiv, acesta promite să elimine „fricțiunea” digitală, transformând smartphone-ul dintr-un simplu instrument într-un asistent autonom care execută sarcini complexe între diferite aplicații, fără a mai necesita intervenția constantă a utilizatorului.

Până acum, inteligența artificială pe mobil a fost, în mare parte, limitată la aplicații izolate sau la asistenți vocali care necesitau comenzi precise. Cu Gemini Intelligence, Google schimbă paradigma. Sistemul este proiectat să funcționeze ca un strat invizibil care interconectează tot ceea ce se întâmplă pe ecran.

Cea mai spectaculoasă capacitate a noului sistem este gestionarea sarcinilor în mai mulți pași între aplicații. În viziunea Google, utilizatorul nu ar mai trebui să copieze date dintr-un e-mail, să deschidă un browser pentru a căuta un produs și apoi să acceseze o aplicație de cumpărături.

Gemini Intelligence poate, de exemplu, să scaneze programa unui curs primită pe Gmail, să identifice manualele necesare și să le adauge automat în coșul de cumpărături al unei librării online. Această fluiditate reduce considerabil timpul petrecut navigând între meniuri și aplicații, oferind o experiență de utilizare mult mai coerentă, scrie TechRadar.

Google a pus un accent deosebit pe capacitatea AI-ului de a „vedea” și „înțelege” conținutul afișat pe ecran. Funcția Screen Context permite utilizatorului să declanșeze acțiuni complexe pornind de la o simplă imagine sau captură de ecran.

Un exemplu practic prezentat a fost transformarea unei liste de cumpărături scrise de mână în aplicația Notes într-o comandă de livrare reală, printr-o simplă apăsare lungă a butonului de pornire.

Mai mult, Gemini poate analiza elemente vizuale din lumea reală: dacă fotografiezi un pliant turistic, AI-ul nu doar că recunoaște destinația, dar poate căuta instantaneu oferte similare pentru un grup specific de persoane, integrând datele de disponibilitate din browser direct în planificatorul tău.

Navigarea pe internet trece la următorul nivel odată cu integrarea Gemini în Google Chrome. Începând cu a doua jumătate a acestui an, browserul nu va mai fi doar o fereastră către informații, ci un instrument activ de cercetare.

Gemini va putea rezuma pagini web lungi, va compara specificații între diferite site-uri și va asista utilizatorul în cercetări complexe.

Cea mai inovatoare componentă este însă „Chrome auto browse”. Această funcție permite AI-ului să preia frâiele pentru sarcini logistice repetitive. De la programarea vizitelor medicale până la rezervarea locurilor de parcare, Gemini poate naviga prin formularele site-urilor și poate finaliza tranzacții în numele utilizatorului.

Această automatizare este susținută de un sistem de Autofill inteligent, care extrage date relevante (precum numărul de pașaport sau date financiare) din aplicațiile conectate pentru a completa rapid formulare birocratice dificile.

Pentru utilizatorii care preferă dictarea în locul tastării, Google a introdus Rambler, un instrument de tip „voice-to-text” care procesează limbajul natural într-un mod revoluționar.

Spre deosebire de sistemele clasice de dictare, care transcriu cuvânt cu cuvânt, Rambler utilizează AI pentru a înțelege intenția vorbitorului.

Sistemul este capabil să filtreze pauzele, ezitările (precum celebrul „ăă…”) și repetițiile inutile, livrând un text curat și profesional, păstrând în același timp stilul personal al utilizatorului.

Un avantaj major al Rambler este suportul pentru conversații multilingve, permițând schimbarea limbii de vorbire în mijlocul frazei fără a genera erori de transcriere, o funcție esențială într-o lume din ce în ce mai globalizată.

Google democratizează dezvoltarea de software prin „Create My Widget”. Această funcție permite oricărui utilizator, indiferent de cunoștințele tehnice, să genereze widgeturi personalizate folosind doar comenzi vocale sau textuale.

Descris ca un concept de „vibe coding”, procesul presupune doar explicarea nevoii: „Gemini, fă-mi un widget care să îmi arate în timp real stocul de la magazinul meu preferat de cafea”.

AI-ul generează codul și interfața în fundal, oferind utilizatorului un instrument personalizat pe ecranul principal. Această mișcare marchează trecerea de la o interfață statică la una dinamică, adaptată nevoilor unice ale fiecărui individ.

Toate aceste funcționalități noi sunt ambalate într-o actualizare vizuală a limbajului de design Android, numită Material 3 Expressive.

Google urmărește să creeze un mediu digital mai puțin stresant. Ideea de bază este ca, pe măsură ce Gemini preia sarcinile de fundal, interfața să devină mai simplă, mai concentrată și mai „calmă”.

Succesul acestei transformări depinde însă de fiabilitatea sistemului. Google recunoaște implicit provocările din trecut ale asistenților virtuali – comenzi eșuate sau integrare limitată – și promite că Gemini Intelligence va fi suficient de robust pentru a nu deveni intruziv, ci un suport fluid în viața de zi cu zi.

În paralel cu revoluția software de pe telefoane, Google a confirmat o colaborare istorică cu SpaceX, compania condusă de Elon Musk. „Project Suncatcher” este o inițiativă ambițioasă care vizează crearea unei rețele de centre de date orbitale.

Conceptul presupune interconectarea unor sateliți alimentați cu energie solară, echipați cu unități de procesare Tensor (TPU) de ultimă generație. Practic, Google vrea să construiască un „cloud AI” aflat în afara atmosferei terestre.

Această infrastructură ar putea oferi o putere de calcul imensă, independentă de constrângerile energetice și geografice de pe Pământ. Primul prototip, dezvoltat în parteneriat cu Planet Labs, este programat pentru lansare în jurul anului 2027.

Parteneriatul pentru Project Suncatcher este cu atât mai surprinzător cu cât Elon Musk a fost un critic vocal al Google în ultimul deceniu.

Musk a co-fondat OpenAI tocmai pentru a contracara dominația Google în AI, însă realitățile economice și tehnologice par să fi forțat o reconciliere.

Pentru SpaceX, acest contract este vital în contextul pregătirilor pentru o ofertă publică inițială (IPO), oferind o validare imensă capacităților sale de transport și infrastructură spațială.

În același timp, Google câștigă acces la tehnologia de lansare a SpaceX pentru a-și asigura supremația în noua cursă a centrelor de date orbitale.