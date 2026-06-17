SpaceX cumpără Cursor pentru 60 de miliarde de dolari. Compania lui Elon Musk depășește Amazon și urcă pe locul cinci la nivel mondial

SpaceX a anunțat achiziția startup-ului Anysphere, compania care dezvoltă platforma de programare asistată de inteligență artificială Cursor, într-o tranzacție evaluată la 60 de miliarde de dolari. Acordul vine la doar câteva zile după listarea spectaculoasă a companiei lui Elon Musk pe Nasdaq. În același timp, creșterea accelerată a acțiunilor a propulsat SpaceX peste Amazon în clasamentul celor mai valoroase companii din lume. Tranzacția este așteptată să fie finalizată în trimestrul al treilea din 2026.

SpaceX își consolidează ofensiva în domeniul inteligenței artificiale prin preluarea Anysphere, compania-mamă a platformei Cursor, unul dintre cele mai cunoscute instrumente de programare asistată de AI utilizate de dezvoltatori și companii tehnologice.

Tranzacția, realizată integral prin schimb de acțiuni și evaluată la 60 de miliarde de dolari, oferă grupului control asupra unei platforme care a câștigat rapid popularitate în Silicon Valley. Cursor utilizează inteligența artificială pentru automatizarea procesului de scriere a codului și este considerat unul dintre principalii concurenți ai soluțiilor dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Achiziția are o importanță strategică și pentru xAI, compania de inteligență artificială integrată în SpaceX la începutul acestui an. Potrivit documentelor prezentate investitorilor înaintea listării, accesul la datele generate de utilizatorii Cursor — inclusiv solicitări de codare și decizii de proiectare software — ar putea contribui la îmbunătățirea modelelor AI dezvoltate de grup, inclusiv a chatbotului Grok.

SpaceX și Cursor colaborau deja din aprilie, când compania lui Elon Musk și-a rezervat dreptul de a cumpăra startup-ul pentru 60 de miliarde de dolari sau de a plăti 10 miliarde de dolari pentru extinderea parteneriatului. Odată cu finalizarea tranzacției, compania intenționează să integreze viitoare modele AI atât în platforma Cursor, cât și în Grok Build, agentul de programare dezvoltat de xAI, scrie bbc.

„Cursor nu are amploarea OpenAI sau Anthropic, dar a construit niște modele de codare foarte impresionante în raport cu costul. Asta face ca aceasta să fie o mișcare pozitivă pentru SpaceX”, a declarat Matt Britzman, analist senior pe acțiuni la Hargreaves Lansdown.

Cursor, fondată în 2022 și cu sediul în San Francisco, a înregistrat o dezvoltare rapidă. Compania raportează venituri anualizate de aproximativ 2,6 miliarde de dolari și este susținută de investitori importanți precum Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Nvidia și Alphabet. Platforma este utilizată de companii precum Stripe, Adobe și Nvidia.

Anunțul achiziției a venit într-un moment în care SpaceX beneficiază deja de un interes puternic din partea investitorilor. După listarea pe Nasdaq, considerată cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, acțiunile companiei au crescut de la 135 de dolari la peste 209 dolari.

Creșterea a ridicat valoarea de piață a companiei la aproximativ 2,78 trilioane de dolari, peste nivelul de circa 2,66 trilioane de dolari atribuit Amazon. Astfel, SpaceX a devenit a cincea cea mai valoroasă companie listată la nivel mondial.

În ziua anunțării tranzacției cu Cursor, titlurile companiei au avansat cu aproximativ 10%, ceea ce a adăugat aproape 247 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră. Acțiunea se tranzacționa la peste 211 dolari, cu aproximativ 56% peste prețul din oferta publică inițială.

Investitorii par să mizeze pe potențialul viitor al companiei și pe proiectele promovate de Elon Musk, de la dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială până la extinderea activităților spațiale și a rețelei Starlink. În documentele prezentate investitorilor, SpaceX a estimat o piață adresabilă de aproximativ 28,5 trilioane de dolari, o parte semnificativă fiind asociată serviciilor de inteligență artificială destinate companiilor.

Totuși, mai mulți analiști au atras atenția asupra diferenței dintre evaluarea bursieră și performanțele financiare actuale. În timp ce Amazon a raportat un profit de 30,3 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026 și vânzări anuale de aproape 717 miliarde de dolari în 2025, SpaceX a înregistrat pierderi de 4,3 miliarde de dolari și venituri de aproximativ 18,7 miliarde de dolari.

„Unul dintre lucrurile care fac SpaceX atât de valoroasă este cât de valoroasă este. Achiziția Cursor costă mult mai puțin ca diluție datorită evaluării mari a SpaceX”, a declarat miliardarul Bill Ackman într-o postare publicată pe platforma X.

Eileen Burbidge, investitoare de capital de risc, a afirmat pentru BBC că o parte dintre investitori cumpără în prezent mai degrabă viziunea și proiectele promovate de Elon Musk decât rezultatele financiare actuale ale companiei. În același timp, analiștii atrag atenția că doar aproximativ 4% din acțiunile SpaceX sunt disponibile pentru tranzacționare liberă, ceea ce poate amplifica volatilitatea și presiunea asupra prețului de piață.

Tranzacția cu Cursor urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, iar acționarii startup-ului vor primi acțiuni SpaceX în valoare de 60 de miliarde de dolari.