PwC AI Jobs Barometer 2026: Joburile care cer competențe de AI au crescut cu 69% în ultimii cinci ani

Competențele de inteligență artificială (artificial intelligence, AI) sunt tot mai căutate de angajatori, iar numărul joburilor care le solicită au crescut puternic în ultimii cinci ani. Potrivit PwC AI Jobs Barometer 2026, AI influențează salariile, productivitatea și cerințele pentru angajați.

Potrivit PwC AI Jobs Barometer 2026, numărul locurilor de muncă pentru care sunt necesare competențe de inteligență artificială (artificial intelligence, AI) a crescut cu 69% în ultimii cinci ani. În comparație, întreaga piață a muncii a crescut cu doar 9%, ceea ce arată că joburile legate de AI se dezvoltă de aproape opt ori mai repede.

Analiza, realizată pe baza a peste un miliard de anunțuri de angajare din 27 de țări și regiuni, arată că AI susține două tipuri de roluri. Primul tip este format din joburi în care tehnologia preia sarcinile repetitive, iar experiența și cunoștințele oamenilor devin mai importante. Al doilea tip include joburi care devin mai ușor de accesat și pentru persoanele fără experiență avansată. Datele studiului arată că primul tip de roluri crește de două ori mai rapid decât al doilea, iar salariile sunt cu 42% mai mari.

Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie la PwC România, a explicat că AI schimbă modul în care companiile creează valoare și își dezvoltă angajații. Voicilă a spus că diferența dintre companiile de succes și celelalte nu mai este dată de gradul de automatizare, ci de capacitatea de a combina AI cu abilitățile umane pentru a crea inovație și a găsi noi oportunități de afaceri. Acesta a adăugat că diferențele de productivitate și creștere dintre companii devin tot mai mari de la an la an.

„Inteligenţa artificială redefineşte modul în care companiile creează valoare şi îşi dezvoltă oamenii. Diferenţa dintre lider şi restul nu mai este dată de cine automatizează mai mult, ci de cine reuşeşte să combine AI cu abilităţi umane pentru a inova şi a deschide pieţe noi, iar acest decalaj de productivitate şi creştere se adânceşte de la un an la altul”, a punctat Voicilă.

Studiul arată și că joburile care cer competențe precum prompt engineering sau machine learning au crescut cu 69% în ultimii cinci ani. În ceea ce privește posturile pentru începători, analiza a peste 2,4 milioane de anunțuri de angajare din Statele Unite ale Americii a arătat că rolurile puternic influențate de AI cer tot mai des abilități asociate angajaților cu experiență, cum ar fi leadershipul, creativitatea și capacitatea de a lua decizii. Numărul locurilor de muncă entry-level cu expunere mare la AI a crescut cu 35% din 2019, în timp ce celelalte posturi pentru juniori au scăzut cu 10%.

Voicilă a mai explicat că AI creează o situație paradoxală: angajaților aflați la început de carieră li se cere să gândească strategic încă de la început, deși tehnologia le preia tocmai sarcinile prin care, în mod normal, ar fi învățat meseria. Voicilă a precizat că, din acest motiv, companiile trebuie să regândească programele de pregătire și dezvoltare a angajaților dacă vor să aibă specialiști bine pregătiți peste cinci sau zece ani.

„Paradoxul pe care îl creează AI este că le cere angajaţilor juniori să gândească strategic încă din prima zi, deşi le ia tocmai sarcinile prin care, în mod tradiţional, învăţau meseria. Pentru companii, asta înseamnă că vechile programe de formare nu mai sunt suficiente, iar dezvoltarea talentelor trebuie regândită dacă vor să aibă specialiştii de care vor avea nevoie peste cinci sau zece ani”, a adăugat Voicilă.

Raportul mai arată că firmele care folosesc mai mult inteligența artificială au rezultate mai bune în ceea ce privește productivitatea, numărul de angajați și salariile. Astfel, companiile din domeniile cu cea mai mare expunere la AI au înregistrat o creștere medie a productivității de 34% în 2025 față de 2018, în timp ce firmele cu o expunere redusă la AI au avut o creștere de 24%.

Studiul arată că cele mai avansate 20% dintre companiile care folosesc inteligența artificială au avut o creștere a productivității de 163% față de anul 2018. Acest rezultat este de aproape cinci ori mai mare decât media companiilor care folosesc intens această tehnologie. De asemenea, companiile cu cea mai mare utilizare a AI și-au mărit numărul de angajați cu 52% în 2025 comparativ cu 2018. În schimb, firmele care folosesc mai puțin inteligența artificială au înregistrat o creștere de 36%.

Angajații care au competențe în domeniul inteligenței artificiale câștigă, în medie, cu 62% mai mult decât cei pentru care astfel de competențe nu sunt necesare. Studiul mai arată că cele mai multe noi locuri de muncă ce cer cunoștințe de AI au apărut în domeniile tehnologie, media și telecomunicații, dar și în sectorul serviciilor profesionale.