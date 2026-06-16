Elon Musk pariază tot mai mult pe România. ANCOM anunță noi investiții ale SpaceX: România va deveni cea mai relevantă ţară

ANCOM anunță extinderea investițiilor SpaceX în România și susține că țara noastră va deveni cea mai importantă platformă europeană pentru infrastructura companiei lui Elon Musk. Declarațiile au fost făcute marți, la Forumul România Digitală. Vicepreședintele autorității, Pavel Popescu, a vorbit despre proiectele din domeniul comunicațiilor prin sateliți, despre competiția globală din sectorul spațial și despre poziția României în noua economie digitală.

România se află în centrul unor investiții semnificative realizate de SpaceX, iar autoritățile estimează că rolul țării în dezvoltarea infrastructurii de comunicații prin satelit va crește considerabil în perioada următoare. În intervenția sa de la Forumul România Digitală, vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a afirmat că investițiile companiei americane se apropie de pragul de 100 de milioane de euro.

„SpaceX a investit, deja, câteva zeci de milioane – cred că se apropie de o sută de milioane de euro – în România. Pot să vă spun anunţ că România va deveni cea mai relevantă ţară, din punct de vedere al infrastructurii SpaceX, din Europa. (…) Amazon vine în România pe zona de spaţiu. Avem aceeaşi deschidere şi pentru Amazon, avem aceeaşi deschidere şi pentru AST, avem aceeaşi deschidere şi pentru Eutelsat şi avem aceeaşi deschidere pentru orice companie care vrea să facă ce face SpaceX în România”, a transmis Popescu.

În același context, oficialul a atras atenția asupra provocărilor generate de utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale și a avertizat că dependența excesivă de tehnologie poate avea efecte negative atât pentru persoane fizice, cât și pentru instituții.

„Am intrat într-o epocă în care ‘too much talk, too much regulation’ o să ne dea dureri de cap. Nu vă lăsaţi copiii să discute cu agenţi AI. Vorbiţi cu ei aşa cum vorbeam noi pe vremuri cu bunicii, pentru că e un lucru foarte serios. Nu daţi copy-paste la documente în modele de AI. Nu contează că sunteţi birocraţi, mediul privat, procurori, judecători…”, a transmis Popescu.

În cadrul aceleiași conferințe, reprezentantul ANCOM a susținut că Europa și statele membre se află în fața unei decizii majore privind viitorul comunicațiilor prin satelit. Potrivit acestuia, tehnologia bazată pe sateliți de orbită joasă va avea un rol esențial în infrastructurile de rezervă și în situațiile de urgență.

Pavel Popescu a afirmat că România trebuie să renunțe la percepția potrivit căreia ar fi o țară aflată într-o poziție inferioară în raport cu alte state europene și să își promoveze mai ferm propriile interese, inclusiv în domenii strategice precum comunicațiile prin satelit, unde compania lui Elon Musk, SpaceX, are deja investiții importante în țara noastră.

„Trebuie să ne ridicăm fruntea sus şi să ne oprim din această autoflagelare continuă a faptului că România este o ţară de mâna a doua, ca aşa ne-a zis Europa de Vest. Şi nu e un discurs antieuropean, e un discurs pragmatic. Dacă vă duceţi în instituţiile statului român, o să vedeţi regulamente şi directive de o imbecilitate ieşite din comun. Trebuie să avem curajul să ieşim public, să spunem că aceste lucruri se întâmplă. Şi vă dau un exemplu concret, fără să intru în detalii: Europa, astăzi, este în faţa unei alegeri cruciale cu privire la modul în care comunicaţiile se vor face pe zona de sateliţi low orbit. Deci, noi vom ‘shiftui’, ne vom muta pe ‘low orbit satellites’ într-un mod incredibil, în primul rând ca şi backup. Ca să fie clar pentru toată lumea, Ucraina supravieţuieşte astăzi – comunicaţie civilă şi militară – datorită sateliţilor ‘low orbit’. Întâmplarea face că aceşti sateliţi, infrastructura mondială în proporţie de 95% aparţin lui Musk şi SpaceX”, a menţionat şeful ANCOM.

Oficialul a mai susținut că autoritatea de reglementare din România a adoptat o poziție publică distinctă în raport cu dezbaterile europene privind accesul la aceste infrastructuri critice de comunicații.

Vicepreședintele ANCOM consideră că limitarea colaborării cu companii care dețin infrastructuri esențiale pentru comunicații ar reprezenta o eroare strategică, în special în contextul unor situații de criză, conflicte sau dezastre naturale.

„Noi, din punct de vedere al viziunii noastre, credem că este un lucru greşit. Drept urmare, am făcut un parteneriat cu această companie care a atins două trilioane de dolari, săptămâna aceasta. În mod vizionar, credem cu desăvârşire că ne-am mai dori să mai apară una, două, trei companii, inclusiv una europeană. Dar să iei parte la legislaţie care, pe lângă faptul că dinamitează acest parteneriat transatlantic care salvează vieţi, care protejează cetăţenii, nepunând nimic în locul ei, printr-o legislaţie care, repet, ne inundă, – şi subliniez acest termen – este o greşeală majoră. E şansa României în momentul de faţă să devină jucătoare politic pe scena europeană pe subiectele care contează”, a susţinut Pavel Popescu.

Acesta a precizat că efectele investițiilor realizate până în prezent vor deveni vizibile în lunile următoare, odată cu intrarea în funcțiune a infrastructurilor dezvoltate de companiile care au ales să investească în România.

„Veţi vedea în următoarele luni că modelele şi infrastructurile celor care au investit deja sunt setate şi vor începe să producă. Sunt parte a vieţii noastre. Această abordare suverană nu trebuie să fie împinsă de o temere a faptului că am jignit Europa într-un fel. Tot timpul aud această expresie: ‘Nu putem face, că a venit de la Comisie’. ‘Comisia ne-a spus…’. În 2020, în plină pandemie, Comisia Europeană i-a spus României că nu mai poate folosi gaz, că nu-şi poate folosi propriul gaz. Doamne, fereşte! Şi toţi am stat pentru câteva săptămâni sau luni de zile şi am plâns şi ne-am uitat şi am zis: ‘Vai de mine, da, dacă aşa a zis Comisia…’. Şi ne-am trezit brusc că suntem în ‘pole position’ şi, astăzi, suntem cel mai mare producător de gaz din Europa”, a menţionat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a opta ediții a Forumului România Digitală, eveniment organizat de publicația Financial Intelligence și dedicat dezvoltării industriei în contextul transformărilor tehnologice și consolidării competitivității companiilor românești în economia digitală.