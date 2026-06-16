Dan Cîmpean avertizează asupra riscurilor digitale. Noile tehnologii aduc vulnerabilități tot mai greu de controlat

Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a atras atenția, marți, asupra ritmului accelerat în care noile tehnologii sunt dezvoltate și adoptate la nivel global. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului România Digitală, eveniment organizat la București de Financial Intelligence. Potrivit șefului DNSC, Inteligența Artificială și digitalizarea generează oportunități importante pentru economie, dar introduc și numeroase vulnerabilități de securitate. Oficialul consideră că procesul de transformare digitală trebuie continuat, însă cu o atenție sporită asupra riscurilor asociate.

Dan Cîmpean a explicat că economia și societatea traversează o etapă de schimbare tehnologică accelerată, determinată de nevoia companiilor și organizațiilor de a deveni mai eficiente, mai competitive și mai puțin costisitoare.

În opinia sa, ritmul de lansare și implementare a noilor tehnologii este semnificativ mai rapid decât în urmă cu câțiva ani, ceea ce reduce timpul disponibil pentru testarea și validarea soluțiilor înainte de utilizarea lor la scară largă.

„Observăm o transformare digitală, o transformare în ceea ce privește utilizarea de noi tehnologii extrem de brutală și accelerată. Se întâmplă, fie că o vrem, fie că nu o vrem. Este alimentată de nevoia de a crește eficiență, de a optimiza, de a reduce costuri și de nevoia de competitivitate în economie, în general. Evident, tehnologiile acestea digitale vin la pachet cu probleme, cu o mulțime de vulnerabilități, iar comparativ cu acum 15, 10, 5 ani, ritmul în care sunt puse pe piață, sunt implementate, sunt transmise către utilizatori, către companii, către organizații de toate felurile este unul foarte, foarte accelerat. Ne aducem aminte că înainte dura ani de zile până când o soluție, o platformă, o aplicație era dezvoltată, testată, validată și revalidată și apoi începea să fie implementată. Ciclul acesta s-a scurtat acum la luni, săptămâni chiar”, a spus Cîmpean.

Șeful DNSC a subliniat că dezvoltarea accelerată a aplicațiilor și platformelor digitale este influențată inclusiv de Inteligența Artificială, care a schimbat radical modul în care sunt create și livrate soluțiile software.

„AI-ul a accelerat dezvoltarea de soluții (…), deci dezvoltatorii juniori au o mare problemă la acest moment, pentru că AI-ul le cam face treaba și le cam impactează potențialul joburilor și al carierei. AI-ul, la rândul lui, dezvoltă soluții cu probleme, cu vulnerabilități (…) Pe de altă parte, cred sincer că nu avem altă soluție decât să mergem înainte accelerat și foarte hotărât pe partea asta de digitalizare și transformare, transformare digitală ar fi termenul cel mai bun”, a adăugat acesta.

În cadrul intervenției sale, directorul DNSC a evidențiat și evoluția sectorului tehnologic românesc, apreciind capacitatea firmelor și a specialiștilor locali de a se adapta rapid la noile cerințe ale pieței digitale.

Potrivit lui Dan Cîmpean, una dintre problemele identificate în cazul companiilor mici și mijlocii este lipsa promovării soluțiilor dezvoltate, în condițiile în care multe dintre acestea răspund unor nevoi reale de securitate și reziliență cibernetică.

„Sunt foarte bucuros să văd că sunt foarte multe firme, foarte mulți experți din România, din București, Cluj, Timișoara etc., care s-au adaptat foarte rapid și am un singur lucru să le reproșez. Vă spun foarte sincer: nu vorbesc destul și nu prezintă suficient de vizibil soluțiile pe care le-au dezvoltat. Deci, avem o modestie prost înțeleasă cumva și ne temem să explicăm ce am realizat. Am discutat cu foarte multe firme, mai ales cu cele mici. Cele mari fac o treabă bunicică, dar cele mici încă au această reținere: poate soluția mea nu este suficient de bună, poate mai trebuie să mai testez, poate mai trebuie să validez”, a susținut șeful DNSC.

Acesta a arătat că reținerea companiilor românești contrastează cu modul în care marii furnizori internaționali de tehnologie introduc rapid pe piață produse și servicii, chiar și atunci când acestea prezintă vulnerabilități cunoscute.

„Din moment ce furnizorii de tehnologie la nivel global pun aceste soluții în piață imediat pentru a fi folosite instantaneu, cu o grămadă de vulnerabilități cunoscute, mi se pare cumva contraproductiv ca soluții care vin în întâmpinarea acestor îngrijorări, care îți rezolvă foarte multe probleme, îți închid vulnerabilități, îți creează reziliența infrastructurii, mi s-ar părea foarte normal ca și aceste soluții să fie adoptate mult mai repede. Vedem o dinamică foarte, foarte interesantă”, a afirmat Cîmpean.

Declarațiile lui Dan Cîmpean au fost făcute în cadrul celei de-a opta ediții a Forumului România Digitală, eveniment organizat marți de publicația Financial Intelligence.

Agenda reuniunii include teme legate de dezvoltarea industriei în contextul revoluției tehnologice, impactul digitalizării asupra economiei și competitivitatea companiilor românești într-un mediu marcat de transformări rapide și de adoptarea accelerată a noilor tehnologii.

Participanții au analizat provocările generate de digitalizare, dar și oportunitățile pe care le oferă dezvoltarea Inteligenței Artificiale, automatizarea proceselor și consolidarea infrastructurilor digitale necesare pentru creșterea competitivității economiei românești.