Bitcoin cade la cel mai slab nivel din ultimele luni. Investitorii retrag miliarde din ETF-uri în timp ce piața pierde teren în fața AI

Bitcoin traversează o perioadă de scădere accentuată, în timp ce piața americană de acțiuni continuă să atingă maxime istorice. În acest context, criptomoneda se află la cel mai slab nivel din ultimele luni, ceea ce reaprinde dezbaterile privind rolul său în piețele financiare globale.

Bitcoin a coborât până la 61.348 de dolari, cel mai scăzut nivel din februarie, fiind prins într-un așa-numit bear market. În paralel, ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au înregistrat 12 zile consecutive de ieșiri de capital, cea mai lungă serie de la lansarea acestor produse în ianuarie 2024. În această perioadă, investitorii au retras aproximativ 3,97 miliarde de dolari, a doua cea mai mare ieșire cumulată pe 12 zile înregistrată vreodată, conform informațiilor publicate de MarketWatch.

În timp ce acțiunile americane și sectorul semiconductorilor, inclusiv companiile din zona AI, continuă să crească puternic, Bitcoin rămâne sub presiune, ceea ce îi determină pe unii investitori să își pună întrebări legate de expunerea lor pe piața cripto.

Scăderea Bitcoin ridică semne de întrebare asupra rolului său ca activ de protecție împotriva inflației sau incertitudinii geopolitice. Deși în teorie era văzut ca un instrument de protecție în perioade tensionate, evoluția recentă arată contrariul, într-un context în care inflația, prețul petrolului și cheltuielile guvernamentale au crescut, scrie sursa menționată.

Analiștii de la Nationwide Investment Management Group subliniază că Bitcoin nu a evoluat conform așteptărilor investitorilor care mizau pe randamente ridicate, iar revenirea rapidă la maxime istorice este puțin probabilă pentru moment.

„Pentru acei investitori care cumpărau acest activ ca pe un bilet la loterie sau ca pe o modalitate de a obține randamente investiționale foarte mari, va mai dura până vom ajunge acolo”, a spus Mark Hackett, strateg-șef de piață al diviziei de management al investițiilor din cadrul Nationwide.

În același timp, interesul investitorilor de retail s-a mutat către alte zone ale pieței, în special către acțiunile din sectorul inteligenței artificiale și către posibile IPO-uri din acest domeniu. Potrivit Bitwise Asset Management, această rotație a capitalului a redus presiunea de cumpărare pe piața cripto.

Specialiștii de la Schwab Center for Financial Research explică faptul că investitorii tind să urmărească trendurile: cumpără când piața crește și vând când aceasta scade, amplificând astfel volatilitatea.

Un alt element care a afectat sentimentul pieței a fost vânzarea recentă de Bitcoin realizată de Strategy. Compania a vândut 32 de Bitcoin într-o perioadă scurtă, pentru aproximativ 2,5 milioane de dolari, deși deține în continuare 843.706 Bitcoin.

Chiar dacă vânzarea este minoră raportat la deținerile totale, ea a avut un impact simbolic puternic, deoarece Strategy a fost unul dintre cei mai mari cumpărători instituționali, iar Michael Saylor, președintele executiv, a susținut în mod constant strategia de păstrare pe termen lung a Bitcoin. Totuși, nu există semne că firma ar fi în pericol să își lichideze pozițiile.

Analiștii consideră că Bitcoin se apropie de o zonă importantă de suport în zona inferioară a pragului de 60.000 de dolari. Costurile de producție ale minerilor eficienți se situează tot în această zonă, ceea ce poate crea un nivel de suport natural.

În plus, media mobilă pe 200 de săptămâni, un indicator tehnic important urmărit pe piețele de creștere, se află în jurul valorii de 61.000 de dolari. În trecut, aceste niveluri au fost asociate cu formarea minimelor în piețele bearish.

Totuși, există riscul ca scăderea prețului să afecteze și mineritul, ceea ce ar putea forța oprirea temporară a unor operațiuni și ar amplifica volatilitatea.

Specialiștii nu se așteaptă la o revenire rapidă la maxime istorice. Scenariul de bază indică anul 2026 ca posibil an de recuperare, cu condiția revenirii treptate a interesului investitorilor.

Din punct de vedere sezonier, vara este în mod tradițional o perioadă mai slabă pentru Bitcoin, în timp ce ultimele luni ale anului, octombrie, noiembrie și decembrie, tind să aducă performanțe mai bune, ceea ce ar putea crea premisele unei redresări.

Un potențial catalizator pentru piață ar putea fi avansul legislativ în SUA privind Clarity Act, un proiect de lege pentru structura pieței activelor digitale. Dacă acesta va fi adoptat, ar putea îmbunătăți încrederea investitorilor, mai ales în a doua jumătate a anului, într-un context sezonier mai favorabil.