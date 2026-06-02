Piața cripto, afectată de tensiuni geopolitice. Bitcoin înregistrează un nou declin

Bitcoin a coborât sub pragul de 70.000 de dolari pentru prima dată în aproape două luni, pe fondul intensificării temerilor legate de conflictul din Iran și al vânzărilor realizate de Strategy Inc., cel mai mare deținător corporativ al criptomonedei, factori care au redus apetitul investitorilor.

Bitcoin a scăzut marți cu până la 3%, atingând cel mai redus nivel înregistrat din 8 aprilie și tranzacționându-se în jurul valorii de 69.500 de dolari la ora 6:30 dimineața, la New York. Alte criptomonede majore, precum Ether și Solana, au înregistrat, de asemenea, scăderi.

Contractele futures pe acțiunile americane au urmat, de asemenea, o traiectorie descendentă după mai mult de o săptămână de câștiguri, pe fondul lipsei progreselor în negocierile pentru un acord de pace cu Iranul. Președintele Donald Trump întâmpină dificultăți în avansarea unui armistițiu, ceea ce a generat incertitudine în rândul traderilor privind probabilitatea unui acord durabil.

„Recentele schimburi de atacuri și lipsa unor progrese semnificative în direcția unui acord de pace au sporit aversiunea față de risc pe piețele financiare globale. Acest mediu favorizează de obicei activele tradiționale considerate refugiu sigur, în timp ce instrumentele mai volatile, cum sunt criptomonedele, se confruntă cu o presiune de vânzare mai mare”, a explicat Antonio Di Giacomo, analist senior de piață la XS.com.

Bitcoin se confruntă cu presiuni suplimentare, întrucât două surse tradiționale de cerere – fondurile tranzacționate la bursă și Strategy, compania lui Michael Saylor – au început să influențeze negativ prețul.

Strategy a anunțat luni prima vânzare de Bitcoin de la sfârșitul anului 2022, cedând aproximativ 2,5 milioane de dolari din stocul său total de 59 de miliarde de dolari. Tranzacția marchează o ruptură simbolică față de strategia maximalistă care a transformat compania într-unul dintre cei mai mari cumpărători ai criptomonedei.

Deși vânzarea reprezintă o sumă redusă în raport cu portofoliul total de Bitcoin al Strategy, aceasta intervine într-un moment sensibil pentru piață. ETF-urile americane legate de Bitcoin au înregistrat ieșiri nete timp de 11 zile consecutive, investitorii retrăgând aproape 3,5 miliarde de dolari în această perioadă, potrivit datelor Bloomberg.

În aceste condiții, efectele pozitive ale legislației americane privind supravegherea piețelor cripto au fost diminuate de sentimentul de aversiune față de risc legat de Iran, potrivit lui James Butterfill, șeful departamentului de cercetare de la CoinShares.