Piețele de investiții mizează pe un acord între SUA și Iran. Petrolul și dobânzile rămân în centrul atenției

Piețele de investiții au fost influențate în ultima săptămână de semnalele privind un posibil acord între Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz, care poate afecta prețul petrolului și inflația globală. În același timp, bursele au continuat să crească, în timp ce băncile centrale avertizează că riscurile inflaționiste nu au dispărut. Evoluțiile din energie și politica monetară rămân principalii factori care modelează piețele financiare.

Piețele de investiții au avut ca principal reper în ultima săptămână negocierile dintre Washington și Teheran, după o perioadă marcată de tensiuni militare și incertitudine privind transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Primele semnale venite din partea administrației americane au alimentat optimismul investitorilor, după ce președintele Donald Trump a declarat că aspectele finale ale unui acord sunt în curs de negociere și vor fi anunțate în curând.

Ulterior, mesajele contradictorii și atacurile desfășurate în regiune au readus volatilitatea pe piețe. Cu toate acestea, informațiile apărute la finalul săptămânii indică existența unei înțelegeri provizorii care ar urma să fie aprobată oficial. Potrivit scenariului discutat, Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă, iar încetarea focului ar urma să fie prelungită cu 60 de zile pentru continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Investitorii rămân însă prudenți. Discuțiile privind sancțiunile, uraniul îmbogățit, traficul maritim și situația din Liban continuă să reprezinte puncte sensibile care pot afecta negocierile. În plus, analiștii avertizează că un acord nu ar rezolva toate problemele care au generat conflictul și că tensiunile ar putea reapărea în viitor.

Presiunea economică este semnificativă și pentru administrația americană. O perioadă îndelungată de restricții asupra transportului de petrol ar reduce disponibilitatea resurselor energetice pe piața mondială și ar putea alimenta noi scumpiri la carburanți. Acest scenariu ar avea efecte directe asupra inflației și asupra consumatorilor americani.

Așteptările privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz au contribuit la scăderea prețului petrolului către nivelurile inferioare ale intervalului înregistrat după izbucnirea conflictului. Contractele futures indică faptul că investitorii anticipează reluarea fluxurilor comerciale, însă cotațiile rămân peste nivelurile anterioare războiului, pe fondul riscului ca tensiunile să reapară.

Pe acest fond, principalele burse ale lumii au înregistrat noi creșteri. Piața americană a avansat cu 1,8% și a atins un nou maxim istoric, susținută atât de optimismul legat de situația geopolitică, cât și de perspectivele favorabile privind dezvoltarea inteligenței artificiale. Bursa japoneză a crescut cu 4,7%, stabilind la rândul său un nou record.

În Europa, acțiunile au urcat cu 0,5%, iar piața chineză a consemnat un avans de 0,9%. În Australia, creșterea de 0,9% a fost susținută de companiile din retail și minerit, însă performanța generală a rămas sub cea a altor piețe dezvoltate.

Pe segmentul obligațiunilor, randamentele au scăzut pe fondul speranțelor că o eventuală reducere a prețurilor energiei ar putea diminua presiunile inflaționiste. În același timp, aurul și metalele industriale au înregistrat creșteri, în timp ce minereul de fier și Bitcoin au pierdut teren.

Investițiile realizate de companiile australiene au oferit unul dintre cele mai importante semnale pozitive pentru economie în primul trimestru al anului. Cheltuielile de capital au crescut cu 6,5% față de trimestrul precedent, impulsionate în principal de extinderea infrastructurii digitale și de dezvoltarea centrelor de date.

Creșterea a fost susținută de un avans de 18% al investițiilor în instalații și echipamente, pe fondul cererii tot mai mari generate de dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. În același timp, planurile companiilor pentru următorul an indică o majorare de aproximativ 11% a cheltuielilor de capital față de nivelul actual.

Sectorul construcțiilor a contribuit, de asemenea, la evoluția pozitivă a economiei. Lucrările de construcții au crescut cu 3,4% în trimestrul martie, susținute în special de proiectele de inginerie și de investițiile asociate sectorului minier. În schimb, construcțiile rezidențiale au înregistrat un recul de 0,6%, în timp ce segmentul nerezidențial a avansat cu 2,5%.

Datele privind consumul populației au oferit însă semnale mai puțin încurajatoare. Cheltuielile gospodăriilor au scăzut cu 1,1% în aprilie față de luna precedentă, pe fondul reducerii deplasărilor și al unei încrederi mai scăzute a consumatorilor. Evoluția este urmărită atent de investitori, deoarece poate influența ritmul de creștere economică din perioada următoare.

În ciuda optimismului generat de evoluția petrolului, băncile centrale continuă să transmită mesaje prudente privind inflația. Mai mulți oficiali ai Rezervei Federale americane au avertizat că o nouă majorare a dobânzii rămâne posibilă dacă ritmul de creștere al prețurilor nu se temperează.

Inflația măsurată prin indicele PCE de bază din Statele Unite a urcat la 3,3% în ritm anual, îndepărtându-se de ținta de 2% urmărită de Fed. În același timp, băncile centrale din Coreea de Sud și Noua Zeelandă au semnalat că mențin pe masă opțiunea unor noi majorări de dobândă.

Pentru investitori, principalul risc este reprezentat de posibilitatea unei noi creșteri a randamentelor obligațiunilor, care ar putea reduce atractivitatea acțiunilor. Evoluția piețelor va depinde în mare măsură de dinamica inflației și de impactul pe care îl vor avea prețurile energiei asupra economiei globale.

În perspectiva următoarelor luni, analiștii consideră că piețele financiare pot înregistra în continuare randamente pozitive, însă avertizează că volatilitatea va rămâne ridicată din cauza riscurilor geopolitice, a politicii monetare restrictive și a incertitudinilor legate de economia mondială.