SpaceX, în centrul cursei pentru inteligența artificială. Contractul cu Google schimbă percepția investitorilor

SpaceX a atras atenția piețelor financiare prin listarea record de pe bursă, însă analiștii spun că adevărata miză nu mai este reprezentată doar de rachete și sateliți. Un contract de aproape 920 de milioane de dolari pe lună cu Google pentru capacitate de calcul destinată inteligenței artificiale arată că grupul lui Elon Musk începe să fie privit și ca un jucător major în infrastructura AI.

Investitorii nu mai evaluează compania exclusiv prin prisma activităților aerospațiale, ci și prin rolul pe care îl poate avea în dezvoltarea viitoarei economii bazate pe inteligență artificială.

Potrivit informațiilor prezentate înaintea ofertei publice inițiale, Google a acceptat să plătească aproximativ 920 de milioane de dolari lunar pentru acces la capacitatea de calcul din campusul SpaceX din Memphis. Acordul ar implica utilizarea a aproximativ 110.000 de procesoare grafice (GPU) până în anul 2029.

Acest contract este considerat unul dintre cele mai mari acorduri publice din domeniul infrastructurii AI. Pentru mulți investitori, documentele prezentate înaintea listării au arătat că SpaceX încearcă să se poziționeze într-un sector care depășește activitatea tradițională din industria spațială, transmite Forbes.

Compania este evaluată la aproximativ 1,75 trilioane de dolari, după ce acțiunile au fost listate la 135 de dolari și au încheiat prima zi de tranzacționare în jurul nivelului de 161 de dolari.

În ultimii ani, competiția din domeniul inteligenței artificiale s-a concentrat pe dezvoltarea modelelor și algoritmilor. Tot mai mulți specialiști consideră însă că următoarea etapă va fi dominată de infrastructura necesară funcționării acestor sisteme.

Puterea de calcul, centrele de date, energia electrică, sistemele de răcire, rețelele de comunicații și capacitatea de implementare la scară largă devin elemente esențiale.

În această perspectivă, SpaceX deține active considerate strategice. Compania operează rețeaua de sateliți Starlink, dispune de capacități proprii de lansare spațială și controlează infrastructuri de calcul utilizate pentru aplicații AI. În plus, prin integrarea xAI în cadrul grupului, SpaceX aduce și componenta de inteligență artificială în interiorul ecosistemului său.

Analiștii apreciază că valoarea nu mai este generată de un singur produs, ci de combinația dintre comunicații, calcul, infrastructură și tehnologie.

În ciuda entuziasmului investitorilor, există numeroase semne de întrebare privind evaluarea actuală a companiei.

Printre riscurile menționate se numără costurile foarte ridicate ale proiectelor de centre de date orbitale, dificultățile tehnice legate de răcire și radiații în spațiu, precum și concurența tot mai mare din partea unor proiecte dezvoltate în China.

De asemenea, specialiștii atrag atenția asupra structurii de guvernanță a companiei și asupra dependenței de Elon Musk, care continuă să joace un rol central în mai multe afaceri majore simultan.

Există și semne de întrebare privind sustenabilitatea unor contracte importante. Google a descris acordul privind capacitatea de calcul drept o soluție temporară, ceea ce ridică întrebări legate de veniturile pe termen lung.

Tot mai mulți observatori ai pieței consideră că succesul viitor al companiilor din domeniul inteligenței artificiale nu va depinde exclusiv de performanța modelelor dezvoltate, ci și de controlul infrastructurii necesare funcționării acestora.

În acest context, SpaceX încearcă să se poziționeze ca furnizor al unei părți importante din această infrastructură. Dacă strategia va funcționa, compania ar putea beneficia de dezvoltarea accelerată a pieței AI.

Pentru investitori, miza nu mai este doar evoluția industriei spațiale. Tot mai multe analize indică faptul că pariul real este legat de cine va controla infrastructura pe care se va baza următorul val de dezvoltare tehnologică.