Gigantul chinez Shein vizează comercianții români. Ce schimbare pregătește pe piață

Retailerul chinez de fashion Shein își intensifică prezența pe piața din România și începe să atragă comercianți locali pe propria platformă marketplace. Mișcarea îl aduce în competiție directă cu jucători consacrați precum eMAG și Trendyol și oferă comercianților români o nouă oportunitate de a-și vinde produsele către milioane de clienți.

Cunoscut în principal pentru vânzarea de articole de modă către consumatori, retailerul chinez Shein face un nou pas pe piața din România și încearcă să atragă comercianți locali care să își listeze produsele pe platforma sa.

Potrivit informațiilor analizate de Wall-street.ro, Shein a fost listat pe platforma SaaS de automatizare a activităților de eCommerce easySales, o mutare care facilitează integrarea comercianților români în ecosistemul marketplace al gigantului chinez.

Decizia marchează o schimbare importantă de strategie. Dacă până acum compania era cunoscută în special pentru vânzările directe către consumatori, noua direcție urmărește transformarea platformei într-un marketplace care să găzduiască și produse ale comercianților independenți.

Intrarea agresivă a Shein pe segmentul marketplace vine într-un moment în care concurența pentru comercianții români este tot mai intensă.

În prezent, eMAG rămâne cel mai mare marketplace din România, având mii de comercianți activi și o poziție dominantă pe piața de comerț electronic.

În același timp, retailerul turc Trendyol și-a consolidat rapid prezența locală și a anunțat recent că a depășit pragul de 10.000 de comercianți români înscriși pe platformă.

Prin noua strategie, Shein încearcă să își construiască propria rețea de vânzători locali și să profite de popularitatea de care se bucură deja în rândul consumatorilor români.

Reprezentanții easySales consideră că decizia retailerului chinez poate reprezenta o oportunitate importantă pentru firmele românești, mai ales într-o perioadă în care consumul încetinește și creșterea vânzărilor devine mai dificilă.

„Decizia Shein este o oportunitate rară pentru comercianții români, mai ales într-un an în care piața locală încetinește, iar creșterea poate fi dificilă. Exact aici este rolul easySales: ajutăm comercianții, mai mult ca niciodată, să vândă simultan pe cât mai multe canale, fără costuri și complexitate suplimentare. Shein are deja milioane de cumpărători în România, iar acum acești clienți trebuie deserviți din interiorul pieței, prin easySales, partenerul tehnologic care facilitează această expansiune. Decizia ne provoacă și ne demonstrează capabilitățile. Mișcarea este relevantă și la nivel de business internațional, în contextul reglementărilor europene și naționale”, a declarat Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Potrivit acestuia, integrarea tehnologică permite comercianților să gestioneze simultan vânzările pe mai multe platforme, fără costuri suplimentare semnificative și fără procese administrative complexe.

Shein nu este singurul retailer chinez care încearcă să atragă comercianți români.

La finalul anului trecut, platforma Temu a început, la rândul său, procesul de înrolare a comercianților locali, oferindu-le posibilitatea de a-și vinde produsele prin intermediul marketplace-ului său.

Strategia este una întâlnită tot mai des în rândul marilor platforme asiatice, care încearcă să reducă timpii de livrare și să își consolideze prezența locală prin colaborarea directă cu comercianți din fiecare țară.

Apariția unor noi oportunități de listare pentru comercianții români reflectă transformările accelerate ale pieței de comerț electronic.

Pe lângă competiția dintre marile marketplace-uri europene și locale, platformele asiatice investesc tot mai mult în dezvoltarea unor ecosisteme regionale, care să le permită să livreze mai rapid și să răspundă mai eficient cererii consumatorilor.

Pentru comercianții români, această competiție înseamnă acces la noi canale de vânzare și la un număr mai mare de clienți, însă și o concurență tot mai puternică într-un sector aflat într-o continuă transformare.