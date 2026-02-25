Shein se află în centrul unei anchete lansate de Comisia Europeană, care analizează modul în care platforma gestionează riscurile asociate serviciilor sale online și respectarea legislației europene. Procedura a fost inițiată în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (RSD), în urma unor suspiciuni legate de designul platformei și de conținutul disponibil utilizatorilor.

Autoritățile europene suspectează că Shein nu a implementat suficiente măsuri pentru a preveni comercializarea de produse ilegale în Uniunea Europeană. Printre acestea se numără inclusiv articole sensibile, precum materiale ce ar putea constitui abuzuri sexuale asupra copiilor, exemplificate prin produse controversate precum păpușile sexuale cu înfățișare de copil.

În paralel, investigația urmărește și modul în care compania limitează sau nu astfel de practici, precum și eficiența mecanismelor de control existente pe platformă. Accentul cade pe responsabilitatea platformelor mari de a preveni distribuirea de conținut ilegal și de a proteja utilizatorii vulnerabili.

De asemenea, Comisia analizează și impactul asupra consumatorilor, în special în ceea ce privește protecția acestora în mediul online. Evaluarea vizează dacă sistemele Shein respectă standardele impuse de legislația europeană în domeniul siguranței digitale.

Un alt punct central al investigației asupra Shein îl reprezintă modul în care platforma își proiectează serviciile pentru a stimula implicarea utilizatorilor. Autoritățile europene analizează dacă aceste mecanisme pot crea dependență și dacă există riscuri asupra stării de bine a utilizatorilor.

Comisia examinează în mod special utilizarea sistemelor de recompense, cum ar fi punctele sau beneficiile acordate pentru activitate intensă pe platformă. Aceste funcționalități sunt considerate potențial problematice, deoarece pot încuraja comportamente excesive și pot afecta negativ utilizatorii.

În același timp, este evaluată transparența sistemelor de recomandare folosite de Shein pentru a sugera produse și conținut. Conform Regulamentului privind serviciile digitale, platforma este obligată să dezvăluie parametrii principali care stau la baza acestor algoritmi și să ofere utilizatorilor opțiuni alternative care nu implică profilarea.

Autoritățile verifică dacă aceste obligații sunt respectate și dacă utilizatorii au acces real la opțiuni clare și ușor de utilizat. Lipsa de transparență în acest domeniu poate afecta capacitatea consumatorilor de a lua decizii informate.

După declanșarea oficială a procedurii, Comisia Europeană va continua investigația prin colectarea de probe suplimentare. Acest proces include solicitări de informații adresate companiei Shein și altor părți implicate, dar și acțiuni de monitorizare și interviuri.

Inițierea anchetei oferă Comisiei competența de a impune măsuri suplimentare, inclusiv sancțiuni sau măsuri provizorii. De asemenea, instituția poate accepta eventuale angajamente din partea companiei pentru remedierea problemelor identificate.

Durata investigației nu este stabilită printr-un termen legal fix, aceasta depinzând de complexitatea cazului, gradul de cooperare al companiei și respectarea dreptului la apărare. Autoritățile subliniază că deschiderea procedurii nu presupune automat o concluzie privind vinovăția.

În acest context, Coimisiún na Meán, autoritatea irlandeză responsabilă de coordonarea serviciilor digitale, va participa la investigație, având în vedere că Shein este stabilită în Irlanda din perspectiva operațiunilor europene.

Decizia de a investiga Shein a fost luată în urma unor analize preliminare detaliate. Acestea au inclus evaluarea rapoartelor de risc transmise de companie, dar și răspunsurile la solicitările oficiale de informații formulate de Comisie.

Instituția europeană a trimis trei astfel de cereri către Shein, la datele de 28 iunie 2024, 6 februarie 2025 și 26 noiembrie 2025. Prin acestea, Comisia a cerut clarificări privind respectarea obligațiilor legate de protecția consumatorilor, a minorilor și transparența algoritmilor.

Investigația actuală completează alte acțiuni deja în desfășurare la nivel european. Printre acestea se numără verificările coordonate de Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor, precum și controalele realizate de autoritățile naționale privind siguranța produselor.

De asemenea, procedura nu afectează măsurile adoptate în baza altor reglementări europene, inclusiv cele legate de siguranța generală a produselor. În 2025, o primă acțiune de verificare a vizat produse pentru îngrijirea copiilor, indicând preocupări constante privind conformitatea ofertelor disponibile pe platformă.