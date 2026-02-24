Invitată în emisiunea România Politică de la Prima News, Daniela Tontsch a declarat că deciziile recente nu reflectă nevoile reale ale persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

„Nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi care locuiesc singure, de familiile monoparentale unde există unul sau mai mulţi copii cu dizabilităţi şi persoanele cu dizabilităţi care luptă să supravieţească doar din indemnizaţia de handicap. Iar persoanele cu handicap grav şi accentuat se află statistic în rândul celor mai expuse riscului de sărăcie şi exclusiune social”.

Reprezentanții Consiliului resping introducerea unor praguri pentru facilitățile fiscale acordate persoanelor cu dizabilități, considerând că aceste modificări nu au fost discutate cu organizațiile reprezentative.

„Noi refuzăm categoric aceste praguri şi putem să şi contestăm faptul că guvernul, şi de data aceasta, a încălcat principiul nimic despre noi fără noi, nu am fost primiţi la consultări, nu am obţinut niciun fel de răspuns de la guvernanţi. Aceste măsuri se vor lua şi de data aceasta fără noi”.

Daniela Tontsch a atras atenția asupra unor situații apărute după modificarea criteriilor de evaluare a gradului de handicap.

„Ce s-a întâmplat în ultima perioadă, după modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, îi îngrijorează profund, pentru că foarte mulţi pacienţi cu cancere în stadii avansate sau foarte multe persoane dependente de dializă, de oxigen, cu afecţiuni multiple, au fost încadrate în grade inferioare, ca să facă statul economie”.

Președinta Consiliului a menționat și alte decizii recente, considerate nefavorabile persoanelor vulnerabile.

„După ce au eliminat scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilităţi, după ce au închis indexarea indemnizanţilor, a pensiilor în plină inflaţie, guvernul anunţă acum un pachet de ajutoare sociale rezervat drept soluţie pentru cei vulnerabili”.

Daniela Tontsch a criticat logica înlocuirii unor drepturi stabile cu ajutoare temporare.

„Este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale, condiţionate şi temporare, ca şi cum ar compensa pierderile produse. Pentru persoanele cu dizabilităţi, protecţia nu poate funcţiona pe principiul îţi iau un drept şi îţi dau un ajutor”.

În final, aceasta a reclamat deteriorarea discursului public privind persoanele cu dizabilități.